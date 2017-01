Hipíci natankují ze zásuvky a nebudou muset řídit. VW vymýšlí nový bus

Milá vzpomínka na legendární busík amerických hippie by snad mohla doputovat do výroby. Už proto, že je to už druhý koncept na stejné téma, předchozí verzi představil Volkswagen přesně před rokem (prohlédněte si ho zde). A taky by měl darovat techniku elektrické škodovce.

Volkswagen I.D. Buzz je jednou z nejvýraznějších novinek v Detroitu. Odveze až osm lidí a na jedno nabití prý ujede až 600 kilometrů. Tomu v reálném životě uvěří asi jen ten málokdo, je to ovšem důkaz toho, že automobilky se do elektromobility rozhodly pustit naplno. Nabíjet se má indukčně nebo připojením k nabíjecí stanici. S nabíjecím výkonem 150 kW trvá naplnění akumulátorů na 80 procent celkové kapacity přibližně 30 minut.

Na obrázcích to tak nevypadá, ale je to pořádný kus auta, na délku má skoro pět metrů, vysoký je bezmála dva metry. Přesné míry jsou 4 942 mm na délku, 1 976 mm do šířky, 1 963 mm na výšku, rozvor je 3 300 mm. Až osmičce cestujících nabídne dokonce dva zavazadlové prostory, ten druhý vyplňuje příď, ve které byly kdysi první na ráně nohy šoféra.

Nechybí režim zcela automatizované jízdy, to je další velké téma, na kterém výrobci aut dnes pracují. A právě elektromobil má být prvním vozem koncernu VW, který má umět jezdit zcela automatizovaně, to by mělo být kolem roku 2025. Stačí mírné zatlačení na volant, ten se následně zasune do přístrojové desky a řízení přebere elektronika. Řidič si pak může otočit své sedadlo dozadu a obrátit se čelem ke spolucestujícím. Okolí vozidla snímají laserové scannery, ultrazvukové a radarové senzory a kamery. Další údaje o dopravní situaci jsou získávány z cloudu.

Pracoviště obsluhy je zařízeno v minimalistickém duchu. Kapličku s budíky nahradí průhledový head-up displej promítající provozní údaje do zorného pole řidiče ve formátu 3D, volant nahradil jakýsi knipl s velkým kapacitním displejem, ze kterého se obsluhuje většina funkcí, ty komfortní pak ovládá velký tablet uchycený v držáku na středovém tunelu. Dá se vyjmout a ovládat rázné funkce zvenku auta.

I.D. Buzz představuje další možnosti technické platformy MLB, určené výhradně pro elektromobily. Předchozí koncept byl o velký kus menší, novinka ukazuje prodlouženou variantu, která nabídne také pohon všech kol a elektricky řízené tlumiče. Akumulátory uložené v podlaze (111 kWh) živí pohonné ústrojí o souhrnném výkonu 275 kW/374 k (elektromotor vpředu a vzadu, každý s výkonem 150 kW). Nijak okouzlující elektronicky omezená maximálka 160 km/h je pro elektromobil typická, mnohem zajímavější je pětisekundové zrychlení z nuly na stovku.

Volkswagen o svém nejnovějším konceptu mluví jako o MPV, ta dnes nejsou zrovna v módě, vytlačila je frajerštější SUV, své místo na trhu však rozhodě mají. Třeba se mezi tou třicítkou elektromobilů, které má do deseti let německý koncern představit, najde místo i pro novodobý „busík“.

Předseda představenstva Herbert Diess se při představení konceptu naparoval: „Od roku 2020 pak uvedeme na trh s modelovou řadou I.D. zcela novou generaci kompletně síťově propojených elektromobilů. Tyto vozy budou cenově dostupné pro miliony zákazníků, nejen pro milionáře.“ Od roku 2025 chce koncern Volkswagen prodávat jeden milion elektromobilů ročně.

Šéf vývoje Volkswagenu Frank Welsch uvedl, že více než polovina elektromobilů stojících na architektuře MLB nese jiné značky koncernu než Volkswagen. Architekturu MLB tedy určitě využije i mladoboleslavská Škoda, jejíž šéf Bernhard Maier je přesvědčen, že cesta směrem k elektrifikaci (případně hybridizaci) a autonomnímu řízení je ta správná. Pro iDNES.cz ovšem dodal, že dle jeho názoru tu spalovací motory budou společně s elektromobily existovat ještě desítky let. V roce 2025 by tak Škoda podle neoficiálních odhadů mohla mít v nabídce až pětici elektromobilů.