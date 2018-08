Horko ničí autobaterie, nechte ji proměřit

„Autobaterii vám zabil mráz, ale může za to horko,“ slýchají motoristé od mechaniků asistenčních služeb. Dnešní baterie do aut jsou stoprocentně lepší než ty, které jste dostali před patnácti lety do auta z výroby. Ale stále jim vadí stejné věci. Největším zabijákem je teplo. Úplně nejhorší výjezdy na dovolenou k moři, kde auto stojí čtrnáct dní v horku. Teplem totiž dochází k velkému samovybíjení, následně k sulfataci desek, které tímto jevem následně ztrácejí kapacitu. Sulfatace je hromadění či usazování síranu olova na povrchu a v pórech aktivního materiálu akumulátorů - olověných elektrodách.



Současné uzavřené motory vydávají více tepla na akumulátory ve vozidlech. „Zatímco před 20 lety nepřesahovaly teploty v motorovém prostoru 50 °C, v současné době často dosahují 100 °C i více,“ uvádí výrobce autobaterií, firma Bosch.

Podle Petra Semeráda, experta na autobaterie z firmy Bosch, se poškozená autobaterie na první pohled nepozná. Deformace plastového boxu autobaterie nebo praskliny jsou známkou toho, že je něco špatně, ale horkem to nebude. To, že horko akumulátoru ublížilo, se bohužel projeví často až v zimě, kdy potřebujeme roztočit studený motor, jehož vnitřní odpor je větší než v letních měsících.

Petr Semerád tedy doporučuje před zimou nechat překontrolovat jeho stav. „Pokud víte, že máte pětiletou autobaterii, je dobré to servismanovi připomenout. Zvlášť jestli jste byli teď v létě u moře, nebo auto dlouho postává v rozpálených ulicích,“ radí Semerád. „Zda akumulátor drží kapacitu, lze ověřit testerem,“ dodává. Takový speciální přístroj provede zátěžový test. Ten umí určit, jestli je baterie jen vybitá, nebo opotřebená a zralá na výměnu. Pokud vám baterie „umře“, nechte si v servisu také proměřit dobíjení. Co se jeví jako nefunkční baterie, může být totiž ve skutečnosti problém v elektrickém systému vozidla a právě vada na dobíjení (alternátoru) je velmi obvyklým problémem.

Zima je naopak pro baterii podle Petra Semeráda lepší i proto, že nedochází k velkému samovybíjení. Také pro skladování akumulátorů při dlouhodobé odstávce auta je dobré sucho a chladno (15 až 20 stupňů je ideálních). Nevadí mu ale ani hodnoty hluboko pod nulou. Nabitý akumulátor snese teploty do -50 °C, vybitý může zmrznout již při teplotě lehce pod 0 °C.

„Nejproblémovější automobilista je ten, který často startuje, popojíždí jen na malé vzdálenosti a k tomu používá další elektrospotřebiče. Akumulátor se v takových situacích nemá šanci pořádně dobít,“ vysvětluje Semerád. Pro autobaterii je totiž nejlepší, aby byla stále a co nejvíc nabitá. Pokud se vybila třeba kvůli zapomenutým rozsvíceným světlům, je třeba ji ihned nabít, dříve než začne sulfátovat.

Odběr zvyšují komfortní spotřebiče, hlavně ty, které vyhřívají a chladí (nezávislé topení, klimatizace, vyhřívaní sedaček, oken, světla). Snížení teploty v zimních měsících způsobuje tuhnutí oleje v motoru a převodovce. Zvětšují se tak vnitřní odpory, které musí startér při startu překonat, a tím roste odběr proudu z baterie. Při poklesu pod nulu tak musí na roztočení motoru baterka vydat až násobně víc energie.

I bezúdržbové potřebují péči

Pokud jezdíte převážně krátké trasy, pravidelně akumulátor dobíjejte. Vyvarujte se úplnému „hlubokému“ vybití baterie, lehce pak může dojít k trvalému poškození. Pokud baterie není používána, zcela ji nabijte a pak alespoň jednou za tři měsíce. Pokud se s vozem jezdí zřídka, nabijte ji alespoň jednou za měsíc.

Moderní akumulátory jsou bezúdržbové. Ve víku mají sice uzávěry pro jednotlivé články, které jsou překryty přelepem, ale ten nesmí být za žádných okolností stržen.

„Akumulátoru kromě tepla hodně škodí i nečinnost,“ připomíná Petr Semerád. Víkendoví jezdci by měli nabití kontrolovat častěji, pokud jezdíte opravdu málo, sežeňte si takzvanou udržovací nabíječku, kterou můžete mít připojenou trvale.

Baterku ničí zanedbaný servis

Mezi lidmi se povídá, že nejkvalitnější je akumulátor, který dostane auto z výroby. Každý další vydrží kratší dobu. Důvod bývá jiný, postupem času se na autě projevují závady, které narušují elektroinstalaci, ta je navíc u moderních aut stále rozsáhlejší a složitější.

Závady jsou v naprosté většině případů zapříčiněny špatnou údržbou. Akumulátor se často dostatečně nenabíjí, nebo naopak přebíjí. Nebo máte závadu na elektroinstalaci. Ta se snadno odhalí na pravidelné servisní prohlídce, pokud na ně jezdíte. Pokud ne, nechte si auto zkontrolovat alespoň sezonně, většina automobilek navíc před sezonou láká na lepší ceny. „Některé servisy Škoda nabízejí zákazníkům zimní a jarní servisní akce s důkladnou předsezonní prohlídkou za pár stovek korun. Zimní prohlídka zahrnuje mimo jiné diagnostiku vozidla, která odhalí případné problémy s elektrickou soustavou,“ radí Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika.

Pozor na speciality

Servisy i prodejci autobaterií mají speciální katalogy, které poradí, pokud nevíte, jak vybrat. Pro starší auto s nižšími energetickými nároky nemá smysl si v dobré víře kupovat „to nejlepší“, například gelové baterie určené pro moderní auta vybavená start/stop systémy nemají rády kolísání dobíjecího proudu od unaveného alternátoru. Pokud chcete pro své starší auto dobrou kvalitu, nabízejí i autorizované servisy baterky pro starší modely za přijatelné peníze. Na staré škodovky tak můžete pořídit tzv. Škoda Economy baterii, která vyjde na patnáct stovek.

A platí to i naopak: moderní auta s chytrými alternátory, které umí rekuperovat energii při brzdění a odpojují se, aby nezatěžovaly motor (a šetřily tak palivo), mají jiné nároky na autobaterie. Například právě auta vybavená start/stop systémem vypínajícím motor vyžadují akumulátory s vysokou odolností vůči cyklickému zatížení. Naopak obyčejnou baterku od benzinky brzy zničí. V tomto případě je tedy rozhodně lepší zajet pro radu a doporučení do značkové dílny.

Jak vybrat

Rozměry: Baterie má v autě vyhrazený prostor, do kterého se musí vejít. U některých aut je to opravdu na milimetry. V hobbymarketech a dalších nespecializovaných prodejnách obvykle narazíte na jeden standardní rozměr autobaterie. Výrobci aut ale často používají specifické menší baterie. „Proslavené“ jsou kvůli tomu hlavně asijské automobilky. Často je pak složitější takovou menší baterii sehnat a hlavně bývají výrazně dražší než srovnatelný akumulátor obvyklého rozměru. U aut z Japonska také dejte pozor na orientaci pólů, často je mívají prohozené. Většina aut má kladný pól umístěný vpravo, „Asiaté“ velmi často vlevo. Přívodní kabely k autobaterii bývají akorát dlouhé, nelze tedy pólování otočit.

Není neobvyklé, že auta mívají akumulátory umístěné mimo motorový prostor. Časté je umístění baterky v kufru z důvodu lepšího vyvážení vozu. Známé jsou tím vozy BMW, ale baterku ve dně kufru můžete najít i u Opelu Astra nebo Škody Rapid, mají upravenou konstrukci a při nákupu dávejte pozor, aby splňovaly specifikaci pro montáž do interiéru vozidla.



Napětí: Velikost napětí je u většiny osobních aut 12V. Když akumulátor kupujete, nechte si od prodejce změřit nabití. Když je nabitý pod 70 procent (u dvanáctivoltových baterií pod 12,4 V), zvažte jeho nákup. A všímejte si taky, kde ho v prodejně skladovali. Nejhorší jsou ty, které mají prodejci vystaveny u benzinek venku na stojanu a řeknou vám, že si ho můžete rovnou vzít, takové akumulátory, které se „vaří“ na letním slunci, dlouhý život nečeká.

Kapacita: Udává, kolik proudu (ampér) baterie umí dodávat za jednotku času. Čím je větší kapacita baterie, tím déle umí živit palubní elektroniku. Pro většinu benzinových motorů stačí kapacita kolem 60Ah. Diesely potřebují asi 70Ah a výš.

Startovací proud: Udává, kolik Ampér je schopna baterie dodat krátkodobě pro startování vozidla. Benzinovým motorům obecně stačí nižší startovací proud než dieselům.