Na koncert za volant. Hraje líp auto, nebo hi-fi za 1,5 milionu?

Pravé dřevěné dýhy nebo ručně zpracovaná teletina. Takové materiály jsou div ne konfekcí ve srovnání s tím, co se používá u membrán automobilových reproduktorů. Některé vozy, z těch dostupnějších Volvo, se mohou pochlubit mnohem větším luxusem.



Jiří Škorpík (46) Hudební skladatel, aranžér, producent, instrumentalista a zpěvák. Vystudoval Pražskou konzervatoř a věnoval se řadě hudebních oborů, namátkou klavír, zpěv, flétna či saxofon. Více než dvanáct let působil jako aranžér Karla Svobody a podílel se na muzikálových dílech Dracula, Hrabě Monte Cristo nebo Golem, zkomponoval hudbu k muzikálu Antoinetta – královna Francie. Je autorem filmové hudby, například ke snímkům Hlídač č. 47, Kanadská noc, Kouzla králů nebo k seriálu Ach, ty vraždy, ale i k dokumentárním filmům jako Útěk na Vanuatu. Známý je z kvartetu 4TET, kde mj. s Jiřím Kornem působí již šestnáct let.

Automobiloví výrobci a jejich dodavatelé se ve snaze vylepšit či ozvláštnit své výrobky nezastaví před ničím. A tak si do sice luxusního, ale stále ještě zaplatitelného vozu vyšší střední třídy můžete dopřát zvukový systém, jehož komponenty byly ještě nedávno vyhrazeny nejdražším profi systémům a kde najdete vzácné kevlarové a diamantové membrány.

S pomocí profesionálního hudebního skladatele jsme srovnali, jak si takové hi-tech hi-fi vede proti špičkovému stereu: vůz za 1,5 milionu se postavil stejně drahé aparatuře pro nejnáročnější posluchače.

Pro citlivé uši

Pro jedny je to snobárna a zhýralost, pro další předmět obdivu a hobby na celý život: špičkové domácí audiosystémy s cenami vysoko přes sto tisíc korun nejdříve obsadily obýváky luxusních apartmánů a vil, pak se díky pokrokům ve výrobě zmenšily a zamířily do automobilů a odsud nyní opět přitahují příznivce kvalitního poslechu.

Car audio přímo z výroby dosáhlo takové úrovně, že vytlačilo dodavatele příslušenství na samý okraj trhu a snadno zastíní spoustu domácích „beden“. Do interiérů vozů se tlačí značky, které v oboru hi-fi umí nahnat husí kůži: například Burmester (Mercedes-Benz nebo Porsche), Bowers & Wilkins (BMW, Maserati, McLaren a Volvo), Bang & Olufsen (Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz), Naim (Bentley) nebo Mark Levinson (Lexus).

Zatímco ceny referenčních stereo souprav těchto výrobců šplhají do milionových výšin, v automobilu si připlatíte zlomek této ceny.



Množství reproduktorů ve voze umožňuje u špičkových souprav nastavit úroveň prostorového zvuku. Fandové sterea mohou kroutit hlavou, ale je to jedna z cest, jak dosáhnout co nejlepšího zvuku v náročném a rušivém prostředí automobilu.

Tedy ne že by špičkové soupravy ve vozech byly za hubičku, mnohé stále představují nejdražší příplatkovou položku v už tak drahých supervozech a stojí to, co běžný smrtelník vydá za celé auto. Střední kategorie však už i v akusticky velmi náročném prostoru automobilu umí zahrát věrně a s dobrým rozlišením.

Ceny většiny těch, které stojí za poslech, začínají na nějakých 30 tisících, za střední třídu hi-fi se připlácí zhruba sto tisíc a luxusní značky počítají příplatky v nižších statisících korun, například Burmester do Mercedesu-Benz třídy S stojí přes 200 000 korun, Audi si výkonný zesilovač a 23 reproduktorů Bang & Olufsen v modelu A8 cení na 188 200 korun.

Abychom zjistili, jak takové top audio hraje, pokusili jsme se o unikátní srovnání: od Volva jsme si zapůjčili vůz s příplatkovým systémem Bowers & Wilkins, u dovozce Bowersů jsme domluvili poslech domácí stereo soupravy. Volvo je totiž v současnosti jednou z nejdostupnějších cest, jak si do vozu dopřát ozvučení od slavné značky B&W, která i v oblasti car audia patří na absolutní vrchol.

Volvo jako koncertní síň Při návrhu akustických vlastností soustavy Bowers & Wilkins ve Volvech řady 90 vyvinuli odborníci takový režim, který si klade za cíl vytvořit akustiku jako v legendární koncertní síni v Göteborgu. Digitální úprava zvuku rozděluje zvuk do 7 výškových reproduktorů s technologií Nautilus, 7 žlutých kevlarových membrán (3x 100 mm a 4x 80 mm), 4 basových měničů (170 mm) a originálně navrženého subwooferu o průměru 250 mm. Výsledkem je nadýchanější a prostorově optimalizovaný zvukový výstup.



Bowers & Wilkins je přitom mezi nadšenci i odborníky pojmem už půl století. „Nejlepším reproduktorem není ten, který přidává maximum. Je to ten, který ztrácí minimum,“ prohlásil kdysi John Bowers, jeden ze zakladatelů firmy. Používají je renomovaná nahrávací studia, nejslavnějším odběratelem je vyhlášené anglické nahrávací studio Abbey Road, kde kromě Beatles natočili své desky třeba Peter Gabriel nebo Rolling Stones (a mimochodem před časem i Miro Žbirka). Je to tedy ideální systém, na němž můžeme posoudit, jaký koncert dokážou soudobá auta předvést.

Auto proti hi-fi: každé za 1,5 milionu

Značka neznačka, skuteční hi-fisté se nejspíš chytají za hlavu: copak lze srovnat v tomto případě 12kanálový 1400W zesilovač pracující v takzvané třídě D a 19 reproduktorů poschovávaných po autě se dvěma pořádnými profi bednami, které živí specializované zesilovače?

Na jednu stranu je to skutečně nerovný duel – pro laiky a fanoušky populárních domácích „multikin“ jen upřesnění: nefér je to k oněm malým repráčkům, kvalitní stereo je mezi znalci hudby považováno za absolutní vrchol. Jenže technologie postupují mílovými kroky. A mistři od Bowers & Wilkins si ve spolupráci se švédskou značku vytkli za cíl vytvořit v autě akustiku připomínající legendární koncertní síň v Göteborgu. Takže jak je to doopravdy?

Z elegantně provedených dveřních výplní nejnovějšího Volva V90 Cross Country nápadně vykukují žluté kevlarové reproduktory Bowers & Wilkins. Auto oplývá i další výbavou, z které přechází zrak. Nás však zajímá jediné: zda uprostřed palubní desky trůní diamantový reproduktor – výškový měnič, který má povrch ze syntetického diamantu pro co nejpevnější přednes a věrné vysoké, cinkavé tóny.

Výškově reproduktory s diamantovou membránou Diamond Nautilus najdete ve Volvu i na sloupových „bednách“ 804 D3.

Stačí si připlatit 99 100 korun a nejen diamantový reproduktor, ale dalších 18 měničů a mohutný zesilovač jsou vaše. Což u tišší, benzinové varianty, jako stvořené pro poslech dobré hudby, neznamená až tak zásadní navýšení ceny. Ta se podle výbavy a motoru pohybuje od 1 469 900 do 1 979 900 korun.

Na nejlepších stereo reproduktorech B&W pro domácí či studiový poslech je 25mm diamantový reproduktor také. Takové „bedny“ můžete mít v ceně dostupnějšího Volva, konkrétně za 800 000 korun pár, ale také za 156 000 korun, to u nejdostupnějších kompaktních regálovek. Abychom udělali poslech alespoň trochu srovnatelný, zvolili jsme jako soupeře pro Volvo sloupové modely 804 D3, které vyjdou na 239 990 korun. Pro běžného smrtelníka nepochopitelná cena, ve světě hi-fi vyšší standard pro opravdu věrný poslech.

Ve studiu českého zastoupení se však chtěli pochlubit pořádnou elektronikou, a tak nám k jakžtakž zaplatitelným reproduktorům připravili zapojení do high-endového systému McIntosh, jehož cena narostla na 1,25 milionu korun. V našem srovnání se tak proti sobě postavilo auto i hi-fi za půl druhého milionu.

Klid prosím, koncert začíná

O názor jsme požádali odborníka na slovo vzatého: Jiří Škorpík je hudebním skladatelem, producentem a zpěvákem kvartetu 4TET, v němž s Jiřím Kornem působí již od roku 2002. Znalec postupně prošel všechna dostupná menu související s audiem. Zatímco laik významy sotva chápe, hudební skladatel rychle vybírá nejvěrnější zvuk, stačí mu pár známých nahrávek.

„Koncertní síň nahrávku hodně rozhaluje, máte opravdu pocit jako v sále, pro naše účely srovnání je však jednoznačně nejvhodnější nastavení Individuální stage. Nejsem příznivcem úpravy zvuku, ale musím říct, že v tomto případě mě funkce Obklopení a Intenzita jako hudebníka baví. Zdůrazňuje stereo nahrávku a pomáhá přehrát zvuky auta a zajistit co možná nejlepší zážitek z hudby. Nejdůsledněji ze všech režimů rozkrývá různé drobnosti v aranžmá,“ popisuje.

Pak mistr přidává trochu na výškách a zkouší, co dělá subwoofer. I když dnes nejsou výjimkou ani hudební nahrávky v provedení 5.1 (pět prostorově uspořádaných reproduktorů a jeden subwoofer), vše, co posloucháme, je čisté stereo, které palubní elektronika „rozkládá“ do jednotlivých reproduktorů. „Hluboké tóny jsou nejnáročnější na zvládnutí. Cílem není, aby celé auto dunělo, možná ještě tak u hip hopu, ale i tam má být bas dobře ukočírovaný,“ vysvětluje Škorpík, a proto trochu v basech ubírá. „Úplně bych subwoofer nevypínal, ať nám nějaké spodní tóny zahraje, když ve skladě budou,“ notuje si a pouští další cédéčko. Po necelé hodině má jasný názor. Teď nás čeká totéž, ale s drahou domácí soupravou v profesionálně navrženém poslechovém studiu.

Nečekané resumé

Jiří Škorpík tráví většinu svého života v hudebních studiích. V rámci naší zkoušky se bezprostředně po poslechu v autě noří do sedačky a tónů hudby. Jejich zdrojem jsou „sloupky“ Bowers & Wilkins 804 D3. Mezi nimi trůní regál zabírající prostor menší obývací stěny. Výkon dvou koncových zesilovačů by dnes mohl závidět každý ekologicky přidušený vysavač, nechybí předzesilovač, referenční CD přehrávač a profi kabeláž.

VIDEO: Podívejte se, jak vznikají špičkové systémy Bowers & Wilkins Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Netrvá dlouho a soustředěný výraz střídá uznalý úsměv. Nahrávky především od Michaela Jacksona, Seala, Ennia Morriconeho a samozřejmě vlastní skupiny 4TET se střídají jedna za druhou a hudba prostupuje sálem. A dojmy?

„Napište wow a přidejte tři vykřičníky,“ baví se Škorpík zjevně nadšený věrností nahrávek. „Je to v nejlepším slova smyslu obyčejný zvuk. A to je pro mě největší poklona. To je tak čisté a věrné, až mě to skutečně rozesmálo,“ neskrývá emoce skladatel. „Slyšíte nylonovou kytaru, jako kdyby hráč stál vedle vás. Barva je naprosto autentická, zvukové spektrum je vyvážené, nic nevystupuje tak, aby to rušilo. Zaujala mě až křišťálová čistota výšek, ale ještě neřežou uši. Stejně tak basy jsou konkrétní, pevné, ani to nejnižší spektrum neduní. Dokonce jsem si řekl, že bych basy i mírně přidal, což je na pováženou, já spíš basům ubírám. A to jsem nečekal.“

Ukázalo se, že obě soupravy jsou špičky ve svých oblastech, samozřejmě, že „milionové“ stereo nasadilo laťku hodně vysoko. Jaké jsou tedy odlišnosti a mají obě audia něco společného? Škorpík byl nadšený z toho, jak hraje nejen špičková souprava, ale i Volvo, všiml si však zajímavých detailů.

„Nejvíce odlišná charakteristika, kterou odhalí i laik, je v mnohem basovějším nastavení vozu. Pro dosažení čistého zvuku ji můžete snadno korigovat. Když si upravíte zvuk a přidáte na výškách, do jisté míry dosáhnete podobného dojmu. I v autě jsou výšky brilantní a čisté, a to je druhá věc, kterou jsem nečekal. Všechna čest autu, protože dosáhnout alespoň takového výsledku, to není nic snadného.“

Audio za 1,5 milionu v číslech Souprava Bowers & Wilkins 804 D3 a McIntosh Bowers & Wilkins a Volvo V90 Cross Country Počet reproduktorů 2 19 Kmitočtový rozsah 20–35 000 Hz 20–20 000 Hz Výškové reproduktory 25 mm Diamond Nautilus 25 mm Diamond Nautilus Středopásmové reproduktory 130 mm Continuum 80 a 100 mm Kevlar Basové reproduktory 165 mm 170 mm Subwoofer ne ano, 250 mm Zesilovač 2x monoblok MC 1,25 kW + elektronkový předzesilovač C2600 vlastní konstrukce, třída D Výkon 2x 1200 W Harman 1400 W, 12 kanálů CD přehrávač referenční MCD550 vestavěný, v loketní opěrce

Článek vznikl s využitím podkladů z Volvo magazínu se souhlasem vydavatele