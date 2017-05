Ukliďte si v autě, volant je špinavější než záchodové prkénko

Není to první studie porovnávající čistotu prostředí, ve kterých se pohybujeme, s čistotou na toaletě. Zatímco v případě záchodu počítáme s tím, že jej jednou týdne vyčistíme, interiéru auta něco podobného dopřejeme klidně jen jednou za rok nebo i méně často.



Výsledkem je, že interiér auta je zamořen bakteriemi, které nemají na práci nic jiného, než se nerušeně množit. Nová studie, se kterou přišla CosmétiCar, společnost specializovaná na chemické čištění interiérů i vnějšku aut, to potvrzuje.



Od září 2016 zkoumali celkem 1 200 vozidel, zaměřili se na volanty a hlavice řadičky. Zatímco záchodové prkénko obsahuje 80 bakterií na cm², na volantu jich bylo 800; to jsou výsledky odpovídající dřívějším studiím. Důvodem je to, že interiéry aut jsou vystaveny vlhkosti a zároveň vysokým teplotám.

Podle závěrů studie se riziko množení bakterií výrazně zvyšuje v autech, kde řidiči za volantem jedí (což není překvapení), ale také tam, kde se řidičky za volantem malují (což už je překvapivější).

Mezi bakteriemi, které se na volantech a řadicích pákách vyskytují, najdeme dobře známého stafylokoka, který může za otravy ze zkaženého jídla stejně jako za vyrážky. Stejně tak bakterie Bacillus cereus a E. coli, které způsobují nevolnost, průjmy a zvracení. Stejně tak byly nalezeny viry (například virus chřipky typu A), nepřekvapivě plísně, houby nebo třeba padlí, které je ovšem víc problémem pro rostliny než pro lidi.

Obecně vzato není výskyt těchto bakterií ohrožující pro zdravé lidi. Pro citlivé jedince nebo osoby s oslabenou imunitou ale může představovat riziko.

Řešení je jednoduché. Tak jako jsme zvyklí čistit a dezinfikovat záchod, měli bychom to pravidelně dělat i s interiérem auta, zejména pak s volantem a hlavicí řadicí páky. Dalšími ohroženými místy jsou pak koberečky na podlaze a v kufru a místa, kterých se často dotýkáme, což ukazují i další studie – konkrétně z univerzity v Birminghamu nebo výsledky mikrobiologického výzkumu univerzity v britském Nottinghamu.



Vědci odebrali vzorky z klik dveří, volantu, řadicí páky, tlačítek na rádiu, koberečků (na které často odkládáte své nákupy potravin) a zpod sedaček a našli tam stejně bujný život jako v nejaktuálnější studii:

Jak vygruntovat auto Jednoznačně nejšpinavější částí vnitřku auta je podlaha. Je třeba vyklepat koberce, vysát je a pak vyluxovat i samotnou podlahu. Zvažte, zda už nejsou koberečky zralé na výměnu. Nejen že to v autě budete mít hezčí, ale jde i o bezpečnostní prevenci. Starší zohýbané koberečky se vám totiž mohou velmi snadno připlést pod nohu, když potřebujete zabrzdit. Pokud si myslíte, že jsou ještě v dobrém stavu, můžete je vyčistit k tomu určeným přípravkem.

Sedačky vyluxujte. Bez ohledu na to, jak často v autě sedíte, se na ně chytá velké množství nepořádku. Pro tento typ nečistot proto použijte speciální přípravky určené přímo na sedačky. Dokonce existují přípravky na odstranění takových skvrn, jako jsou sliny vašeho psího mazlíčka.

Pokud máte sedačky potažené kůží, nezapomeňte, že i na ni existují speciální ošetřující přípravky. Nejenže tak prodloužíte její životnost, ale také výrazně osvěžíte vzhled sedaček. Pořiďte si utěrky z mikrovlákna, které perfektně odstraní prach. Použít také můžete k tomu určené vlhčené ubrousky, které plastové části interiéru auta oživí a naleští. Pro efekt dokonalého povrchu můžete použít také speciální čističe a oživovače plastu ve spreji. Okna určitě umyjte a vyleštěte jako poslední, protože byste si je během dalšího úklidu zbytečně znovu umazali. Na dokonalé odstranění mastného filmu a šmouh, které výrazně zhoršují výhled i oslnění od protijedoucích vozidel či slunce, jsou určeny speciální spreje na okna. Existuje také sprej proti mlžení oken a odvlhčovací pytlíčky pro pohlcování vlhkosti (vyrobit si ho můžete sami, stačí do staré ponožky nasypat kočkolit).

bakterie E. coli byla na klikách, pod sedačkami a na volantu se schovával stafylokok. Bacillus cereus, který byl do vozu zřejmě zanesen na botách pasažérů a tlapkách jejich domácích mazlíčků, byl zase na klikách, hlavici řadicí páky, koberečcích a pod sedačkami.

Přestože zpracovatel studie doporučuje profesionální čištění nebo alespoň speciální čisticí přípravky, dobře poslouží i univerzální čističe, které běžně používáme v domácnosti. Vždycky je ale lepší na méně viditelném místě vyzkoušet reakci povrchu na čištění.

Klimatizace

Rejdištěm takových potvůrek je taky klimatizace, ze které se bakterie snadno mohou šířit do vzduchu, který dýcháme.

Ta totiž kromě chlazení také odebírá ze vzduchu vlhkost, která zůstává na takzvaném výparníku – většinou je pod palubní deskou auta – a v ní se zachytávají drobounké částečky nečistot zvenčí. V takovém koktejlu se výborně daří roztočům, bakteriím, virům i mikroskopickým houbám.

To je také důvod, proč je nutné klimatizaci dopřávat pravidelnou údržbu.



Pokud se totiž systém pravidelně nečistí, dostávají se všechny spolu se vzduchem přímo do vašich plic. Údržba je nezbytná i proto, aby systém vůbec správně fungoval. Základní dezinfekce by se měla provádět aspoň jednou za rok.

Když tedy klimatizace funguje, ale nepříjemně zapáchá zatuchlinou, stačí v autopotřebách nebo na internetu koupit speciální sprej, který vyčistí a vydezinfikuje rozvody v kabině auta – stojí od 100 do 400 korun. Sprej stříkáme hadičkou přes vzduchové sání v motorovém prostoru, komfortnější jsou ale balení, která postavíte do kabiny doprostřed auta mezi sedačky, auto zavřete a necháte působit. Zapnete klimatizaci naplno, přepnete na vnitřní cirkulaci a sprej spustíte. Ten se nasává do výdechů klimatizace a dezinfikuje vnitřní prostor od mikrobů a plísní. Vyprchá za přibližně pět minut, ideální je nechat klimatizaci zapnutou asi deset minut.

Srovnání starého a nového kabinového filtru Starý kabinový filtr je plný nečistot

Škoda ve svých servisech nabízí pro modely značky odbornou dezinfekci hloubkovým čištěním se speciálně zahnutou tryskou pro přístup k výparníku. Tato intenzivní čisticí metoda je nejúčinnější, protože opravdu zničí všechny mikroorganismy a odstraní nepříjemný zápach s dlouhodobým účinkem. Toto čištění je prováděno pod tlakem až 10 bar. Při tomto postupu se klimatizační systém naplní aerosolem roztoku pro hloubkové čištění výparníku.

Dobře se daří mikroorganismům ve vzduchových filtrech, i ty byste měli ideálně měnit každý rok, speciálně alergici by neměli výměny zanedbávat. Filtry ventilační soustavy a klimatizace jsou vyrobeny tak, aby zachytávaly hrubé nečistoty i jemnější prachové a pylové částice. Lepší filtry s vrstvou aktivního uhlíku jsou k tomu schopny pohlcovat i pachy a smog. Filtr se přitom postupně zanáší, čímž ztrácí svou propustnost, až přestane plnit svou funkci a naopak do vozu začne uvolňovat nashromážděné nečistoty.



„Životnost filtru závisí na provozních podmínkách. Jezdí-li vůz v silně prašném nebo smogem znečištěném prostředí, vydrží kabinový filtr plně funkční přirozeně kratší dobu,“ vysvětluje Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto ČR. „Při výměně filtru je třeba dát pozor na kvalitu dílů, na trhu se nabízejí i vysloveně defektní díly z druhovýroby. Nejde jen o samotný filtrační materiál, ale například i těsnění. Filtr, který dokonale netěsní, je k ničemu,“ upozorňuje Starý.

„Škoda Originální pylové a prachové filtry mají schopnost filtrace až 99 % pylových a prachových částic včetně sazí,“ uvádí servisní manuál značky s tím, že v pylové sezoně může být v 1 m³ vzduchu až 3 000 zrníček.



A jak poznáte, že je čas na údržbu? Dobrým signálem je třeba zamlžené přední sklo pokryté mastným filmem. „V případě rozsáhlého znečištění klimatizace, doporučujeme její hloubkové vyčištění v servisu,“ upozorňuje Karel Starý.

A na závěr ještě jeden trik, který pomůže zabránit vytváření živné půdy pro bakterie: pokud několik minut před koncem cesty vypnete klimatizaci, čistý vzduch, který zvenčí proudí přes ventilaci, všechny součásti osuší.