Více svalů i místa a digitální vnitřek. První jízda novým Audi Q3

Audi Q3 zdánlivě nemá čím překvapit. Je to další SUV, kterých má koncern VW na dvě desítky. Mezigenerační skok, který Q3 udělalo, je však obrovský. Za pozornost stojí i proto, že je v Česku velmi populární.



I když je Q3 na trhu už sedmým rokem, jde v ČR stále o druhé nejprodávanější SUV se čtyřmi kruhy ve znaku. Prvním je obří Q7. To se představilo v druhé generaci před dvěma lety. Nyní přišla na řadu Q3, druhé nejmenší SUV značky.

V hierarchii značky je to menší model. Připomeňme, že Audi má v kategorii SUV aktuálně modely Q2, Q3, Q5, Q7 a Q8. Ale v absolutním měřítku to malé auto není.

Měří na délku téměř 4,5 metru. Úplně přesně je to 4485 milimetrů, to je nárůst o 97 milimetrů proti předchozí generaci. Nové Q3 narostlo v dalších mírách: je o 18 mm širší (nově 1849 mm) a rozvor se protáhl o 78 mm na 2681 mm. Jediné, co se zmenšilo, je výška 1585 mm (o pět milimetrů).

Nový je především podvozek. Zatímco předchozí generace Q3 byla jedním ze dvou posledních modelů značky (tím druhým je A1) postavených na staré platformě PQ35, kterou měla také třeba Škoda Yeti, novinka už má moderní modulární platformu MQB.

Je to tedy blízký příbuzný Volkswagenu Tiguan, s nímž má nové Audi Q3 v podstatě stejné rozměry. Novinka je větší než Škoda Karoq a menší než Škoda Kodiaq. Jenže je to prémiová třída, takže cenou snadno překoná většího Kodiaqa.

Platforma MQB umožňuje zástavbu všem moderních koncernových agregátů včetně hybridních. Protože Audi už brzy zahájí prodej čistě elektrického SUV podobné velikosti jako Q3, oficiálně se zatím s žádným alternativním pohonem pro tento model nepočítá. Novinka tak zůstává u klasických agregátů na naftu a benzin. Náročnější homologace motorů platná od letošního září se promítne do omezení kombinací různých agregátů a převodovek u vozů všech značek, Q3 přesto od začátku dostane čtyři motory.

Váhavý automat

Benzinový 1.5 TFSI má výkon 110 kW a disponuje systémem vypínání válců. Je známý už z jiných koncernových vozů, při klidné jízdě vypíná druhý a třetí válec a dokáže uspořit třeba i litr na 100 km. Na projevu motoru však řidič nepozná, kdy vůz jede na dva a kdy na čtyři válce.

Objemnější 2.0 TFSI se bude dodávat s výkony 140 a 169 kW. Zatímco nejslabší 1.5 bude mít zrychlení 9,2 sekundy, nejsilnější agregát 6,3 sekundy. Všechny tři bude přitom možné koupit zpočátku pouze se sedmistupňovým automatem. V něm se skrývá jediná podstatná vada na kráse, kterou jsme během prvních testovacích jízd v okolí italského Brixenu odhalili.

Těžko říct, jestli je to „přiškrcením“ kvůli plnění emisních limitů nebo už příliš velkou složitostí celé pohonné soustavy, ale když chcete s Q3 rychle předjet a promáčknete plynový pedál na podlahu, vůz zbytečně dlouho váhá, o kolik vlastně podřadit a jeho reakce je pomalá. Velký význam proto mají pádla pod volantem, kterými si můžete podřadit sami přesně v momentě, kdy potřebujete.

Šestistupňový manuál je vyhrazen pro motor 2.0 TDI 110 kW a pohon všech kol. U něj je automat naopak spojen pouze s pohonem přední nápravy. Manuál k některému z benzinových motorů bude na trh uveden s malým zpožděním, stejně jako přijde i silnější turbodiesel.

Se světlou výškou 14 centimetrů a nájezdovými úhly 19 stupňů vpředu a 16 vzadu, je Audi Q3 připraveno i na jízdu v lehkém terénu, kam se však stejně 99 % zákazníků nikdy nevydá. Srdcem pohonu všech kol quattro je elektronicky řízená a hydraulicky ovládaná vícelamelová spojka před zadní rozvodovkou. Elektronická řídicí jednotka dává pokyn k přenosu hnací síly hodně předvídavě. Audi tvrdí, že systém reaguje nejen na prokluz kol, ale třeba i na to, když řidič při dynamické jízdě prudčeji otočí volantem.

Doba LEDová

Na to, jak je Audi konzervativní značkou v oblasti designu, se výrazně proměnil vzhled novinky. Q3 se podobá zmíněnému sourozenci Q8. Celkově se tváří o něco sportovněji a dynamičtěji než předchozí generace, dokázala v sobě probudit atleta. Pohledná je zejména maska chladiče s osmiúhelníkovým orámováním, která výrazně vystupuje z předního nárazníku.

Lišty v nárazníku jsou v základu černé. U příplatkové S Line jsou šedé, což hezky kontrastuje s některými výraznými laky.

Podobný postup výrobce zvolil i u kontrastních lemů blatníků a spodních partií auta. U příplatkových linií jsou tyto části lakované kontrastním lakem, v základu to je praktičtější matný černý plast. Boční partie jsou velmi výrazné, může za to prolis táhnoucí se od předních k zadním světlům. Nad blatníky je však vyboulený a výrazně ovlivňuje vzhled auta a dodává mu na dynamičnosti.

Zadní část není tak výrazná, prostě klasické Audi. Od předchozí generace zůstalo sklonění C sloupku. Naopak v žádné běžné verzi už nebudou vidět koncovky výfuku, ty jsou skryté a v nárazníku jsou jen falešné koncovky.

Doba pokročila směrem k LED světlometům, takže jiné už v Audi Q3 nenajdete. V rozích předních světel vytvářejí tři „drápy“, což je typické poznávací znamení nové generace. Vrcholná příplatková LED světla Matrix dokážou díky devíti diodám pro tlumená a deseti pro dálková světla precizně odclonit určité části silnice tak, aby neoslňovaly ostatní účastníky silničního provozu a přitom na ostatní místa intenzivně svítily.

Interiér je řešen spíš minimalisticky a horizontální členění palubní desky po vzoru velkých sedanů značky novince rozhodně prospělo.

Precizní provedení připomíná limuzíny nejvyšší třídy A7 a A8. Audi se definitivně vzdalo analogových přístrojů. Před řidičem je proto digitální přístrojový štít umožňující měnit vzhled podle přání. Pokud si řidič přikoupí i navigaci s připojením na internet, budou se mu tam zobrazovat třeba online mapy z Googlu Earth, což je úžasná podívaná.

Navigace samotná doznala obrovského pokroku, například by měla rozpoznat často projížděné trasy a na základě toho předkládat řidiči vhodné alternativy s ohledem na „zkušenosti“, které udělala s intenzitou dopravy v příslušnou denní dobu. Samozřejmě se využívají i data o dopravě v reálném čase, ale zmíněná funkce se hodí v případě, kdy dojde k přerušení datového spojení. Audi slibuje také bezplatnou aktualizaci map čtyřikrát ročně.

Uprostřed palubní desky je hlavní displej pro ovládání rádia a dalších funkcí. Může mít rozměr od 8,8 až do 12,3 palce. Klimatizace naštěstí zůstala u klasického ovládání tlačítky pod touto obrazovkou.

Větší než konkurence

V kabině je o něco víc místa pro cestující než dřív, větší rozdíl je v prostoru pro zavazadla. Nejen že se zvětšil samotný kufr, ale už v základu jsou zadní sedadla posuvná, což předchozí generace neměla. Rozsah posuvu je 150 milimetrů a opěradla, rozdělená v poměru 40:20:40, mají nastavitelný sklon v sedmi krocích.

Základní objem kufru se díky tomu může měnit od 530 do 675 litrů. Dříve to bylo 460 litrů. Audi Q3 tak překonává i své dva hlavní soupeře – BMW X1 disponuje 505, Mercedes GLA 420 litry. Se sklopenými opěradly objem prostoru pro náklad vzroste na 1525 litrů.

Tak velká modernizace se nemalou měrou promítne i do ceny. Přesný ceník nebyl v době uzávěrky znám, ale zatímco první generace se prodávala za ceny od 789 900 Kč, nová bude začínat zhruba na 870 000 Kč.

Audi to slibuje kompenzovat novými prvky výbavy – kromě posuvných zadních sedadel nebo výhradně LED světel to mají být třeba i větší kola. Připravte se ale na to, že ceník příplatkové výbavy bude tradičně dlouhý na několik stran a přes milion se dostanete velmi snadno. Výroba Q3 se v nové generaci přestěhovala ze Španělska do Maďarska a už běží, první auta se k zákazníkům dostanou v listopadu.