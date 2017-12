Modrá alpinka je zpátky. Už jsme s ní jeli

Francouzskou ikonu zná i Československo Ekonomické a sociální experimenty inspirované sovětskými soudruhy po druhé světové válce francouzským automobilkám nadiktovaly, jaké vozy mohou vyrábět. A výsledek se brzy dostavil: zanikly všechny legendární značky, například Talbot, Delage a Delahaye, ale i Bugatti. Zůstali vlastně jen velkoproducenti Simca, Renault, Peugeot a Citroën. Ale Francouzi sportovní a závodní vozy zkrátka chtěli, a tak vznikla řada menších i větších továren vyrábějících automobily na mechanickém základu sériových typů. Zmiňme třeba vozy CG Alberta Chappea a Amédéea Gessalina (Simca 1200), Dédého Marcadiera se stejnojmennými vozy (alias Renault 16), stroje DB/Djet/Matra Reného Bonneta či Jacquese Duranda, vyrábějícího automobily nejen pod vlastním jménem, ale též jako Atla, Sera, Sovam nebo Jidé. Jedním z nejúspěšnějších však byl Jean Rédélé (1922-2007). Odmalička pomáhal svému otci, majiteli servisu a prodejci značky Renault, po válce opravoval i traktory a zemědělskou techniku, ale vábilo jej závodění. Začal upravovat vozy Renault 4CV a účastnil se s nimi závodů a soutěží, zejména Coupe des Alpes neboli Alpine Rally. Jméno Alpine se mu zalíbilo, v severofrancouzském Dieppe založil roku 1955 novou firmu a začal vyrábět vozy Alpine A106 (první automobily přitom stavěl již od roku 1952, ovšem pod značkou Rédélé Coach). Alpine A110 Jako pohonné jednotky používal zážehové čtyřválce Renault, jejichž zdvihový objem postupně rostl ze 747 na 845, 904 a 998 cm³. Výrobní program záhy rozšířily kabriolety a čtyřmístná kupé GT4, ale největší slávu Rédélému přineslo kupé A108, později vylepšené na A110 Berlinette, jehož další vývoj znamenal typovou řadu Alpine A110 1100, 1300, 1600 a 1800 se silnějšími motory Renault. Vyráběly se do počátku sedmdesátých let a vzbudily takovou pozornost Renaultu, že největší francouzská automobilka převzala Rédélého dílny a zahrnula sportovní vozy Alpine-Renault do svého programu. Berlinetty Alpine-Renault A110 1600S obsadily první tři místa v Rally Monte Carlo 1971, Ove Andersson tehdy dojel před Thérierem a Andruetem. Účast továrního týmu vyvrcholila vítězstvím v mistrovství světa automobilových soutěží 1973. Berlinetta A110 řízená Jeanem Vinatierem vyhrála u nás Rally Vltava 1968, řadu úspěchů s vozem stejného typu dobyla i česká posádka Vladimír Hubáček/Stanislav Minářík, čímž se jméno Alpine navždy vrylo do vzpomínek českých automobilistů. "My jsme dostali první alpinu po nějakém Palikovičovi, kterému hrozně fandili v Jugoslávii, ale nějak se jim znelíbil, " vypráví Hubáček pro server renaultclub.cz. "Tehdy jsme měli my jednu alpinu a škodovek jelo třeba devadesát. A my jsme věděli, že ji nesmíme rozbít, že musíme jet tak, aby byl výsledek. Protože, když byl výsledek, tak jsme si mohli napsat, co chceme na příští rok," popisuje své začátky s vozem, s kterým opanoval závodní tratě v první polovině 70. let.

Poslední Alpine (typ A610 Turbo) sjel z výrobní linky v roce 1995. Továrna v Dieppe však i nadále vyráběla automobily značky Renault a jedna z jejích hal byla nyní zrekonstruována pro náběh výroby zcela nového typu s legendárním označením Alpine A110.