Testy aut bez šoféra: řidič převlečený za sedadlo, auto se dvěma volanty

Usínající testovací jezdci Je to jedna z prvních věcí, na kterou se řidiče robotických aut ptáme: "Jaké to je? Není to nuda? Obvyklá odpověď je spíš marketingově nadšenecká, než pravdivá. "Je to relax, nemusím se věnovat řízení," odpověděl jeden z inženýrů obsluhující takový prototyp při jízdě napříč Evropou. Teď se ale ukazuje, že realita asi bude o dost jiná.

Zná to každý, kdo vyrazí v létě na cestu k moři autem. I absolutně odpočatý řidič začne po nějakém čase z monotónní jízdy po dálnici, která se jen občas zakroutí, pociťovat únavu, nesoustředí se a dělá vše pro to, aby zahnal nudu. Už před desítkami let mu v tom začali pomáhat projektanti dálnic, kteří je schválně kroutí, střídají oblouky různého poloměru, aby řidič nedržel volant jen v přímém směru. A teď si představte, že v autonomním autě nudu nerozbijete ani točením volantem nebo ovládáním směrovek. Přes čelní sklo na vás paří slunce, takže i v klimatizované kabině vám začne padat hlava, a to i nad časopisem či detektivkou. A vyprávět si do nekonečna vtipy se zbytkem posádky zvládne asi jen Zdeněk Troška.

Navíc jsou autonomní auta učená jezdit defenzivně, „hladce“, o to víc posádku ukolébávají.

Na to, co vrtá hlavou mnohým - "a co když obsluha toho robota, který řídí, usne", narazil Ford. Jeho testovací řidiči hlídající prototypy při najíždění statisíc autonomních kilometrů za volantem usínali. A když k nim posadili do kabiny parťáky, kteří je měli udržet bdělé a ohlídat, usnuli oba. Vývojáři zkusili do prototypů nainstalovat prvky, které měly posádku udržet bdělou: budíky, výstražná světla, vibrující sedačky a volanty, ani to prý moc nepomohlo.

"A to šlo o zkušené proškolené inženýry, kteří jsou tam od toho, aby dávali pozor, co se děje," okomentoval Raj Nair, šéf vývojářů značky. "Je ovšem lidskou přirozeností, že začnete vozidlu víc a víc věřit a máte pocit, že nemusíte dávat tolik pozor."