VIDEO: Na rezervu ve Škodě Kodiaq potřebujete speciální hmat

Nejprve je třeba zadní sedadla sklopit do podlahy. Poté se vyjme podlážka z kufru a odklopí obkladové panely na stranách. Pak použijete speciální hmat, kterým se zadní lavice jednoduše vyklopí, mechanismus ji zaaretuje ve zvednuté poloze a můžete rezervu vyjmout.

Důmyslné řešení má jen jednu vadu na kráse: obří kolo (Kodiaq může mít až devatenáctipalcové pneumatiky) s píchlou gumou totiž není kam do auta dát.

Do prostoru v podlaze, kde bylo dojezdové kolo, se totiž nevejde. Bude třeba vyprázdnit kufr, anebo ji bude mít někdo z posádky na klíně. U krajnice by byla škoda kolo nechávat.

Nutno dodat, že s podobným problémem bojuje mnoho aut. Když u kabrioletu vyměníte píchlé kolo za rezervu, často se obří pneumatika nevejde ani do prázdného kufru. Ale jsou i výjimky: dovádivá dvojčata Toyota GT86 a Subaru BRZ mají kufr a přístup do něj dimenzovaný přesně tak, aby se do něj vešel pár náhradních kol, až ta, co máte na zadní nápravě, prošoupete dováděním na okruhu.