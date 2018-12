Nejmenší audi přišlo o diesely a přidalo na agresivitě a digitalizaci

Komu nestačí Volkswagen Polo nebo Seat Ibiza, může se poohlédnout po novém Audi A1 Sportback. Stojí na stejné podvozkové platformě MQB A0 a nabídne podobné vlastnosti, ovšem v luxusnějším balení a také za vyšší cenu.

Současná generace Audi A1 se vyrábí od roku 2010 a aktuálně jsou ještě k dispozici skladové vozy. Ale do výroby už objednat nejde, čeká se na novinku, která přijde na trh pravděpodobně na podzim. Ceny zatím známé nejsou, ale odpíchnout se můžeme od cen končící první generace. Ta začínala na 470 tisících korun bez příplatkové výbavy. A ta je v případě Audi tradičně rozsáhlá a dokáže z peněženky vytáhnout hodně peněz. U dobře vybavené A1 lze s příplatky cenu vyšponovat s nejslabším motorem až k hranici 700 tisíc korun.

Nová generace má agresivnější design, více ostřejších hran, což je patrné především na C sloupku a předních i zadních partiích. Auto se mezigeneračně zvětšilo, je delší a širší, ale zároveň nižší: 4,03 x 1,74 a 1,41 metru. Podle automobilky mají některé designové prvky odkazovat na legendární Audi Sport Quattro z roku 1984. Konkrétně třeba tři malé průduchy mezi maskou a kapotou nebo zatmavené kryty předních i zadních světlometů. Ovšem pokud by někdo očekával od A1 nějaké výrazné sportovní ambice jako u zmíněného Quattra z osmdesátých let, tak bude zklamán.

V základu je totiž A1 stále malé městské auto s především úspornými motory. Audi tentokrát zcela vynechalo dieselové motorizace, takový je ostatně u malých aut trend a kauza Dieselgate tomu jistě pomohla. To znamená, že základní A1 bude mít pod kapotou tři válce s litrovým objemem a výkonem 70 kW. Na zádi však nebude označení 1.0 TSi jako u koncernových sourozenců, ale honosněji znějící 25 TFSI. Ten samý agregát naladěný na 85 kW bude nést znáček 30 TFSI. Čtyři válce nabídne 1,5litrový motor s výkonem 110 kW a označením 35 TFSI. Vrcholem nabídky pak bude dvoulitrový čtyřválec známý třeba z Pola GTi. Ten má 147 kW a označení 40 TFSI.

Vždy budou poháněná jen přední kola, a to buď prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky nebo sedmistupňového dvouspojkového automatu. Až na nejvyšší verzi, která dostane výhradně šestistupňový S tronic. Mimochodem, dosluhující generace měla v případě manuální skříně jen pět stupňů. Zákazník si bude vybírat ze tří typů podvozků: standardního, sportovního a adaptivního.

Audi sází na výraznou individualizaci, takže zákazníci budou moci libovolně kombinovat tři výbavové linie exteriéru a tři linie interiéru. Sportovní střih dodá především řada S line a nebo speciální řada Edition, která se bude prodávat ihned po příchodu auta na trh. Laků bude jedenáct, k tomu bude možné volit kontrastní barvu střechy a také zrcátek a dalších doplňků okolo auta. Samostatnou kapitolou jsou kola, kterých bude na výběr velké množství a to až do rozměru 18 palců. Některé designy pak budou až ve třech barvách.

Uvnitř auta to bude podobné, zákazník si opět bude moci sestavit interiér podle vlastních představ. Třeba s výrazným barevným kontrastem rámečků přístrojů, klik nebo orámování řadicí kulisy. A když jsme u přístrojového štítu, tak ten bude vždy plně digitální, ale jen za příplatek bude Audi virtual cockpit, který na desetipalcovém displeji zobrazí některé další informace. Podle výbavy a příplatku bude digitálnímu přístrojovému štítu sekundovat displej multimediálního systému na středové konzoli s úhlopříčkou 8,8 nebo 10,1 palce. Oproti předchozí generaci je zde napevno a nevyjíždí z palubky.

Z praktického hlediska potěší prostornější interiér, což dostatečně dokázal už příbuzný nový Volkswagen Polo. Do kufru se nyní vejde 335 litrů zavazadel, což je o 65 litrů více než u dosluhující generace. Po sklopení sedadel se do auta vejde 1 090 litrů nákladu. Šířka kufru je minimálně jeden metr a nakládací hrana je 69 centimetrů nad zemí.

Kdo si připlatí, může volit z navigace s bezplatnou aktualizací map, k systému auta připojí smartphone přes Android Auto a Apple CarPlay, mobil si může bezdrátově nabít a propojit s anténou auta, takže bude mít lepší signál. Rádio může být i digitální DAB a s příplatkovou výbavou se pojí i funkce hybridního rádia. To znamená, že když se zhorší signál pozemního vysílače, tak se automaticky stanice vyhledá na internetu a přepojí se na něj. To však vyžaduje konektivitu a mobilní data.

Paleta asistenčních systémů je velmi bohatá. V základní výbavě je radarový senzor, který sleduje provoz před autem a pokud hrozí kolize, nejprve upozorní řidiče vizuálně a akusticky, pokud nereaguje, krátce přibrzdí, a pokud ani to s řidičem nehne, tak začne brzdit intenzivně, ve vhodných případech až do zastavení. Dále tu je radarový tempomat, který s S tronicem umí za autem i zastavit a pak se rozjet. Pak je tu sledování jízdního pruhu, omezovač nastavené rychlosti a další funkce, které někteří milují a jiní je nesnášejí.