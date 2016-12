Autofotka týdne: První auta značky Google startují. Nepotřebují řidiče

Je to symbolické, s automobilismem to má společného stále méně, ale stále více se o tom mluví. Když manažeři autoprůmyslu říkají, že za poslední dekádu se změnil svět aut víc než za celých uplynulé století, moc nepřehánějí.



O autonomních autech mluví celý svět. Je velká otázka, zda o ně zákazníci vůbec stojí, výrobci a technologické firmy na nich ale intenzivně pracují. Prozatím neexistuje ani právní rámec a řidičské schopnosti robotických aut jsou na úrovni pomocné autoškoly, zdá se ale, že takové vozy nám do reálného života časem opravdu proniknou.

Nakonec skepticismus v řidičích dneška hlodat může, ukazuje se ale, že mládež o auta nejeví zrovna velký zájem a autonomní mobilita pasuje do fascinace moderními technologiemi. Výrobci, kteří na robotickém řízení pracují, tlačí na legislativce, aby takovým autům uvolnili cestu do provozu. Vzhledem k tomu, že do vývoje investují obrovské peníze, nenechají to jen tak.

Nejmenovaný manažer pohybující se na straně dodavatelů pro autoprůmysl na vysokých postech pro iDNES.cz odhalil pozadí rozhodování: „Automobilky samozřejmě sledují požadavky trhu, nakonec se ale 95 procent všech rozhodnutí v autoprůmyslu odehrává ve třech centrech, kde se koncentruje moc: první je v Detroitu, druhé centrum je v Evropě, je to pás táhnoucí se od Wolfsburgu, přes Stuttgart, Mnichov do Turína, plus Paříž a třetí je v Asii, v oblasti Koreje a Japonska,“ naznačuje tak, že o tom, v čem a jak budeme jezdit a co se nám bude líbit, rozhodují hlavně sami kapitáni autoprůmyslu.

Waymo je jeden z těch projektů majících šířit optimismus a důvěru v taková vozidla. Založil ho Google, aby do něj vyčlenil svůj tým pracující na technologii autonomní mobility. Právě Google a Tesla by do rozhodování chtěly promlouvat také.

Proto je spojení s koncernem Fiat-Chrysler (FCA) pro Google důležité a to se ještě může naparovat, že nově zájem o spolupráci veřejně ohlásila těsně před Vánoci japonská Honda.

„Této spolupráce se zúčastní techničtí pracovníci společnosti Honda R&D v kalifornském Silicon Valley a v japonském Tochigi, kteří budou úzce spolupracovat s technickými pracovníky společnosti Waymo v kalifornském Mountain View a michiganském Novi,“ uvádí Petr Hubáček z českého zastoupení japonské značky.

Chrysler Pacifica se speciálním nářadím, které udělá z řidičů jen dohled nad prací stroje, Waymo představí na významném technologickém veletrhu CES, který 5. ledna otevírá v Las Vegas.

Google už ohlásil, že vzdává snahu o stavbu vlastního auta, chce se zaměřit právě jen na vytvoření technologie pro autonomní řízení, kterou chce nabídnout ostatním výrobcům. Proto je partnerství s FCA a Hondou logickým krokem.

Za základ vývojářům Googlu posloužila hybridní varianta velkého rodinného vanu. To v podání Američanů znamená benzinový šestiválec Pentastar objemu 3,6 litru a s ním spojený elektromotor, akumulátor má vystačit na 50 kilometrů elektrické jízdy. Ten nádor na střeše pacificy je laserový radar (lidar) skenující okolí, auto je dostrojeno ještě dalšími senzory a kamerami. Nejdůležitější je ale výkonný software, který nasbíraná data analyzuje a podle toho ovládá auto.

John Krafcik, šéf Wayma, si pochvaluje, že práce na prvních prototypech šla vývojářům od ruky, od zahájení spolupráce uběhlo jen šest měsíců. V lednu vyjede na testovací polygony FCA v Michiganu a Arizoně a Wayma v Kalifornii první stovka testovacích vozidel.