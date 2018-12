Němci jdou po kamionech švindlujících s emisemi. V podezření jsou i Češi

Na webu bavorského rozhlasu BR24 je popsán typický případ. Na dálnici A3 nedaleko Řezna prováděl Spolkový úřad pro nákladní dopravu kontrolu nákladních vozů, v rámci níž byl zastaven řidič polského kamionu. Podezření Andrease Spohrera, který kontrolu prováděl, na podvod s AdBlue se ihned potvrdilo: Spohrer našel v kabeláži pod přístrojovou deskou malou černou skříňku – ilegální emulátor. Ten se na internetu shání obvykle jako „AdBlue Killer“ a jeho koupě se kamioňákovi vyplatí ještě dřív než natankuje jednu nádrž aditiva AdBlue, v čínských e-shopech se dá pořídit za patnáct dolarů.



Na co je potřeba AdBlue? Čištění spalin SCR Selective Catalytic Reduction (selektivní katalytická redukce) snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech tím, že vstřikuje do výfukového potrubí před katalyzátor aditivum na bázi močoviny, známé pod obchodním označením AdBlue.

Aditivum dopadá na speciální povrch, kde se promíchá s výfukovými plyny vycházejícími z filtru pevných částic (DPF). Jejich teplo okamžitě rozkládá močovinu na čpavek, který začne reagovat s oxidy dusíku (NO X ) ve výfukových plynech. Dochází pak k rozkladu oxidů dusíku na neškodný dusík a vodu. Systém SCR používají už dlouho nákladní automobily a autobusy, nově je plošně zaváděna také u osobních vozů. Bez této technologie nejsou dieselové motory schopné splňovat aktuální emisní limity.

„Asi 80 procent všech kamionů, které jezdí z východu do západní Evropy mají tento takzvaný AdBlue Killer namontovaný. Proto mohou nabídnout nízké, dumpingové ceny,“ uvedl pro iDNES.cz dopravní expert Petr Vomáčka před rokem, kdy na švindlíře s AdBlue německá média poprvé upozorňovala. Nákladní vůz v průměru spotřebuje dva litry AdBlue na sto ujetých kilometrů a litr AdBlue vyjde v průměru v Evropě na 70 centů (18,5 Kč). Vozidlo za rok ujede v průměru 150 tisíc kilometrů, takže ročně vlastník vozu ušetří na AdBlue 2 100 eur, tedy 55 tisíc korun.

Pomocí emulátoru lze ochromit palubní elektroniku, která u nákladních vozů zajišťuje vstřikování AdBlue před katalyzátor výfukových plynů, kde se roztok mísí s výfukovými plyny a za přítomnosti činidla přemění jedovaté oxidy dusíku na vodní páru a neškodný dusík. Což je základní předpoklad, aby vozidlo splňovalo emisní normu Euro 5 a Euro 6.

Při kontrole v terénu Němci zjistili, že zachycený polský nákladní vůz podmínku nesplňoval. Cesta tak pro něj skončila. Podle vyjádření Bernda Krekelera ze Spolkového úřadu pro nákladní dopravu nejde o ojedinělý případ. „Jde o poměrně běžnou situaci, kdy emulátory většinou objevíme u vozů spedičních firem z východní Evropy. U německých firem se s tím prakticky nesetkáváme. Na tento problém narážíme už zhruba dva roky, nejčastěji u vozů z Rumunska, Polska, České republiky a baltských zemí,“ vyjádřil se v rozhovoru pro bavorský rozhlas.

Každý pátý náklaďák z východní Evropy nedodržuje předpisy

Andrease Mossyrsche ze spolku pro nákladní dopravu a spedici Camion Pro, který se pustil do tajného pátrání v Rumunsku a Polsku, podobná prohlášení nijak nepřekvapují. V rámci svého výzkumu zašel do několika menších autoservisů v obou zemích a opakovaně se setkal s nabídkou, že mu zde mohou pomoci vyřadit z provozu zařízení na vstřikování AdBlue. Emulátory, které jsou k tomu zapotřebí, se prý v Polsku dají koupit za 30 až 50 eur.

Znepokojen tímto zjištěním zahájil Mossyrsch rozsáhlou studii na univerzitě v Heidelbergu. Výsledek? Každý pátý kamion z východní Evropy nedodržuje německé předpisy o výfukových plynech.

Podle Mossyrsche způsobuje tento podvod německé státní pokladně únik obrovského množství peněz za mýtné za nákladní vozy: „Stát přichází kvůli podvodu s AdBlue o vysoké částky na mýtném, protože nákladní vozy tak spadají do třídy vozů s nižšími emisemi. Z toho důvodu by bylo zapotřebí zavést vyšší mýtné. Spočítali jsme úniky a došli jsme k závěru, že státní pokladna přišla během posledních pěti let o miliardu eur.“

K tomu je třeba připočíst škody na životním prostředí, které podle Mossyrschových odhadů činí zatížení 14 tisíc tun oxidy dusíku ročně navíc. Mossyrsch dále kritizuje fakt, že tak podvodné spediční firmy jsou zároveň nekalou konkurencí. Velké firmy mají ve svých vozových parcích tisíce vozů, jde tedy o milionový obchod.

Konkurenční výhoda pro dopravce

Předseda spolku Camion Pro Mossyrsch požaduje nápravu: „Takhle to dál nejde. Apeluji na to, abychom přistiženým podvodníkům odebírali povolení k provozování nákladní dopravy. Takové opatření by jistě pomohlo. Zároveň by měl stát od dotčených autodopravců požadovat doplacení mýtného. Elektronicky lze přece zcela přesně a jednoznačně dokázat, jak dlouho už nákladní vůz jezdí s odstaveným zařízením na vstřikování AdBlue. Počet ujetých kilometrů by tak představoval podklad pro výpočet doplacení mýtného. Ale zatím se podvodné firmy z východní Evropy jen vysmívají našim kontrolám.“



Bernd Krekeler ze Spolkového úřadu pro nákladní dopravu vidí situaci poněkud odlišně. Kromě toho považuje údaje ze studie univerzity v Heidelbergu za příliš vysoké. Podle jeho zkušeností jsou zmanipulovaná pouze zhruba dvě procenta vozů z východní Evropy.

Pokuta 10 tisíc eur

I on se však obává, že problém bude dále narůstat a požaduje podporu ze strany politiků: „Pomohlo by, kdyby se upravila pravidla tak, abychom proti podobným podvodníkům mohli zakročit i mimo dálnici. Kromě toho je zapotřebí zvýšit vybírané pokuty, aby podvodníky skutečně odradily od manipulace s AdBlue. Pokutu ve výši 10 tisíc eur bych považoval za přiměřenou.“

Při kontrole na A3 u Řezna bylo pochopitelně přistiženo více podvodníků s AdBlue. Další případ se týkal nákladního vozu z Rumunska, který měl rovněž na palubě namontovaný emulátor. Policisté ho doprovodili do nejbližšího autoservisu, kde musel být nepovolený přístroj odmontován. Firmě hrozí pokuta ve výši tisíc eur, škody na životním prostředí nesou všichni.

Podle statistik asi 40 procent všech nákladních vozů na německých dálnicích pochází z východní Evropy.