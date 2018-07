Systémy v autech moc odvádějí pozornost. Nejlepší jsou Apple s Googlem

, aktualizováno

Moderní technologie zaplavují auta - konektivita a nabídka aplikací na palubě vozů začíná být pro některé důležitější než to, co má auto po kapotou. Potíž je v tom, že vývojáři jako by občas nepočítali s tím, že šofér má na starosti hlavně řízení. Americký test ukázal, že Apple a Google poráží automobilky.