OBRAZEM: Vision X i VW Touareg. Podívejte se na perly Autosalonu Bratislava

14:05 , aktualizováno 26. dubna 17:17

Do neděle 29. dubna je pro veřejnost otevřen Autosalon Bratislava, který po brněnském autosalonu převzal roli nejvýznamnější výstavy osobních automobilů ve střední Evropě. Podívejte se na to nejlepší, co zde na návštěvníky čeká.