Volkswagen hledá nové trhy, míří i do Keni a Rwandy

Volkswagen vyrábí v Africe auta od roku 1951, kdy začal v Jižní Africe montovat původní Brouky. A teď začal větřit novou příležitost. Rozvojové země mají totiž dopravní problémy, infrastruktura je nedostatečná, města jsou plná kolon, hromadná doprava buď vůbec neexistuje, nebo nefunguje. Místní proto volí alternativní způsoby vlastní mobility, oblíbili si car sharing, Uber a další podobné služby, které fungují dokonce i na lokální úrovni. V takové Keni funguje Uber od roku 2015.



Volkswagen by (i s ohledem na svou novou značku Moia!) rád ukousl kousek ze slibného koláče. První pokusy chce provést ve Rwandě, kde zatím Uber a spol. neoperují. V prosinci kvůli tomu šéf značky Herbert Diess a rwandský prezident Francis Gatara podepsali memorandum.

Volkswagen se v něm zavázal nejen ke spuštění služeb osobní mobility, ale v hlavním městě Kigali bude navíc vyrábět auta. Továrna by měla být hotová koncem roku 2017 a bude mít roční kapacitu 5000 vozidel (pro představu: východočeské Kvasiny mají od roku 2018 zvládnout vyrobit ročně 280 000 aut), jež budou mimo jiné určená právě pro VW alternativu k Uberu a pro car sharing.

Rwanda je podle renomovaného automobilového magazínu just-auto pro takový projekt dobrou volbou. Má mladou populaci, která je zdatná v oblasti informačních technologií a metropole Kigali bývá označována jako „nejpřipojenější“ město v Africe. Volkswagen dokonce plánuje nabídnout Rwanďanům elektromobily.

Co se bude ve Rwandě vyrábět, zatím není jisté. Podle šéfa VW South Africa Thomase Shaefera bude od ledna do dubna nebo května probíhat jakási průzkumná fáze, v niž automobilka zjistí, jakou přesnou podobu by její služby měly mít a jaké vozy budou v Kigali sjíždět z linky. Pravděpodobně se ale bude jednat o auto, jako je VW Polo Vivo. Malý hatchback je vlastně upraveným evropským Polem čtvrté generace, od roku 2010 se vyrábí v Uitenhage v Jižní Africe a od konce letošního roku i ve městě Thika v Keni (50 km od Nairobi). V Thice má VW fabriku již od šedesátých let, v poslední době byla ale její produkce jen symbolická. Teď by se měla razantně zvýšit. VW slíbil, že při ve svých nových nebo modernizovaných provozech vyškolí nové místní odborníky, které rozvojové ekonomiky potřebují.

Ale jak to bude s odbytem? Automobilovému trhu ve východní Africe dominovala zejména dovážená ojetá auta z Japonska a dalších zemí, japonské automobilky začaly poslední dobou v Keni také montovat nová auta. A právě Mitsubishi, Toyota a další budou hlavními konkurenty VW v boji o rozvojové trhy.

Volkswagen chce svoje aktivity rozšířit i v severní Africe. Od jara 2017 se bude v Alžírsku ve spolupráci se společností SOVAC montovat až 100 aut denně (tj. cca 35 000 ročně). Bude se ale jednat o vozy různých koncernových značek, mj. i o seaty nebo Škodu Octavia (více o projektu čtěte zde).