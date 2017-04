Dvoukolový Abarth je v podání Yamahy parádní neo-retro

Nyní se obě firmy rozhodly představit hmatatelný výsledek své spolupráce i zákazníkům. A rovnou vlastně výsledky dva. Představena nebyla pouze Yamaha XSR900 Abarth, ale i automobil Fiat Abarth 695 XSR Yamaha. Oba Abarthy budou vyrobeny v limitované edici 695 kusů a prvních 150 zákazníků získá jako bonus zážitkový den s Abarthem včetně tréninku na okruhu.

Yamaha XSR900 Abarth logicky vychází z konstrukce XSR900. Úplně nová je však pozice jezdce - stroj má především užší a níže položená řídítka, přibyla přední karbonová kapota zajišťující skromnou, ale stylovou ochranu proti větru. Sedlo spolujezdce je zakryto karbonovým krytem, po jehož odejmutí se monopost promění v dvoumístný stroj. Abarth vyniká použitím ušlechtilých materiálů a kvalitním zpracováním.

Sama Yamaha prezentuje tento stroj jako neo-retro, což přesně sedí. Podstata spočívá v tom, že stroj uznává klasickou koncepci motocyklů a pocitově se vrací ke kořenům café-racerů, ale přitom využívá moderní technologie a materiály. A hlavně je nádherná.

Motocykl je na první dojem vratký a je třeba zvyknout si na specifickou ergonomii caferaceru Počasí nám během testu příliš nepřálo

Jednoduchost především

Ovladače na řídítkách jsou jednoduché a dobře přehledné. Mimo základních ovládacích prvků najdete na levé části řídítek ovládání kontroly trakce, na pravé pak tlačítko pro výběr jízdního režimu. Sdružený monochromatický displej není velký, ale je dobře čitelný i přehledný a svým kulatým tvarem dobře zapadá do celkového designu. Kombinací klasického tvaru a moderního displeje zajímavě kombinuje moderní a klasické konzervativní hodnoty. Po jeho obvodu dominuje stupnice otáčkoměru, největší číslice zobrazují rychlost, v horní části displeje se zobrazuje zařazený rychlostní stupeň a nechybí ani počítadlo kilometrů, informace o zvoleném jízdním režimu a kontrole trakce.

Přední světlo je klasické a stejně jako ve směrovkách jsou použity běžné žárovky, zatímco zadní světlo kombinované s brzdovým světlem tvoří 24 LEDek. Zrcátka jsou přehledná, vypadají hodně vytažená do stran, ale to je spíš kontrast k úzkým řídítkům. Dobře vypadá prošití semišového sedla červenou nití. Pozice řidiče je hodně na řídítkách a přední karbonová kapota kryje před větrem vážně jen symbolicky. V pomalých rychlostech je jízda náročná a namáhavá, trochu se to zlepší ve vyšších rychlostech, kdy vás nadlehčuje proudění vzduchu. To však není nedostatek, ale vlastnost, prostě frajeřina někdy bolí

Motor má obsah 847 ccm a výkon 115 koní

Srdcem stroje je vodou chlazený tříválec o objemu 847 ccm. Výkon 115 koní je podpořen slušným krouťákem 87,5 Nm. Motor má slušný zátah už od spodních otáček. Nástup výkonu je plynulý a přesto motoru nechybí ani agresivita. Proti svému staršímu sourozenci XSR900 má v sobě motor víc emocí, které nám občas u japonských motorek chybí. Zásluhu na tom má samozřejmě i výfukový systém Akrapovič, který je nedílnou součástí modelu Abarth.

Motor nabízí tři výkonové režimy: A, B a Standard. Volit můžete podle svých schopností nebo prostě podle nálady. Nezávisle na jízdním stylu můžete zvolit i jeden ze tří stupňů kontroly trakce. Vibrace motoru nejsou velké, ale díky tomu, že ležíte na řídítkách, přenáší se vám do těla. Převodovka je přesná a dobře odstupňovaná a motor není potřeba příliš vytáčet.

Ve městě dá stroj zabrat

Odpružení je tvrdší a odpovídá sportovnímu charakteru motocyklu. Opět se tu projevuje natažená pozice jezdce a díky váze na rukou a na řídítkách dostáváte od předku výbornou zpětnou vazbu a víte o všem, co se na předním kole děje. Horší je pak manévrovatelnost ve městě, kde je kvůli natažené pozici a menšímu rejdu manipulace se strojem složitější. Naopak na zatáčkovitých okreskách s ní zažijete spoustu radosti a nepochybuji, že s ní bude zábava i na okruhu. Ze začátku jsem se sice cítil na téhle yamaze trochu nestabilní a působila na mě vratkým dojmem, ale to je prostě svět café racerů a brzy si zvyknete na jeho kouzlo. Zadní tlumič je navíc nastavitelný a můžete si jej přizpůsobit svým požadavkům.

Většinu testovacích kilometrů jsme najezdili na mokru a při teplotách jen lehce přesahujících deset stupňů, ale i tak fungovaly sériové pneumatiky Bridgestone Battlax výborně a poskytovaly dobrý grip. Brzdy naprosto odpovídají tomuto motocyklu, brzdí slušně a dobře se i dávkují. Jen ABS předního kola s plastovým krytem a bowdenem kolem celého brzdiče ruší jinak do detailů propracovaný design.

Pokud uvažujete o XSR900 a teď zvažujete jeho derivát XSR900 Abarth, pak na to rovnou zapomeňte. Je to totiž pocitově úplně jiný stroj, na kterém je vidět, jak moc je možné motocykl změnit úpravami po technické stránce relativně malými. Cena XSR900 Abarth je pro český trh stanovena na 339 990 korun. To není úplně málo, ale vzhledem ke konkurenci a použitým materiálům ani přemrštěná. Navíc se jedná o omezený počet kusů, který je už z větší části rozebrán.

Celkově ve mně nechal motocykl výjimečný dojem. Jedná se sice o limitovanou edici, ale Yamaha ukázala, že chápe zákazníky, kteří nečekají jen sterilní kvalitu, ale hledají u motocyklů hlavně emoce. A že se nejedná jen o jeden případ, potvrzuje Yamaha svým projektem Faster Sons, který tento směr v poslední době výrazně podporuje.