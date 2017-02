Přípravky do ostřikovačů řeďte, některé totiž ožírají auto

Z pohledu uživatele je u zimních kapalin do ostřikovačů důležitá především odolnost proti mrazu. Obvykle tedy motoristé do plastové nádržky pod kapotou nalijí celý obsah lahve a o více se nestarají. Jenže zrovna u modrých zimních provedení je důležité číst návod. Například na vysoce koncentrovaných kapalinách najdete upozornění, že je nutné je ředit.

Použité látky mohou být agresivní a poškozovat díly vozu. Ředěním také ušetříte, kapaliny bývají obvykle mrazuvzdorné do teplot, které se v našich podmínkách objeví párkrát za zimu, dolitím vodou podle předepsaných tabulek tedy rozhodně nic nezkazíte.

„Základní nemrznoucí složkou zimní směsi je alkohol nebo jejich směs. Podle požadovaného stupně ředění je přítomna voda. Při nezámrznosti okolo -20 °C tvoří asi dvě třetiny hmoty kapaliny,“ uvádí specializovaný server petrol.cz.

Kdysi se zimní nemrznoucí směsi do ostřikovačů vyráběly výhradně z lihu (etanolu), vody, barviv a dalších látek přidaných pro zlepšení vlastností. Výrobci tlačící cenu co nejníže ovšem objevili levnější řešení: metanol. Ten se složením i vlastnostmi velmi podobná etanolu, je ovšem výrazně nebezpečnější, hlavně pro člověka.

Ethanol nemá kromě hořlavosti žádnou nebezpečnost. Isopropanol (který se pro výrobu kapalin do ostřikovačů občas také používá) k tomu ještě přidává dráždivost pro oči. Methanol je ovšem toxický, a to při vdechování, při styku s kůží a při požití.

Etanol je také těkavý, takže se rychleji odpaří z povrchu čelního skla. Jednou z dalších přísad „modré vody“ do ostřikovačů je tedy je etylenglykol, který netěká, a tak směs stabilizuje - vydrží prostě déle nemrznoucí.

Odpařování alkoholu stojí i za dalším častým problémem: z trysek kapalina stříká, ale zamrzne na skle. To je při silných mrazech úplně promrzlé, k tomu se přidává ještě efekt ochlazování ledovým vzduchem za jízdy. Takže stačí trocha odpařeného alkoholu a místo čistého skla máte namrzlé šmouhy.

Metanol leptá reflektory

Kromě toho, že je metanol jedovatý, je také velmi dobrým rozpouštědlem různých materiálů. U aut může napadat pryže, laky i plasty. Především plastové kryty světel jsou na tuto látku velmi citlivé a může dojít k praskání, zmatnění či mléčnému zákalu dílů. Moderní vozy vybavené xenonovými světlomety totiž musí mít povinně ostřikovače světel a ty používají samozřejmě stejnou nádržku s kapalinou do ostřikovačů, jakou se čistí čelní sklo.

Metanol se může do zimní kapaliny do ostřikovačů dostat i jinou cestou. Kvůli možným daňovým únikům musí být technický líh denaturovaný. Běžná denaturační činidla, jako právě třeba etylenglykol, jsou bezproblémová a autu neublíží. Ale výrobci našli i levnější řešení. Jako denaturační činidlo se tedy používá třeba také aceton nebo právě metanol.

A ty už umí polykarbonát (případně polymethylmetakrylát) používaný na světla leptat. K poškození nedochází hned, takže pokud čekáte opravdu vysoké mrazy, výjimečně je možné více koncentrovaný roztok použít. Ovšem dlouhodobé používání může světla poškodit.

„Zvláštní požadavky platí také pro vějířovité trysky používané u většiny koncernových vozů. Tyto trysky, zajišťující rozprostření čisticího prostředku po velké ploše, nesmějí zamrzat ani se postupně ucpávat z důvodu usazujícího se vápníku. Zabránit tomu dokáže dostatečná odolnost čističe proti tvrdé vodě,“ uvádí Škoda Auto.

Vápník a hořčík jsou minerály, které způsobují tvrdost vody a tvorbu vodního kamene (znáte ho, podívejte se v kuchyni do rychlovarné konvice). Usazují se v čerpadle, hadičkách a právě v ústích trysek ostřikovačů a ty pak hůře rozprašují. V kvalitní směsi do ostřikovačů by tedy měla být ta nejměkčí voda.

Koncern VW si dokonce v nezávislé laboratoři nechával testovat, zda nemůže při použití kapaliny do ostřikovačů z nabídky příslušenství dojít k poškození laku.

Koncentráty ozkoušené, aby nepoškozovaly světla, gumičky stěračů ani těsnění a další součásti okruhu ostřikovačů a nezanášejí nabízí často přímo automobilky u dealerů nebo přes internet. V e-shopu Škody stojí půllitrové balení koncentrátu do -70 stupňů Celsia, ze kterého naředíte 1,5 litru kapaliny do -16 stupňů, za 69 korun. U Mazdy stojí litrovka koncentrátu 140 korun. Pětilitrové balení originální směsi do ostřikovačů od BMW stojí 540 korun.