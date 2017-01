Za poruchy může mráz a špatná údržba. Pomůže asistenční služba

Podle statistiky České asociace asistenčních společností (ČAAS) právě v zimní sezoně narůstá počet asistenčních zásahů u poruch vozidel.



Co trápí řidiče v zimě vybitá autobaterie

problémy s řídicí jednotkou motoru

píchlé pneumatiky

problémy s převodovkou

problémy s dobíjením, nefunkční startér

zamrzlá nafta

přimrzlé těsnění u dveří

Zimní období s sebou přináší vyšší pravděpodobnost výskytu závady na automobilu, loňskou zimu si situace na silnicích vyžádala podle asistenčních služeb v některých exponovaných dnech až dvojnásobný počet výjezdů oproti průměru. „V zimě 2015 jsme evidovali okolo 60 % poruch a okolo 40 % dopravních nehod. I letos očekáváme podobnou situaci,“ říká Petr Bold, prezident České asociace asistenčních společností. Problematické jsou zejména teplotní výkyvy, sněhové kalamity a jiné rozmary zimního počasí.



Nestartuje? Nejčastěji to je špatná baterie

Příčinou poruchy vozidel je až v polovině případů vybitá autobaterie. Pomyslnému „žebříčku“ poruch v zimě vévodí i problémy s motorem, řídicí jednotkou či převodovkou. Dostatečně potrápit dokáže také zamrzlá nafta v palivovém vedení, tehdy je nutné nepojízdné vozidlo odvézt do servisu a nechat rozmrznout.

Přimrzlé dveře Častou patálií jsou přimrzlé dveře. Existuje na to účinný lék za pár desítek korun. Na pumpách, v autopotřebách a servisech pořídíte speciální přípravek proti zamrzání. Balený je jako pomáda na rty, jednoduše se s ním těsnění potře a je po problémech.

„Na místě můžeme provádět pouze drobné opravy, navíc odstavené vozidlo nesmí blokovat silnici příliš dlouho a zvyšuje nebezpečí pro posádku. Proto se ve více než 80 % případů volí odtah do servisu, který disponuje patřičným zázemím a případně může řidiči nabídnout i náhradní vůz. Ve zhruba 16 % poruch si vystačíme s technickým vybavením do terénu, jako je mobilní startovací jednotka,“ popisuje Petr Bold.

Kromě toho vyjíždějí mechanici k případům píchlých pneumatik nebo prázdné palivové nádrže. V případě poruchy mohou řidiči využít asistenční služby v rámci svého pojištění, nejjednodušší je pak volat Linku pomoci řidičům 1224, která je přímo spojí se smluvní asistenční společností pojišťovny.

Na co máte nárok

Služby asistenčních služeb nabízejí jak pojišťovny, tak samy automobilky. U nových nebo zánovních aut je tak často jednodušší volat do svého servisu nebo ještě lépe na nepřetržitou linku pomoci své značky. V rámci záruky mobility by měla automobilka poskytnout bezplatně příjezd servisního vozidla na místo poruchy nebo odtah k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a popřípadě zajistit i další služby pro posádku vozidla jako přenocování v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní dopravu.

Například řidiči škodovek jezdící na pravidelné servisní prohlídky mohou v rámci tzv. Doživotní záruky mobility, která není omezena najetými kilometry, využít asistenční službu automobilky. Ta zdarma pomůže přímo na místě nebo odtáhne vůz do autorizovaného servisu. V případě potřeby nabízí zdarma i zapůjčení náhradního vozu, zajištění náhradní dopravy nebo ubytování.

Dnes si motoristé běžně volají asistenci i na výměnu píchlého kola, jednoduše se nechtějí špinit s výměnou. „Služby naší centrály se v Česku vztahují i na nepojízdnost vozidla z důvodu havárie, vyšší moci či vandalismu,“ doplňuje Karel Starý ze Škody Auto. Nárok na asistenci bývá obvykle navázán na záruční lhůty. „Záruka mobility platí pro všechna nová vozidla Opel a platí 5 let od 1. registrace vozidla nebo do nájezdu 150 000 km,“ platí například u Opelu, u ostatních značek to bývá podobné.



„Dodržování předepsaných servisních prohlídek u autorizovaného partnera značek Volkswagen, Audi, SEAT či Volkswagen Užitkové vozy zaručuje trvalou záruku mobility po celou dobu životnosti vozu jak v Česku, tak v zahraničí. Systém funguje tak, že Záruka mobility se pravidelně prodlužuje do další předepsané prohlídky,“ uvádí Martin Šimek z oddělení Péče o zákazníky Porsche Česká republika.

Rozsah asistence se liší podle pojistky, kterou máte uzavřenou. Základní pomoc v podobě nutného odtahu obvykle dostanete už k povinnému ručení, v případě trablů v zahraničí se hodí i pomoc operátora v podobě tlumočení po telefonu. Už proto je dobré mít v telefonu a ve voze zaznamenaná čísla „svých“ asistenčních služeb (značkové, nebo té nasmlouvané pojišťovnou) a odhánět supy (lovce nehod), kteří krouží v exponovaných místech a vystresovaným motoristům v nouzi se snaží vnutit předražené pochybné služby.



Nově v těchto případech mohou pomoci sama auta, která jsou stále chytřejší. Opely, BMW a třeba nově i škodovky na to mají nouzové tlačítko, které vás spojí přímo s operátorem automobilky, ten se v případě, že to vaše auto umí, přímo spojí s vozem, zjistí jeho polohu a vše potřebné. V případě, že kontrolní jednotka airbagu zaznamená větší nehodu, umí se vůz automaticky spojit s tísňovou linkou. Systém zároveň odešle údaje o pozici vozidla, směru jízdy, počtu pasažérů a závažnosti kolize. Takovou funkci budou muset v průběhu letoška dostat všechna nově prodaná auta v Evropě v rámci projektu eCall.