Klíč je pryč: náhradní musí servis s autem spárovat

Na starou stodvacítku nebo felicii z devadesátých let uměli udělat kopii klíče zámečníci za pár korun, dnes ale musíte do servisu. „Když jsem kupoval auto z druhé ruky, dostal jsem k němu sice oba klíče, ale jeden byl už hodně poničený, měl úplně vymačkaná tlačítka dálkového odemykání,“ popisuje čtenář, který nechce být jmenován. Jeho desetiletý Fiat Croma je přesně tím atypickým autem, u kterého je náhradní klíč nepříjemně drahý. „Chtěl jsem mít oba klíče funkční, nejprve jsem experimentoval s neoriginálními plastovými obaly z čínského e-shopu, ty ale vůbec nefungovaly - croma má atypický celoplastový klíč převzatý od saabu - nedržely ve spínací skřínce. Takže jsem nakonec musel do servisu pro originál, ten mě i s nakódováním vyšel na šest tisíc,“ popisuje drahou zkušenost.

Třináct set i osm tisíc

Cena náhradního klíče se ovšem velmi různí a není jednotná ani pro jednotlivé modely v rámci jedné značky. „Pro Golf VII je cena za kompletní klíč 3 687 Kč. Sada zámků a klíčů ke stejnému modelu auta má doporučenou cenu 8 376 Kč s DPH. Tato sada obsahuje dva identické klíče a všechny potřebné zámky,“ uvádí Lukáš Sohr z Porsche Česká republika. Škodovka je o levnější: „Pro octavii třetí generace stojí základní klíč 1 300 Kč, klíč s dálkovým ovládáním a sklopným dříkem 1 709 Kč a klíč systému KESSY (bezklíčkové odemykání - pozn. red.) 4 182 Kč,“ uvádí Karel Starý, vedoucí servisních služeb ze Škody Auto ČR. Hyundai má ceny na úrovni Volkswagenu: „Cena klíče s imobilizérem ale bez dálkového ovladače, je asi 3 600 Kč. Vybroušení klíče je od 100 Kč do 400 Kč, Nahrání do jednotky stojí asi 300 Kč. Cena bezklíčového ovladače je asi 8 000 Kč,“ uvádí Miloš Adámek, tiskový mluvčí českého zastoupení korejské automobilky. U Fordu je nejběžnější cena je kolem tří až pěti tisíc korun včetně naprogramování.

K novému autu by měly být vždy alespoň dva klíče. Někteří výrobci nově nabízejí možnost objednat z výroby třetí klíč. U Škody to platí pro Octavii, Superb a Kodiaq. Klíče dnes navíc umějí být „personalizované“, takže si pamatují nastavení uživatele, který daný klíč používá. Auto tak po odemknutí nastaví infotainment, navigaci, sedačky a jízdní profil podle osobního nastavení. Na klíč se vztahuje stejná záruka jako na auto, platí na záruční vady, nikoliv na zničení.

Pro nový do servisu

Pokud klíč ztratíte, je třeba zajet do servisu. „Pro ochranu zákazníka se výrobci snaží proces vytvoření duplikátu kdekoliv znesnadnit, nahrání do jednotky vozu je možné pouze v autorizovaném servisu,“ vysvětluje Miloš Adámek z Hyundaie. Vozidlo je nutné při změně překódovat - zjednodušeně ho naučit „hesla“, kterými komunikuje s klíči. „Přitom se znovu učí všechny klíče, které chce zákazník aktuálně používat. Musí je tedy do servisu dodat všechny klíče, které mu zbyly,“ zdůrazňuje Lukáš Sohr z Volkswagenu. Klíče, které servis nepřekóduje, nebudou fungovat. Klíč, který se ztratil, pak nebude možné použít pro nastartování, zůstane mu ale dřík se specifickou drážkou, kterým lze mechanicky odemknout zámek dveří. „Pro zamezení možnosti odemknutí vozidla mechanicky by bylo nutné vyměnit zámky včetně klíčů,“ vysvětluje Sohr.

Pomůže asistence I na případy, kdy se vám klíč vysype na sjezdovce z kapsy, lze využít asistenční služby automobilek. „V případě, že zákazník s novým vozem zakoupil paket Mobilita Plus s prodlouženou zárukou na pět let, může využít i rozšířené asistenční služby. Ta v případě zabouchnutí, zalomení či ztráty klíče pomůže situaci vyřešit. A to včetně odtahu vozu do servisu zdarma, zajištění náhradní dopravy, zapůjčení náhradního vozu nebo ubytování po dobu nutnou k nápravě situace. Podobný rozsah služeb zahrnuje produkt Doživotní záruka mobility, který platí pro jakýkoli vůz Škoda za předpokladu, že zákazník jezdí se svým vozem pravidelně na předepsané servisní prohlídky do autorizovaného servisu a prodlužuje si platnost této služby,“ popisuje Karel Starý ze Škody Auto. U ostatních značek bude nabídka služeb podobná.

„Duplikáty klíčů se vystavují na základě kódu z centrální databáze, který se váže na VIN konkrétního vozu. Je tedy třeba prokázat, že žadatel o duplikát je majitelem nebo provozovatelem vozu,“ dodává Karel Starý ze Škody.

„Požadavek na duplikát klíče vyřeší autorizovaný servis standardně do druhého dne,“ uvádí. Stejnou dodací lhůtu mají pro většinu modelů také u Hyundaie. Situace se ovšem opět liší podle značky. „Servisní síť obvykle disponuje alespoň jedním ́syrovým ́ klíčem od každého aktuálně provozovaného systému,“ uvádí Jan Karnolt, technický Školitel Fordu. U Volkswagen klíč považují za inteligentní díl: „Objednává se pro konkrétní VIN a je předkódován pro dané vozidlo. Samotná podstata neumožňuje díly držet skladem. Dealeři si klíč objednávají spolu s VIN speciálním druhem zakázky v našem centrálním skladu v Mladé Boleslavi a v Kasselu. Dealerovi přijde poté klíč již vyříznutý a v továrně přiřazený k číslu karoserie. Výrobce má tak přehled, kdo k jakému vozu kdy klíč doobjednal. Klíč je však poté nutno k vozu ještě přizpůsobit - doprogramovat dálkové ovládání a imobilizér,“ popisuje Sohr.

Pozor na duplikáty

Pokud jste koupili ojetinu a je k ní jediný klíč, nebo máte podezření, že jste nedostali všechny klíče, které k autu patří, vyplatí se zajet do servisu a nechat klíče překódovat. „Pokud chcete mít jistotu, můžete nechat klíče znovu naučit. Tím se z nastavení odstraní chybějící klíče. Případně doobjednat další klíče, anebo vyměnit zámky i klíče,“ radí Lukáš Shor. Přirovnat to lze ke koupi bytu, u kterého pravděpodobně také vyměníte zámek. Pomocí VIN (rodného čísla vozu) umí servis dohledat, kolika klíči a jakými bylo auto vybaveno z výroby.

Jan Karnolt z Fordu varuje před neautorizovanými zámečníky a opraváři, takový klíč se dá pořídit třeba za pětistovku: „Neznačkový zámečník umí klíč naklonovat, nikoliv nahradit plnohodnotným klíčem s odlišnou identitou.“ Vlastně se jen vytvoří přesná kopie klíče, který vám zbyl, to fungovalo u čistě mechanických zámků kdysi, dnes auta k odemčení a startování používají elektroniku. „Nový klíč s vlastní identitou je potřeba do zabezpečovacího systému před použitím nejprve přihlásit,“ vysvětluje. Problém je v tom, že mechanické zabezpečení zámkem tvoří jen část komplexní ochrany. „Podstatnější je elektronické zabezpečení umožňující například znemožnění otevření vozidla vnitřní kličkou dveří po rozbití okna,“ popisuje Jan Karnolt. Problém je podle něj v tom, že neodborně naklonované klíče se mohou chovat pro zabezpečovací systém vozidla nesrozumitelně, takže je po několika pokusech o odemčení může začít auto ignorovat.