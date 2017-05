Volvo už nebude vyvíjet diesely, i přesto, že z jejich prodeje žije

Z ceníků malých aut se dieselové motory vytratí v následujících měsících. Analytici i samotné automobilky dosud uváděly, že vysoký příplatek za moderní diesely nastrojené drahými technologiemi jsou ochotni zaplatit zákazníci dražších a větších aut, kde dává naftový motor větší smysl než v malém autě. Boj s emisními normami ovšem vzdává už i Volvo, které prodává 90 procent svého kultovního modelu XC90 s dieselem.

Samuelsson upřesnil, že Volvo bude nadále pracovat na aktuálních dieselových modelech tak, aby splnily přicházející emisní standardy. Aktuální řadu dieselových motorů (výhradně čtyřválcových) představil švédský výrobce v roce 2013 (čtěte zde). Na nové generaci tedy Volvo pracovat nebude, aktuální diesely by měly přežít ve výrobě - samozřejmě po patřičných úpravách - přibližně do roku 2023.



Místo toho chce Volvo investovat do elektrických a hybridních automobilů, první čistě elektrické auto značky má dorazit v roce 2019. Hakan Samuelsson připomíná případ americké Tesly: „Dokázala nabídnout takový automobil na které lidé stojí fronty.“ Šéf Volva, které od roku 2010 vlastní čínská automobilka Geely, vidí pro svou značku v této oblasti příležitost, sázet chce na vysokou kvalitu a atraktivní design.

Samuelsson již dříve řekl, že přísnější emisní pravidla vytlačí ceny automobilů s naftovým motorem tak vysoko, že se hybridy stanou atraktivní alternativou.

Úroveň emisí CO 2 vypouštěná novými vozy (flotilový průměr počítaný za všechna prodaná auta značky) bude muset klesnout ze 130 gramů na kilometr na 95 gramů do roku 2021, to výrobce nutí, aby více investovali do technologií s emisemi výfukových plynů. Kromě CO 2 jsou nyní velkým tématem právě emise oxidů dusíku (NO X ) vypouštěné právě naftovými motory.

Vozy se vznětovými motory představují více než 50 procent všech nových registrací v Evropě, jejich prodeje v posledních letech stále klesají, stále je ovšem starý kontinent regionem se zdaleka největším podílem dieselových aut. A právě Volvo, zaměřené na prémiovou klientelu a nabízející hlavně větší auta vyšších tříd, prodává velkou část svých modelů právě s dieselem.

Emise vypouštěné osobními vozy se dostaly do hledáčku úřadů a veřejnosti kvůli aféře dieselgate rozpoutané proti koncernu Volkswagen v USA.

Analytici uvádějí, že dodatečné náklady na odlučování škodlivin NO X vynucené stále přísnějšími předpisy dosahují až 300 eur (8 tisíc korun) na auto. Oproti benzinovému vozu je podle analytické společnosti Goldman Sachs výroba nafťáku až o 1300 eur dražší (to je asi 35 tisíc Kč).