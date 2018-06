Tak trochu jako při uzavírání smlouvy s pojišťovnou bychom měli být pozorní i při uzavírání smluv o asistenčních službách. Řada automobilek je dnes nabízí k novému autu jako bonus zdarma, ale i to má své podmínky a omezení. Než vyjedeme na letní dovolenou, vyplatí se vědět, na co máme a na co nemáme nárok. Zkrátka si podrobně smlouvu prostudovat.

Asi každému je jasné, že mohou nastat na cestách situace, kdy se asistenční služba hodí a rychle pomůže vyřešit nepříjemnou situaci. Stejně tak je ale dobré si uvědomit, že se nejedná o pomoc motoristům určenou pouze pro zahraniční cesty. Naopak. Většina zásahů asistenčních služeb proběhne v Česku. Jasně to potvrzují i statistiky značky Škoda, která má v tomto ohledu, co do počtu zásahů, logicky nejreprezentativnější vzorek díky tomu, že má na našem trhu stabilně více než třetinový tržní podíl.



„V roce 2017 jsme měli přes 90 procent asistenčních zásahů v rámci Škoda Assistance na území ČR, na druhou stranu jsme ale třeba pomáhali řešit situaci ve španělském městě Luces, které je od našich hranic vzdáleno zhruba 2400 kilometrů,“ říká Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika.

Na další zajímavé statistické údaje od ŠKODA Assistance se můžete podívat v samostatném infoboxu - dozvíte se třeba, jaký den a v jaký čas je nejvíce zásahů a jaký je nejčastější důvod výjezdu asistenčních techniků.

Oslovili jsme deset nejprodávanějších značek u nás. Prakticky všechny automobilky nabízejí při koupi nového vozu alespoň základní nabídku asistenčních služeb, a to zdarma. Za výhodnější balíček si pak u některých značek můžete připlatit nebo se ukrývá ve službě s prodlouženou zárukou a podobně.

S čím můžeme počítat

Všechny automobilky bez výjimky nabízejí telefonickou asistenci zdarma. Tady platí základní pravidlo, že bychom měli mít v telefonu uloženo telefonní číslo naší asistenční služby, a to pro jakoukoliv situaci. Důležité je to zvláště v případě nehody, kdy ve stresu z nepříjemné situace můžeme velmi snadno podlehnout dotěrným a všude přítomným lovcům nehod. Nikdy, a to zdůrazňujeme, od nich nepřijímejte jakkoliv na první pohled výhodné nabídky, nic nepodepisujte a v nejlepším případě se s nimi vůbec nebavte.

Přijetím jejich služeb, natož podepsáním jakéhokoliv dokumentu hrozí, že následně budete platit ze svého jejich předražené služby. Vždy volejte svou asistenční službu, kde vám poradí, co a jak v dané situaci řešit a na co máme nárok.

Kontaktování služby přes chytrý telefon Kdo ji nabízí: Škoda, Ford, KIA, Opel

Škoda, Ford, KIA, Opel Kdo ji nemá: Volkswagen, Hyundai, Dacia, Peugeot, Citroen, Renault



Volkswagen, Hyundai, Dacia, Peugeot, Citroen, Renault Dacia a Renault připravují

Poměrně překvapivé je, že i v dnešní době moderních technologií existují automobilky, které nenabízí aplikaci do chytrého telefonu, popř. ji nenabízí pro obě platformy - tedy iOS a Android. U nás nejrozšířenější značka Škoda má aplikace hned dvě, a to MyŠKODA App a ŠKODA Connect App, aplikace Opelu se jmenuje MyOpel. Některé značky se kromě toho zatím místo vlastních aplikací rozhodly využívat obecnější systémy Apple CarPlay a Android Auto, ty však umožňují víceméně jen propojení mobilu s palubním systémem a zrcadlení vybraných funkcí - nejsou tedy plnohodnotnou náhradou aplikací.

Odtah vozidla v případě nehody Nabízí: Škoda, Volkswagen, Ford, Hyudai, KIA

Škoda, Volkswagen, Ford, Hyudai, KIA Nenabízí: Dacia, Peugeot, Citröen, Opel, Renault

Jistotu v podobě asistenčních služeb chceme mít pro chvíle, kdy dojde k poruše nebo se staneme účastníky nehody. Je jasné, že v případě poruchy je v zájmu každé automobilky nám poskytnout pomoc, a to ať už přímo na místě, je-li závada odstranitelná, nebo tím, že naše auto odtáhne do servisu. Asi nepřekvapí, že do autorizované dílny, jejíž odtahová a asistenční služba se o nás v případě problému postará.

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy máme nehodu. Tady už je lepší mít uzavřenu některou z příplatkových asistenčních služeb, není-li například součástí havarijní pojistky.



Naopak prakticky vždy nám servis poskytne náhradní vozidlo. I tady je ale dobré vědět, nač máme nárok. Lišit se může především doba, na kterou nám bude poskytnuto, a to od 2 do 5 dnů. V některých případech můžeme být limitováni i vzdáleností od domova.

Náhradní vozidlo Škoda ANO po dobu max. 3 pracovních dnů. Při vzdálenosti nad 30 km od bydliště Volkswagen ANO po dobu max 5 dnů Ford ANO po dobu 2 pracovních dnů Hyundai ANO po dobu max. 4 dnů Dacia ANO po dobu 3 dnů zdarma KIA ANO po dobu max. 4 dnů Peugeot ANO po dobu 4 dnů, popřípadě po dobu nepojízdnosti vozu Citröen ANO po dobu 4 dnů, popřípadě po dobu nepojízdnosti vozu Opel ANO po dobu max. 4 dnů Renault ANO po dobu 3 dnů zdarma

Místo náhradního vozidla můžeme také využít možnosti alternativní dopravy. Tady se nabídky automobilek liší. Zpravidla můžeme mít proplaceno jízdné, ať už do cíle naší cesty, nebo zpět domů, autobusem nebo vlakem 1. třídou. V případě, že by cesta byla delší, tedy nad 6 nebo 8 hodin, proplatí nám některé automobilky i letenky, přičemž se tato možnost často posuzuje individuálně. Poměrně vysoké plnění nabízí v tomto případě Opel (až 613 eur na osobu).

Máme také možnost počkat v místě opravy našeho vozidla, pak je dobré vědět, jaké ubytování nám bude proplaceno. Zpravidla se jedná o možnost ubytování v tříhvězdičkovém hotelu se snídaní, ale podmínky se značně liší. Omezení je v případě minimální vzdálenosti od domova většinou od 50 do 100 kilometrů (Škoda ale například počítá s hranicí již od 30 km od domova), počtu nocí i denním finančním limitu na osobu. Třeba Renault má omezení 61 eur na osobu a noc, naopak další dvě francouzské automobilky Citroen a Peugeot mají limit 150 eur.

V případě poruchy nebo nehody v zahraničí máte také v některých případech nárok na převoz vozidla do České republiky. Zpravidla se jedná o případy, kdy není možné vozidlo opravit do 5 dnů (Ford, Hyundai) nebo záleží na individuálním posouzení případu (např. Dacia, Renault).

Palivo vám dovezou, baterii vymění

Vezmeme-li nejtypičtější závady, jako jsou nedostatek paliva, defekt pneumatiky a vybití baterie, pak vás s výjimkou francouzských automobilek (viz. tabulka) nikdo nenechá ve štychu. Třeba Škodovka kromě toho myslí i na situace, kdy dojde k překousání kabeláže zvěří. V každém případě ovšem musíme počítat s tím, že zdarma máte pouze příjezd asistence na místo, materiál, tedy palivo, případnou pneumatiku nebo její opravu a novou baterii vždy zaplatíme z vlastní kapsy.

Situaci, kdy si v autě zabouchneme klíčky nebo je ztratíme, což není tak neobvyklá situace, řeší každá automobilka odlišně. V případě, že nelze vyřešit situaci na místě, nám pak auto odtáhnou do nejbližšího servisu, kde je možné situaci vyřešit. Opět jsou v tomto případě u zcela základní nabídky asistence v nevýhodě majitelé aut francouzských značek. U nich se vyplatí pořídit si pro tyto případy rozšířenou asistenci v řádech stovek korun nebo v rámci prodloužené záruky.

Když už situace vyžaduje zásah asistenční služby, je dobré ihned poznat, že přijela „ta pravá“ a ne nějaký náhodný projíždějící servisák. V tomto ohledu mají výhodu asistenční služby značky Škoda, Volkswagen, Audi a Seat, které jsou sjednoceně označeny jako vozy Service Mobil, takže je ihned jasně poznáte. Kromě toho také podléhají standardům výrobce, nejen co se týče vybavení, ale i stáří vozu apod.

Kdo se neptá, platí

Základní rada pro využívání asistenčních služeb je ptát se, ptát se a ptát se. Kdo nic neví, nic nezkazí. Ovšem když se něco pokazí a my nevíme, nač máme nárok, nikdo nám to aktivně říkat nebude. Ideální tedy je si, ať už při uzavírání smlouvy o asistenčních službách nebo před delší cestou do zahraničí, sepsat situace, které si sice nepřejeme, ale které mohou nastat, a zeptat se na naší asistenční službě, co v takovém případě máme a nemáme předplaceno, tedy zdarma, a za co budeme muset případně platit.

Opět to můžeme přirovnat k cestovnímu pojištění - zcela základní služby míváme hrazeny, ale když nás vezmou v cizině zuby, může nás to stát pěkných pár tisíc.