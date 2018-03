Evropským Autem roku 2018 je Volvo XC40

Volvo XC40 je terénní SUV o délce 4,4 metru a šířce 1,8 metru. Má zavazadlový prostor o objemu 479 litrů a jeho cena v České republice začíná na 742 000 Kč.

Další finalisté ankety o titul evropského auta roku:

Alfa Romeo Stelvio Audi A8 Kia Stinger

Citroën C3 Aircross Seat Ibiza BMW 5 Touring

Auto roku 2018 Finálové hlasování Volvo XC40: 325 bodů

Seat Ibiza: 242 bodů

BMW řady 5: 226 bodů

Kia Stinger: 204 bodů

Citroën C3 Aircross: 171 bodů

Audi A8: 169 bodů

Alfa Romeo Stelvio: 163 bodů

Jiří Duchoň, český zástupce v porotě prestižní evropské ankety dal ve svém hodnocení z finálové sedmičky Volvo XC40 na předposlední místo, v hodnocení, které ke každému vozu při hlasování přidává píše mmo jiné: „Jeho nová platforma CMA sice vychází z SPA typu XC90, ale je připravena k integraci tříválců a dalších moderních poháněcích ústrojí, připravených plnit budoucí výzvy v rámci mateřského koncernu Geely. Nové Volvo XC40 je esencí švédského stylu a působivého komfortu, ale rychleji s ním raději nejezděte.“



O titul evropské Auto roku 2018 se mohly ucházet automobily, které se objevily na evropském trhu v průběhu roku 2017. Podmínkou je, aby model byl dostupný minimálně v pěti zemích starého kontinentu.



Do finále letošního ročníku prestižní ankety postoupila ještě Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, Citroen C3 Aircross a Kia Stinger.



Loňský ročník vyhrál Peugeot 3008. Titul Auto roku (The Car of the Year) se uděluje od roku 1964, a je tak nejstarším a zároveň nejprestižnějším oceněním svého druhu v Evropě. V tuzemsku získal titul českého auta roku model Škoda Karoq.