Motorkáři, budíček! Motoveletrhy zahájí za týden sezonu

Neoficiální začátek motorkářské sezony v podobě jarní motorkářské výstavy byl posledních sedm let poznamenaný konkurenčním bojem mezi dvěma pořadateli. Ve stejný termín se konaly dvě výstavy. Až letos se na výstavě Motosalon 2017 podporované importéry motocyklů ukážou nové modely úplně všech významných značek. Střídavě se koná v Brně a v Praze, letos je na řadě právě letňanské výstaviště.

Kromě nejprodávanější japonské čtyřky Yamaha, Honda, Kawasaki a Suzuki se tak dostaví italské stroje Ducati, Aprilia, Vespa, Mondial či Moto Guzzi, anglo-američané Harley-Davidson, Triumph, Norton či Indian, ruské Uraly a nakonec německo-rakouští soupeři BMW, KTM a Husqvarna. Kromě novinek představených již na světových výstavách se můžeme těšit na premiéru české Jawy 350 OHC či čerstvě představený model Harley-Davidson.



Sto patnáct přihlášených vystavovatelů si vyžádalo obsazení další haly, takže letošní výstava by měla být o třetinu větší. “Bude to komfortnější i pro návštěvníky, mezi expozicemi bude víc prostoru. I tak ale všechny prosíme, aby přišli jiný den než v sobotu, kdy je výstaviště opravdu plné k prasknutí,“ říká pro iDNES.cz manažer veletrhu Miloň Mlčák.

Kromě vystavených motorek se bude i jezdit. Motorkáři tak můžou po zimě vytáhnout helmy a otestovat si na plochách kolem veletržních hal skútry, nebo vyrazit na motocyklové vyjížďky na nových modelech pod dohledem policejních motorkářů z klubu Blue Knights.

Vedle kaskadérů v doprovodných programech, besed se závodníky z Dakaru či show Crazy Day na skútrech bude zajímavé i vyhlášení regionálního kola soutěže H-D přestaveb Battle of the Kings. Mezi česká lákadla bude patřit již zmíněná nová Jawa 350 OHC, dále český výrobce motocyklových kombinéz PSí s první kombinézou s airbagem, případně FGR Midalu s objemem šestiválcového motoru 2442 cm³, větší motor do sériové mašiny nikdo na světě nemontuje.

Paralelně bude i letos probíhat výstava Motocykl 2017 na holešovickém výstavišti, kde ovšem bude hlavním tématem výstava přestaveb Bohemia Custom (fotky z loňského ročníku zde). Mezi oběma výstavišti bude pendlovat autobus, který bude pro návštěvníky veletrhu Motosalon i konkurenční akce v Holešovicích zdarma.

Anketa Motocykl roku 2017

Součástí letošního Motosalonu je také anketa o nejlepší motocykl roku 2017, kde v šesti kategoriích soutěží o titul celkem 32 motorek a skútrů od 12 značek. Výrobci do ankety mohou přihlásit pouze nové modely pro sezonu 2017. Ale protože od letoška platí přísnější normy Euro4, je nabídka zbrusu nových nebo podstatně inovovaných modelů opravdu obrovská.

Za zmínku stojí například účast prvního terénního maxiskútru Honda X-ADV v kategorii „cestovní enduro“, bohatá nadílka retro strojů v kategorii „classic“, nebo dvousetkoňové sportovní stroje.