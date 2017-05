Psycholog: je znát, když řídí ženy. Na cestě jsou bezpečnější

Co řekne barva auta? Když si muž vybírá auto, hledí na značku, sílu vozu, spotřebu, aerodynamiku, cenu, jízdní vlastnosti, komfort a velikost. Volí spíše evropské značky a nakonec bere v potaz i barvu. To žena se rozhoduje podle bezpečnosti, vzhledu, praktičnosti, pohodlí, náročnosti ovládání, estetiky i ekologické šetrnosti. Má v oblibě asijské značky a barva je pro ni zásadní kritérium.

Není divu, když barva s bezpečností výrazně souvisí - čím světlejší je, tím je vůz viditelnější. Nejvíce září klasická bílá až do odstínu slonové kosti, následuje světle žlutá přes žlutozelenou až po oranžovou, uprostřed stupnice je červená a na konci hnědá, fialová, tmavě rudá, šedivá, modrá a poslední je pochopitelně černá. Podle některých teorií přitom výběr barvy auta souvisí i s osobností. Červenou prý volí optimisté a aktivní jedinci, k modré se kloní vyrovnaní lidé a k zelené přátelské nátury, žlutá odhaluje kreativní typy, šedá či stříbrná velké ambice. Černá se údajně líbí lidem chladnokrevným a dominantním.