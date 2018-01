Jak stará auta jezdí v Česku? Pomozte nám to zjistit

V registru vozidel je v České republice přes pět a půl milionu vozidel, za loňský rok do něj z toho přibylo přes 270 tisíc nových aut, které nyní mají v kolonce věk „nulu“. Tak proč tedy průměrné stáří vozového parku Čechů stoupá? S průměrem téměř patnácti let jsme na tom o čtyři roky hůř než je průměr Evropské unie (za rok 2015 je to 10,7 roku, zdroj: sdružení výrobců automobilů ACEA).

Proti roku 2010 se počet vozidel registrovaných v Česku zvýšil o zhruba milion kusů na 5,6 milionu. Ve srovnání s koncem roku 2016 je průměrné české auto o 0,14 roku starší.

Důvodem stárnutí Českého vozidlového parku je podle svazu dovozců skutečnost, že prodejci do země dovážejí stále starší ojetiny. Podle informací z trhu s ojetinami ovšem už tak obrovské množství ojetin jako v minulosti do Česka nemíří. Ceny se srovnaly tak, že naopak z Česka míří ojetá auta do zahraničí, a to i na západ.

