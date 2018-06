Němci zadrželi šéfa automobilky Audi Stadlera kvůli aféře s emisemi

Prokuratura již dříve uvedla, že Stadlera podezřívá z podvodu.



Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.



Stadler je předsedou představenstva Audi od roku 2007.

Rok, kdy budou padat hlavy

Automobilový koncern Volkswagen, do kterého Audi patří, minulý týden souhlasil s pokutou ve výši jedné miliardy Euro (to je zhruba 26 miliard korun) za emisní podvody (čtěte podrobnosti). Pokutu vyměřila německá prokuratura. Státní zastupitelství v severoněmeckém Braunschweigu také oznámilo, že vyšetřování vedoucích pracovníků automobilky podezřelých z manipulace s trhem by mělo být uzavřeno do konce roku. Vyšetřování má zjistit, kdy si výkonný management firmy poprvé uvědomil skutečnosti spojené s emisními podvody a kdy o potenciálních finančních škodách informovali investory.

Pokuta ve výši miliardy Euro je podle agentury Reuters vůbec jedna z nejvyšších, která byla německému podniku kdy vyměřena.

Uvnitř koncernu se nyní říká, že první dva roky aféry dieselgate byly „o firmách, o značkách, o odpovědnosti“. Tento rok, má být „o jménech“, o konkrétních osobách, které za manipulace s emisemi nesou odpovědnost. A právě jedním z nich je Rupert Stadler, který před nástupem do čela značky Audi působil na vrcholových pozicích v rámci koncernu.

Před několika týdny proběhla změna pozici nejvyššího generálního ředitele celého koncernu VW, kdy Matthiase Müllera nahradil Herbert Diess.