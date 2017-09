Nápady pro auta bez řidičů. Audi nemá volant ani bezpečnostní pásy

Audi Aicon je představou auta s autonomním řízením úrovně 5 – tedy tou nejvyšší mírou automatizace. Na důkaz toho nemá studie uvnitř žádné klasické ovládací prvky. Chybí tu tedy volant a auto nemá pedály, Aicon je vůz, který bude jezdit zcela sám, bez zásahu řidiče. Ten jen zadá cíl cesty do navigace a vůz posádku automaticky odveze.

Aicon navazuje na jarní studii Volkswagen Sedric, což je představa zcela autonomního vozu koncernu VW. Na tiskové konferenci v předvečer autosalonu ve Frankfurtu šéf koncernu Müller prozradil, že Sedric teď bude sloužit v testovacím provozu v továrně ve Wolfsburgu. K přepravě po areálu ho budou používat zaměstnanci.

Studie od Audi je ale přeci jen z jiného soudku než Sedric. Zatímco ten je představou robotického taxi, jednoduchého a účelného přepravníku, Aicon je vizí luxusního vozu, který svou posádku bude hýčkat. V opulentní 5 444 milimetrů dlouhé karoserii se tak nachází dvě komfortní křesla a jedna zadní lavice, přes onu velikost je auto uspořádáno spíše jako kupé 2+2. Rozvor je 3 470 mm. Vůz se snaží posádce nabídnout atmosféru prvních tříd špičkových aerolinek. Dveře se otevírají proti sobě, takže se do interiéru snadno nastupuje.

I přes revoluční řešení bez klasických ovládacích prvků ale zůstává uspořádání interiéru relativně tradiční. Cestující sedí čelem ke směru jízdy a auto má i palubní desku. Jen je to spíš rozměrná police. Interiér se nese v minimalistickém duchu bez větších výstřelků. Zajímavé je, že před pasažéry vpředu je ohromné množství místa, na onu palubní desku se z křesla téměř nedá dosáhnout. Přitom má Aicon jen velmi krátkou příď, onen prostor vytváří hodně protažené čelní sklo. Křesla jsou ovšem posuvná v rozsahu 500 mm.

Sedadla přitom nemají bezpečnostní pásy – Aicon tím chce ukázat, že autonomní mobilita budoucnosti bude tak bezpečná, že pasažéři nebudou klasické zádržné systémy potřebovat. Tím by se mělo výrazně zvýšit pohodlí na palubě vozu. Jak se s robotickým autem jede čtěte zde

Z venku je mohutné auto trochu neuchopitelné, dlouhá karoserie tu připomíná kupé, tu je to jakýsi crossover. Zajímavým detailem vozu jsou světlomety, které na studii samozřejmě nemusí plnit svou funkci. Ale ukazují, jakým směrem designéři přemýšlí – technika světlometů jde mílovými kroky kupředu a rozdrobené a graficky různě uspořádané světelné prvky, jaké má právě Aicon, by se mohly v relativně blízké budoucnosti stát realitou. Světlomety by měly umět promítat obraz na vozovku, za jejich pomoci by auto mělo komunikovat s okolím. Je to určitý způsob, jak by se v provozu mohla autonomní auta „dorozumívat“ s řidiči těch klasických.

Doslova obrovská jsou kola vozu, ráfky mají průměr 26 palců. Audi Aicon je pochopitelně elektromobil, automobilka se chlubí, že dojezd by měl činit 700 až 800 kilometrů. Čtyři elektromotory mají dohromady výkon 260 kW a Audi tvrdí, že je Aicon vizí auta pro komfortní překonávání dlouhých vzdáleností ustálenou rychlostí. Zajímavostí je agilita vozu, řízená je totiž jak přední, tak zadní náprava, takže průměr otáčení je jen 8,5 metru.