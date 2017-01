Vyrážíte na hory? Nechte zkontrolovat auto a prospat řidiče

Češi rádi lyžují, tisíce z nich vyráží každoročně vlastním autem na hory do zahraničí. Jak připravit auto a na co myslet, aby cesta proběhla bez potíží? „Především je dobré pamatovat na řádný technický stav vozu. I zánovní auto si někdy dovede postavit hlavu. Zvláště před delší cestou neuškodí, pokud jeho stav alespoň zběžně proklepne zkušený odborník,“ radí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Každého zkušenějšího řidiče zpravidla před cestou napadne zkontrolovat stav provozních kapalin a natankovat plnou nádrž. Dieselová auta si zaslouží zimní naftu (více o mrznoucí naftě čtěte zde). Nezapomeňte prověřit mrazuvzdornost chladicí kapaliny a do nádržky ostřikovačů skel kupte nemrznoucí směs. Bez diskuze je nutné vystartovat z Čech na kvalitních zimních pneumatikách a ti prozíravější si do kufru mezi lyžáky přibalí také sadu sněhových řetězů.

K půjčenému autu dohoda na papíře

„Cestou nás může potkat nehoda či jiná škodní událost. Prověřte si proto, zda máte spojení na asistenční službu příslušné pojišťovny,“ radí Budský. Kromě aktuálního kontaktu na pojišťovnu je třeba zkontrolovat i ostatní doklady: platnost řidičského průkazu, osvědčení o registraci vozidla, zelenou kartu. V případě, že si auto na cestu do zahraničí od někoho půjčujete, určitě nezapomeňte přibalit dohodu s majitelem vozu - nejlépe v jazyce země, kam jedete, nebo v angličtině.

Každý ze členů posádky by měl být zdravotně připojištěný, náklady účtovaní v zahraničí za léčbu závažnějšího onemocnění či zranění totiž mohou nepříjemně překvapit.

Prospaný řidič - základ šťastné cesty

Cesta na zimní dovolenou je obvykle dlouhá několik stovek kilometrů. Řidiči by si tedy měli cestu pořádně naplánovat, raději vyjet s časovou rezervou a počítat s možnými komplikacemi v dopravě a horším počasím. Každý šofér by pak měl před cestou myslet sám na sebe - být v dobré kondici a dostatečně odpočatý.



Nač nezapomenout? zkontrolujte množství provozních kapalin

technický stav auta nechte prověřit odborníkem



prověřte mrazuvzdornost chladicí kapaliny

do nádržky ostřikovačů skel dolijte nemrznoucí směs

do dieselových aut natankujte zimní naftu

zimní pneu jsou samozřejmostí

přibalte sadu sněhových řetězů

zkontrolujte aktuální kontakt na asistenční službu

nezapomeňte na všechny nutné doklady

vypůjčené auto by s sebou mělo vézt dohodu s majitelem v angličtině

nezapomeňte na připojištění sebe i spolucestujících

cestu důkladně naplánujte

ponechte si časovou rezervu

před cestou si pořádně odpočiňte a nezapomeňte na pravidelné přestávky

Několik hodin za volantem je totiž pořádný zápřah na soustředění i psychiku člověka. „Únavu není dobré podceňovat, má na svědomí až 20 procent nehod, k nimž dochází na dálnicích. Silně unavený řidič čelí až sedminásobně vyššímu riziku, že zaviní nehodu,“ varuje Roman Budský. Pamatujte proto na časté přestávky - dvacetiminutová pauza nejpozději po 2,5 hodinách jízdy prospěje řidiči i spolucestujícím.

V každém případě je dobré počítat s možností, že uvíznete v zácpě. Pro tyto případy je dobré mít v nádrži auta neustále dostatečné množství paliva a v autě něco k jídlu, dostatek nápojů a nadhledu.



V Německu pozor na vulgárnosti

Jaké zvláštnosti vás čekají na zahraničních silnicích? V Německu není používání zimních pneumatik obecně povinné, nicméně v případě panujících zimních podmínek (sníh či sněhová břečka na silnici, náledí nebo námraza apod.) je auta stejně jako v Česku musí mít. Nádobka ostřikovače skel musí být naplněná nemrznoucí směsí. Pozor na vulgární gesta vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Stačí vztyčený prostředníček a vysloužíte si od tamní policie pokutu až 6 000 eur. Pomalu jedoucí auta musí na vhodném místě zastavit a umožnit projetí ostatním.

Němečtí dopravní policisté nekompromisně trestají překročení maximálně povolené rychlosti a přísně sledují i dodržování potřebné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Vzdálenost v metrech by neměla být menší, než je polovina vaší aktuální rychlosti v kilometrech za hodinu. „Pokud je viditelnost snížena do 50 metrů, maximální povolená rychlost je 50 km/h,“ upozornil Budský.

Pozornost věnujte i situaci, kdy na semaforu svítí červená a na dodatkové tabulce je namalována zelená šipka. Řidič sice může odbočit vpravo, ale musí vždy zastavit na čáře pro zastavení a pokračovat v jízdě může jen pokud neomezí a neohrozí ostatní účastníky silničního provozu pohybující se ve volném směru. Reflexní vesty jsou povinné sice jen ve vozidlech registrovaných v Německu, ale jejich používání v případě potřeby je důrazně doporučováno i pro posádky aut ze zahraničí. Denní svícení není povinné. Pro mladé řidiče do 21 let nebo s praxí do 2 let je nulová tolerance alkoholu v krvi.

Do Rakouska si všichni pořiďte vestu

V Rakousku je používání zimních pneumatik povinné od 1. listopadu do 15. dubna v případě, že to vyžadují povětrnostní podmínky. Je dobré mít s sebou pár sněhových řetězů. „Na některých silnicích může být jejich použití nařízeno dopravní značkou, kterou se vyplatí respektovat. V opačném případě hrozí pokuta až 5 000 eur,“ varuje Tým silniční bezpečnosti.

Podobně jako v Německu je postihováno nedodržování potřebné vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla. Reflexní vesta pro řidiče je povinná, doporučuje se mít vesty i pro spolucestující ve žluté, oranžové či červené barvě. Denní svícení není povinné. Pro řidiče s praxí do dvou let a dále pak pro řidiče kamionů a autobusů je nastavena maximální povolená hladina alkoholu na 0,1 promile.

Na Slovensku pořádně omeťte auto

Na Slovensku platí podobně jako u nás povinnost používat zimní pneumatiky v případě, že to podmínky vyžadují. Reflexní vestu musí mít oblečenou každý, kdo mimo obec vystoupí na vozovku z důvodu poruchy vozidla, defektu pneumatiky či dopravní nehody. Povinnost platí i pro motorkáře - v opačném případě hrozí pokuta ve výši 150 eur.

Denní svícení je celoročně povinné, Slováci stejně jako Češi netolerují alkohol v krvi řidiče. Z auta musíte před jízdou odstranit sníh či led, aby nedošlo k případnému poškození jiných účastníků silničního provozu.

Ve Švýcarsku trubte a pozor na chodce

Ve Švýcarsku počítejte s tím, že na některé silnice může být povolen vjezd jen se sněhovými řetězy. Používání reflexních vest není vyžadováno, naopak denní svícení je celoročně povinné. „Mimo obec platí před ostrými zatáčkami v místech se zhoršeným rozhledem povinnost použít zvukové výstražné znamení, za tmy pak krátce bliknout dálkovými světly,“ uvedl Budský.

Zvláště opatrní buďte na tamní chodce. Jsou zvyklí na vysokou míru ohleduplnosti a tolerance ze strany řidičů a mohou bez náležitého rozhlédnutí vstoupit do vozovky i v místech, kde to běžně neočekáváme. Tolerovaná hladina alkoholu v krvi řidiče je do 0,5 promile, ovšem pro profesionální řidiče a řidiče s praxí do 4 let platí nejvyšší limit 0,1 promile.

V Itálii za sněžení zpomalte na 90

Nejen pro řidiče, ale i pro každého spolucestujícího je třeba vézt reflexní vestu pro její případné použití. Pokud bude vaše auto na zadním nosiči přesahujícím jeho rozměry přepravovat jakýkoliv náklad (např. kolo), musí být nosič označen reflexním červeno-bíle diagonálně pruhovaným čtvercem o rozměrech 50x50 centimetrů. Jak je to se zimními pneumatikami v Itálii čtěte zde.

Denní svícení je celoročně povinné při jízdě po rychlostních komunikacích a dálnicích, ale i za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla můžete používat jen při dohlednosti snížené na 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení. Na rychlostních komunikacích je maximálně dovolená rychlost 110, na dálnicích 130 km/h. Ovšem za mokra se tyto limity snižují na 90, respektive 110 km/h.

Do Francie nevozte detektor radaru

Ve Francii není používání zimních pneumatik povinné, do některých úseků silnic však může být vjezd povolen jen s nimi nebo se sněhovými řetězy. Reflexní vesty pro řidiče i každého spolucestujícího musíte mít uložené v kabině auta. Denní svícení není povinné.



Rozhodně se nevyplatí přepravovat či dokonce používat detektor radaru. V opačném případě hrozí pokuta ve výši 1 500 eur a zabavení příslušného zařízení, v krajním případě i auta. Pozor na předjíždění cyklistů. V obci je třeba od nich dodržet boční odstup minimálně 1 metr a mimo obec alespoň 1,5 metru. Horní hranice alkoholu pro řidiče autobusů a dále pro šoféry s praxí do 3 let je 0,2 promile.

Pokud je vjezd na kruhový objezd označen tabulkou s nápisem „Vous n’avez pas la priorité“ nebo „Cédez le passage“, vozidla jedoucí po kruhovém objezdu mají přednost v jízdě. Jinak naopak dávají přednost těm, co do něho vjíždějí.