Evropa je pozadu ve výrobě baterií pro elektroauta

Evropský komisař pro energetickou unii Maroš Šefčovič svolal schůzku ředitelů různých evropských firem od chemických přes výrobce aut po výrobce baterií, která má podpořit spolupráci v sektoru. Na podporu plánu jsou k dispozici také finanční prostředky z evropských fondů ve výši až 2,2 miliardy eur (57,1 miliardy Kč).



Celosvětová poptávka po lithium-iontových bateriích by podle banky Goldman Sachs měla do roku 2025 stoupnout na 40 miliard USD (883,7 miliardy Kč), protože elektrické vozy se stanou samozřejmostí. Nicméně banka očekává, že trhu bude dominovat Asie.

Evropské automobilky zvýšily své odhady prodeje elektrických aut před zavedením přísnějších emisních pravidel v EU v roce 2021. Banka UBS odhaduje, že prodej elektrických aut do pěti let překoná prodej vozů s naftovým motorem. Avšak snahy kontinentu vyrábět baterie pro jejich pohon zaostává. Zatímco Čína, Japonsko a USA zřídily továrny na výrobu elektrických článků používaných v bateriích elektrických aut, Evropa ještě nepostavila ani jednu.

Šefčovič řekl listu Financial Times, že je důležité nemít v tak důležitém odvětví „Kodak moment“, tedy nezaváhat při předvídání obrovských změn v odvětví. „Co potřebujeme, je Airbus pro baterie. V 60. letech jsme měli spoustu menších společností se špičkovými technologiemi, ale co jim chybělo, byla velikost. Potřebovali jsme dát dohromady Němce, Francouze a další Evropany, aby vyvinuli to, co je dnes úžasné letadlo,“ řekl Šefčovič.

Airbus spustil činnost v roce 1967 jako podnik mezi Francií, Británii a západním Německem sponzorovaný státem s cílem vyvinout letadlo, které by konkurovalo výrobcům v USA. Nyní je Airbus spolu s americkým Boeingem jedním ze dvou největších globálních výrobců letadel.

Evropské firmy se snaží dohnat svoji bateriovou ztrátu. Firma Northvolt, založená bývalým vedoucím pracovníkem Tesly Peterem Carlssonem, a německá Terra E plánují výstavbu továren na elektrické články, ale výrobu mají spustit nejdříve v roce 2020. První velkou továrnu na lithium-iontové baterie v Evropě staví jihokorejská LG Chem v Polsku. Evropské automobilky, jako Daimler, plánují továrny na baterie, ty však budou jen montovat baterie z článků, které budou kupovat od dodavatelů, hlavně v Asii. Nutné jsou také podle analytiků investice do zvýšení kapacit baterií.

Největším dodavatelem baterií pro elektrické vozy je podle údajů Bernstein Research nyní Panasonic. Za ním jsou jihokorejské LG Chem a Samsung SDI. Americký výrobce elektrických aut Tesla se má stát druhým největším výrobcem baterií na světě, jakmile dokončí svou gigatovárnu na baterie v Nevadě. Do baterií investuje masivně také Čína a její ambicí je do roku 2020 zdvojnásobit kapacitu baterií pro elektrické vozy.

Šefčovič upozornil, že pohled na elektrické taxíky vyráběné čínskou firmou BYD v ulicích Bruselu posílil jeho názor, že je potřeba jednat rychle. Schůzky, která se uskuteční 11. října, se mají zúčastnit mimo jiné chemická firma BASF, belgická chemická skupina Solvay, evropské automobilky Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz a Renault, francouzský výrobce baterií Saft a německý konglomerát Siemens. Mezi účastníky mají být i Northvolt a Terra E.