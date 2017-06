Autofotka týdne: Nadšenec pojede k polskému moři na slavném zetoru

První Zetor 25 vyjel z brněnské továrny v roce 1946. Tento model patřil k nejprodávanějším v dané době a dodnes mnoho z nich slouží v každodenním provozu. Pro Martina Havelku se stal srdeční záležitostí.

Zetor 25 První traktor z roku 1946 nesl označení Z 25. Tím se rozjela jejich sériová výroba a další vývoj oblíbeného stroje. V roce 1949 přišla modernizace, a tak vznikl legendární Zetor 25 A. Více o legendárním traktoru z Brna čtěte zde.

Traktor Zetor 25 má sedmdesátiletou historii a za období 1946 – 1961 bylo vyrobeno a prodáno více jak 160 000 těchto strojů.



„Je to legenda, kultovní stroj na němž většina traktoristů začínala. Změnil také podobu našeho zemědělství. Je to navíc nenáročný a spolehlivý traktor s krásným zvukem motoru. A na cestování je ideální. Ať už z hlediska spotřeby, nebo rychlosti,“ líčí nadšenec, který si svůj stroj vyrobený v roce 1954 zrenovoval.

Zdolat se chystá bezmála 800 kilometrů a má na to pět dnů. Na cestu se vydává v neděli 11. června a do cíle by měl dorazit ve čtvrtek patnáctého. Jednotlivé etapy jsou různě dlouhé, ta nejdelší měří 240 kilometrů. „Je to velká výzva i zábava. Dříve se traktorem přepravoval náklad na velké vzdálenosti. A když si uvědomíte, jaké tehdy byly podmínky, ať už kvalita silnic, nebo vybavení, tak dnes je cesta po pěkné silnici k moři úžasnou projížďkou. A k tomu projížďka přímo po pláži. Jednoduše, nejkrásnější pohled na svět, je ze sedadla traktoru,“ básní Havelka.

Na cestu se vydává sám, nicméně věří, že se k němu cestou přidají další nadšenci. Podporu mu bude zajišťovat kromě doprovodného vozidla také manželka se synem.



Martin Havelka se svým Zetorem 25 na srazu historických traktorů v Polsku v roce 2016

Do konečné destinace Lazy nad Morzem se příznivci traktorových veteránů sjíždějí už počtvrté. Martin Havelka se svým zetorem bude zřejmě účastníkem z nejvzdálenější lokality, z níž dojede traktor po svých. Nadšenci z podobně vzdálených míst většinou přepravují své stroje na přívěsech.



Značku Zetor vlastní od roku 2002 slovenská společnost HTC holding a.s. Výrobní kapacita je soustředěna v Brně-Líšni a v současnosti společnost zaměstnává okolo 700 lidí.

Z celkové produkce jde 85 % na export. Vedle Česka a Slovenska patří mezi tradiční trhy Polsko, Litva, Irsko, Německo, Velká Británie, Francie, USA nebo Bulharsko. Za 70 let existence prodal Zetor více než 1,3 milionu traktorů do 136 zemí světa.