VIDEO: Dětská autosedačka dostala airbagy, už se prodává

Inspirací pro tuto inovaci byla úspěšná aplikace technologie airbagů v bundách pro motocyklisty a bezpečnostní pásy v ultralehkých letadlech, které se aktivují během srážky. Firma Maxi-Cosi nový vynález vyvinula s francouzskou společností Helite specializovanou na technologii mobilních airbagů.

Uvnitř sedačky je umístěna patrona s plynem (CO 2 ), který airbag v případě potřeby nafoukne. Při aktivaci tedy nedochází k explozi, jako u běžných airbagů a neuvolňuje se teplo, které by mohlo dítě popálit. Airbag sedačky se aktivuje při nižších rychlostech než je běžné, už přibližně od 25 km/h.

V tomto případě má airbag specifický úkol. Obecně má vzduchový vak ve voze minimalizovat energii pohybu cestujícího vůči částem vozidla při nárazu. Laicky řečeno: airbag má za úkol hlavně udržet cestujícího na svém místě ve voze a zabránit kontaktu s částmi interiéru. V případě airbagu v sedačce je nejdůležitější úlohou zabránit prudkému pohybu těžké hlavy dítěte (oproti dospělému má dítě v porovnání s tělem v větší hlavu), což by mohlo zapříčinit poranění páteře.

Sedačka AxissFix Air je otočná o 360°, lze ji tedy používat jak po, tak i proti směru jízdy a je vhodná pro děti od 61 do 105 centimetrů, což odpovídá přibližně věku od čtyř měsíců do čtyř let. Autosedačka je v prodeji od úterka, cena je nemalých 16 940 korun. Podle informací magazínu Quattroruote nyní výrobce zkoumá, jak airbag integrovat také do dalších modelů sedaček.