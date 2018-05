Jak postupovat Prověřte předem všechny informace o voze včetně solidnosti prodejce. Nejlepší jsou značkoví dealeři, případně mnoho let fungující zavedené rodinné autobazary. Auto si předem rezervujte. Mějte, pokud je to možné, poblíž vyhlédnutého vozu ještě alternativu pro případ, že se u prvního vozu něco nepovede. V Německu počítejte s nutností vyřídit převozní značky na místním registru vozidel (Zulasungstelle). Stojí od 120 do 240 eur, platí 5 až 14dní. Cena je tak vysoká, protože obsahuje povinné pojištění auta na cestu domů. Jinde jej sjednat nelze. Registry na úřadech mívají často otevřeno jen dopoledne, do 12 hodin, odpoledne jen někde a někdy. Proto počítejte s tím, že pokud nekoupíte hned ráno první z vytipovaných vozů a pojedete hledat jiný, nejspíš budete muset v Německu přespat nebo přijet jindy. Vůz musí mít platnou německou technickou kontrolu, jinak vám značky nedají. Pozor, spousta ojetin nabízených v bazarech platnou TK nemá. Na cestu ze zahraničí nelze sjednat havarijní pojištění, dokud vůz nemá český TP. V ČR musíte po příjezdu absolvovat proceduru přihlášení vozu do českého registru vozidel = měření emisí, dovozovou TK (u vozů starších 4 let), registraci, která může dle platného zákona trvat úřadu až 30 dní (a někdy skutečně trvá).