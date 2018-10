Alpinky jsou rozebrané. V Česku zatím k mání nejsou

Dvoumístný vůz s celohliníkovou karosérií A110 byl nejprve uveden v limitované sérii Premiere Edition. Z celkem 1955 vozů A110 Premiere Edition, které mají být vyrobeny, bylo již 1200 vozů dodáno zákazníkům. Cena auta je v přepočtu okolo 1,6 milionu Kč.



Společnost Alpine založil Jean Rédelé v Dieppe v roce 1955 a v následujících desetiletích se stala vedoucím výrobcem lehkých sportovních vozů. Její automobily také vítězily na mezinárodních automobilových soutěžích a dosahovaly obrovských úspěchů, než byla jejich výroba v roce 1995 zastavena.

V červenci Alpine otevřela zastoupení v Japonsku a do konce tohoto roku bude toto její postavení posíleno otevřením pobočky v Austrálii. Dodávky do Japonska budou zahájeny v tomto měsíci a první vozy A110 se dostanou do rukou zákazníků v Austrálii ještě před koncem letošního roku. Mezitím budou k dispozici demonstrační vozy pro zájemce o zkušební jízdy u 60 dealerů značky po celé Evropě. V Česku prozatím dealerství chybí, nejbližší jsou v Mnichově, Drážďanech, Vídni, rakouském Leondingu nebo polských Katowicích.

„Dostali jsme více než 5000 žádostí o rezervaci vozu A110 z celého světa a dodávky jsou již na cestě k zákazníkům. Dodávky modelu A110 Premiere Edition do evropských zemí budou splněny ještě do konce tohoto roku a před nástupem roku 2019 budou také zahájeny dodávky prvních modelů A110 Pure a A110 Légende,“ uvedl obchodní ředitel Regis Fricotté. Do Japonska zatím Alpine dodala 50 aut a podle Fricotta by na tomto trhu mohla prodat přes 1000 vozů.

Na autosalonu v Paříži představuje Alpine modely A110 Pure a A110 Légende a také soutěžní model GT4, který je nejnovější verzí A110. K vidění je také celohliníková karoserie, zdůrazňující lehkou konstrukci tohoto vozu.

Centrem značky Alpine je její výrobní závod v severofrancouzském Dieppe, kde se různé modely vozu Alpine vyráběly od jeho otevření v roce 1969.

Po roce 1995 se v tomto závodě vyráběly výkonné vozy Renault divize RS (Renault Sport). Před očekávaným návratem značky Alpine Renault závod modernizoval nákladem 35 milionů eur. V současnosti závod zaměstnává 400 pracovníků, z nichž většina nastoupila během minulých dvou let. Každý den opouští brány závodu v Dieppe přibližně 20 nových automobilů A110.