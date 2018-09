Elektromobilita startuje. Audi e-tron chce být především normální SUV

Snaha učinit z elektromobilu e-tron jedno z dalších luxusních Audi, které z modelové řady nijak zásadně nevybočuje, je očividná, ale možná trochu překvapivá. Jako by e-tron hlásal do světa: „Já nejsem žádný výstřelek, jsem úplně normální auto.“ Tuto notu podpořilo i samotné představení

e-tronu v San Francisku, nedaleko továrny automobilky Tesla, jejíž vozy naopak dávají elektrickou podstatu jasně najevo.

Proti Muskovi

Tesly přitom budou pro e-tron velkým soupeřem, německé SUV bude chtít sebrat zákazníky především typu Model X, který designem a použitím netradičních křídlových dveří do okolí doslova křičí, že je „jiný“. Pravda, kdo touží po technicistní tesle, možná nebude typickým zájemcem o audi. Na druhou stranu velkých prostorných elektrických SUV na trhu moc není a naštvaným zákazníkům Tesly, které trápí zpracování vozů značky, by mohlo Audi být zajímavou alternativou.

Jak jinak si ostatně vysvětlit, že automobilka původně plánovanou premiéru auta přesunula. Model e-tron se měl ukázat už v závěru srpna v Bruselu, ale namísto toho se premiéra odehrála 18. září v šest hodin ráno našeho času doslova pod nosem Elonu Muskovi. Může to být určitý naschvál vůči němu, ale v Audi jsou si jistě vědomi i toho, že Kalifornie bude pro e-tron nesmírně důležitým trhem a prubířským kamenem. Když vůz uspěje tady, má napůl vyhráno.

Že chce být e-tron v rámci své kategorie takovým normálním autem, ukazuje i cena. V Německu by novinka měla stát od zhruba 80 000 eur, což je v přepočtu asi 2 040 000 korun. Je to hodně peněz a Audi neuvádí, zda je to cena s daní a s nebo bez různých dotací. Ale i tak to nevypadá, že by měl být příplatek oproti jiným velkým SUV kdovíjak obrovský. I Tesla Model X začíná ve verzi 75 S s podobným dojezdem i jízdními výkony jako e-tron na částce

80 680 eur, a to bez daně.

A třeba velká SUV Audi nejsou o moc levnější: velké Q7 začíná se silnějším třílitrovým turbodieselem na 1 767 900 korunách s DPH a nové luxusnější a dynamičtější Q8 startuje na částce 1 945 900 korun. Právě někde na pomezí těchto dvou modelů by se e-tron měl svými vlastnostmi nacházet a rovnat by se jim měl i prodejně. Neoficiální plán zní 600 000 prodaných e-tronů za aktivní modelový cyklus, což je zhruba stejně, jako Audi plánuje u typu Q7. Model e-tron zároveň bude prvním Audi z chystané elektrické ofenzivy, v rámci které chce automobilka pokrýt nejdůležitější automobilové segmenty.

K modelu e-tron příští rok přibude SUV sourozenec e-tron Sportback. Do roku 2025 má mít Audi dvanáct elektrifikovaných modelů, od vozů segmentu A na koncernové platformě MEB po auta s platformou PPE (Premium Platform Electric), kterou Audi vyvíjelo ve spolupráci s Porsche a je určena pro luxusní sedany, kupé a kombi. Náznakem prvního produktu Audi na této platformě bude studie e-tron GT, kterou Audi představí na autosalonu v Los Angeles.

Audi design

Ale zpět k e-tronu. Vzhled auta je koncipován tak, aby zapadal do modelové řady velkých SUV Audi. V mnohém může e-tron připomínat nový typ Q8, který vstoupil před nedávnem na český trh. Oproti němu jde o svébytný model, který stojí na samostatném technickém základu. Důkazem jsou i rozměry, e-tron je o trochu menší než Q8, který je zase menší a dynamičtější alternativou k typu Q7. Délka e-tronu je 4 901 mm, u Q8 je to 4 986 mm a u Q7 5 052 mm. V „tajné“ hale v Ingolstadtu na nás e-tron působil vcelku kompaktním dojmem, což bylo dáno i tím, že jsme k vozu neměli žádné jiné měřítko. Zbývající rozměry vozu jsou 1 939 mm a 1 616 mm, rozvor je 2 928 mm.

Hlavně oproti typu Q7 je design auta zakulacenější a uhlazenější. Jednak je to trend, který ukázal už dynamičtější model Q8, především však jde o to, že u elektromobilu se snažili maximálně vytříbit jeho aerodynamiku. Koeficient odporu vzduchu má hodnotu 0,28. E-tron dává zároveň na odiv své dynamické schopnosti: elektromotory vozu (jeden na přední a jeden na zadní nápravě) mají dohromady výkon 300 kW, stovku zvládne za méně než šest sekund a maximálka leží za dvoustovkou. Proto tu jsou ony výrazně svalnaté blatníky nebo linka spojující zadní světlomety, která auto opticky snižuje a rozšiřuje.

Jedním z výrazných aerodynamických prvků jsou vnější zpětná zrcátka: za příplatek místo nich může mít e-tron poprvé v historii značky (a ve skutečné sériové výrobě snad i celého autoprůmyslu) kamery. Ty jsou umístěny na „tykadlech“ a pomohou snížit odpor vzduchu, navíc dodají zpětným zrcátkům nové funkce.

Obraz z kamer se ukazuje na obrazovkách ve dveřích a samozřejmě se může také spojit společně se záznamem ze zadní kamery do jednoho velkého pohledu za vůz na hlavním displeji. Displeje ve dveřích jsou neobvyklá věc, ale naše první dojmy říkají, že bude snadné si na ně zvyknout. Chytrá elektronika by měla díky nim zmírnit oslnění auty jedoucími za vámi, obraz lze také v zrcátku mírně nastavit z hlediska úhlu pohledu a přiblížení.

Interiér je klasika

Kromě oněch displejů ve dveřích je interiér e-tronu další klasikou aktuální nabídky Audi, čímž se potvrzuje ona snaha vytvořit z e-tronu normální auto. Design se nese ve stylu aktuálních modelů A8, A7, A6 a právě Q8, které mají minimalistickou palubní desku s velkými dotykovými displeji, řadou lesklých ploch a bohatým využitím hliníku. Podobně jako u zevnějšku i tady vsadili designéři v porovnání s Q8 na trochu „útulnější“ pojetí.

Prostoru je tu víc než dost, e-tron má špičková sedadla a především vpředu posádku opravdu hýčká. Jak se v prostornosti liší od svých mírně větších sourozenců budeme muset porovnat až později, ale třeba podle zavazadlového prostoru se zdá, že e-tron nijak nezaostává. Do „kufru“ se vejde 600 litrů zavazadel, dalších 60 litrů drobností se vejde do menšího prostoru pod přední kapotou. Se sklopenými zadními sedadly pojme e-tron 1 725 litrů nákladu. Pro porovnání, Q8 pojme standardně 605 litrů nákladu a po sklopení zadních sedaček 1 755 litrů.

Skrytá technika

Veškerá pokroková elektrická technika se tedy u e-tronu schovává až pod překvapivě konvenčním kabátem. Byl to cíl, zájemci o elektromobil Audi se prý nechtějí za každou cenu tímto faktem chlubit, ale očekávají vůz, který dostojí kvalitativním nárokům kladeným na tuto značku. Bláznivý design tedy od začátku nepřipadal v úvahu, e-tron má prostě být tím pravým Audi.

A to i když je pro automobilku přelomovým modelem. Ona technika začíná u baterií, které mají celkovou kapacitu 95 kWh a pracují s nominálním napětím 396 voltů. Celý bateriový systém má i s chlazením a nárazovou strukturou hmotnost asi 700 kilogramů a schovává se v podlaze vozu, kde zabírá místo o rozměrech 2,28 x 1,63 x 0,34 metru. Celé auto mimochodem vykazuje pohotovostní hmotnost asi 2,5 tuny. To opět znamená, že v dané třídě se rozdíly mezi elektromobily a klasickými vozy stírají, pohotovostní hmotnost Q8 je 2 220 kg.

Baterie Audi e-tron půjde nabíjet hned několika způsoby. Tím prvním je už za jízdy rekuperace, u které se Audi chlubí špičkovou efektivitou: prý je v tomto e-tron aktuálně nejlepší ze všech elektromobilů. Auto je schopno rekuperovat energii při brzdění až se zpomalením o intenzitě 0,3 g, což pokryje i více než 90 % běžných případů zpomalování auta. Teprve v deseti či méně procentech tak přijdou ke slovu klasické mechanické brzdy, které opět ovládá elektronika. Ta určuje, nakolik se zapojí elektromotory a nakolik přijdou ke slovu destičky a kotouče.

Maskovaný prototyp elektromobilu Audi e-tron

Úroveň rekuperace a zpomalování může řidič určovat pádly na volantu: volit tu lze tři úrovně, při první auto po puštění plynového pedálu jen plachtí, využívá svou kinetickou energii k pohybu vpřed, ve třetí naopak začne po puštění pedálu výrazně brzdit. Tento režim se bude hodit především ve městě, zatímco plachtění přijde vhod mimo něj. Co se práce s energií týče, Audi se chlubí, že se zhruba o 15 % podařilo dojezd prodloužit díky propracovanému termálnímu managementu a využití odpadního tepla a tepelného čerpadla, které má na starosti vytápění interiéru.

Zpět k nabíjení. Doma lze dobíjet z běžné 230V zásuvky výkonem až 2,3 kW, z třífázové pak výkonem 11 kW. Příplatkový wallbox zvýší domácí výkon na slušných 22 kW, což už znamená možnost dobít auto za zhruba 4,5 hodiny. A u veřejných dobíječek to půjde ještě rychleji, Audi e-tron podporuje dobíjecí výkon až 150 kW, to dovede auto nabít na 80 % kapacity baterií jen za půl hodiny.

Audi aktivně pracuje na rozvoji této výkonné dobíjecí infrastruktury, s partnery chce stavět dobíječky a po Evropě jich má být do roku 2020 přes 400. Firma také slibuje, že za dobíjení u drtivé většiny veřejných dobíjecích stanic (prý přes 80 %) půjde platit pomocí jednotné „Audi karty“. V průběhu roku 2019 by měla automobilka spustit i dobíjení bez nutnosti autorizace kartou: u nabíječky se autorizuje samo auto a jím odebrané množství bude připsáno na účet řidiče.

Prodej modelu e-tron by měl odstartovat ještě do konce letošního roku, výroba už běží.