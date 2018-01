V autolékárně jsou zbytečnosti. Ministerstvo prozkoumá, zda ji neupravit

Je nadmíru vybavená, avšak věcmi, které většina z lidí neumí použít. Některé části výbavy jsou podle zdravotníků i nevhodné nebo dokonce životu nebezpečné. Řeč je o autolékárničkách. Na rozdíl od jiných zemí je musí v autě vozit každý český řidič, vyhláškou přesně stanovený je též její obsah. Možná však zbytečně předimenzovaný.

„Rozsah vybavení autolékárničky mi připomíná malou polní nemocnici. Těch obvazů a náplastí. Stačil by jeden univerzální, zaškrcovadlo a lepší rukavice, které by se neprotrhly,“ myslí si dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský s tím, že nechybí ani jasně specifikovaná délka nůžek: „Podstatné je spíše to, aby byly dostatečně pevné a zvládly by v případě potřeby přestřihnout bezpečnostní pás,“ dodal.

Vyhláška Povinný obsah moto- a autolékárničky definuje vyhláška č. 341/2014 Sb. (o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Za obsah tedy zodpovídá Ministerstvo dopravy. To vyhlášku zpracovalo na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví .

(o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích). Za obsah tedy zodpovídá To vyhlášku zpracovalo na základě doporučení . Naposledy se vyhláška ve velkém měnila v roce 2009, kdy se rozšířil obsah lékárničky, přibyla také reflexní vesta a místo rezervy může mít člověk sadu na opravu kol. Obsah lékárničky diskutovali zástupci obou resortů s odborníky - Českou resuscitační radou nebo Českým červeným křížem.



Fakt, že některé věci jsou zbytečné nebo nepoužitelné, potvrdili i zdravotní experti. Jde například o množství náplastí, trojcípé šátky nebo igelitovou roušku. Ale také o množství obvazů se savými polštářky určenými pro vážnější zranění.

„Tomu se polštářek říkat nedá, tahle tkanina má minimální savost. Jako polštářek v případě potřeby použijeme celý obvaz. Vezmeme ho a rukou v rukavici ho přitlačíme na ránu. Druhým obvazem ho připevníme,“ vzkázal před časem v Českém rozhlase lékař pražské záchranky a lektor první pomoci ze spolku ZdrSem Robert Pleskot s tím, že takovým způsobem vznikne ze dvou nefunkčních obvazů jeden funkční.

Svou práci dobře neodvádí ani pár latexových rukavic. Rukavice se nervózním řidičům při záchranné akci často trhají a další pár v lékárničce k dispozici není. „Podle mého by v tomto případě stačilo zlepšit materiál, ze kterého se rukavice vyrábějí,“ míní Budský. Další variantou je pořídit si záložní pár rukavic a do lékárničky si jej přidat.

Rouška může být v ruce laika smrtící

Zvláštní výhrady pak mají zdravotníci k plastové roušce určené k první pomoci při otevřeném poranění hrudníku. Při neodborném použití hrozí i smrtelný přetlakový pneumotorax. „Překrytí rány PVC rouškou z autolékárničky je nebezpečné, i když by byla přilepena pouze ze tří stran. Přiložením roušky dojde k neúmyslnému utěsnění rány. Do příjezdu záchranné služby je doporučeno ponechat poranění zcela bez zakrytí. Lokalizované krvácení lze kontrolovat přímým tlakem,“ uvedla Česká resuscitační rada na svém facebookovém profilu. Doporučení neplatí pro zdravotníky, kteří jsou pneumotorax schopní rozpoznat a léčit.

Jak se zachovat při nehodě Bezpečně zastavte auto, ideálně až za místem nehody

Zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu

s sebou si vezměte výstražný trojúhelník, lékárničku a telefon

místo nehody řádně označte výstražným trojúhelníkem (mimo obec min. 50 metrů, na dálnici min. 100 metrů před nehodou)

místo rychle zmonitorujte a volejte 155

před ošetřením zraněného si nasaďte chirurgické rukavice

uvolněte dýchací cesty, zastavte krvácení

Naštěstí pro záchranáře-laiky většina z nich netuší, k čemu rouška v lékárničce je, a tedy ji ani nepoužijí. „Neznám řidiče, který by plastovou roušku z autolékárničky použil. Podle mne netuší, jak s ní zacházet nebo k čemu to je,“ řekl pro iDNES.cz předseda výboru české resuscitační rady Anatolij Truhlář. Podle něj je v autolékárničce užitečná pro zasahující lékaře, kteří pro ni v akci mohou sáhnout.

Co by tedy v autolékárničce nemělo chybět? „Dle našeho názoru by stačily dva kvalitní obvazy, kvalitní nůžky na přestřižení pásu a případně zaškrcovadlo - s tímto si vystačíme. Tam, kde jde lidem o život, je třeba zajistit první pomoc. Pak už je třeba odborné péče a autolékárnička nám stejně nepomůže,“ dodal Truhlář s tím, že naprostá většina výbavy autolékárničky je určená lidem, kteří ji dokážou použít.

Jiné státy povinně lékárničku nevozí

Česká vyhláška je vzhledem k vybavení autolékárničky na řidiče dost přísná a požaduje mnoho věcí. Ty se však mohou drobně lišit, protože existuje mnoho výrobců a dodavatelů. Sjednocují je jen čísla z vyhlášky a podle dostupných informací se na jednotném pojetí obsahu autolékárničky nepracuje.

Existuje však řada států, kde lékárničku ve voze nemusejí řidiči v rámci povinné výbavy vůbec mít. „Jedná se například o Dánsko, Kypr, Finsko, Francii, Itálii, Portugalsko, Španělsko či Velkou Británii. Tamní autokluby dávají řidičům doporučení, jak by měla vypadat nepovinná výbava v autě a vozí se tam vlastně jen to nejdůležitější,“ uvedl dopravní expert Budský.

„Než však měnit obsah lékárničky, apeloval bych na striktnější definici kvality materiálu. Výrobci se předhánějí, kdo z nich nabídne nižší cenu. A pokud zde není požadavek na kvalitu, přichází nekvalitní a nepoužitelné věci - tenké, trhavé či krátké zaškrcovadlo, obinadla, která nesají a nekvalitní obvazy. Předpokládám, že autolékárnička za sto korun toho příliš nenabídne,“ dodal Truhlář.

Životnost jen naoko

Bez většího smyslu je podle odborníků i striktně omezená životnost autolékárničky. Pokud je autolékárnička v autě správně uložená, bude vše fungovat, jak má, i roky po expiraci. „Životnost lékárničky je právní jistota. A taky záruka, že materiál přežije. Jinak je samozřejmě k ničemu, protože pokud je dobře skladovaná, není tam věc, co by se zkazila,“ uvedl Budský.

Autolékárničku je důležité uchovávat v kabině auta v místě, kde není vystavena přímému slunečnímu svitu a kde nezvlhne. Žádná právní norma však neřeší, kde přesně má v autě ležet. Obecně by však měla být po ruce: například v přihrádce před spolujezdcem, v předních dveřích nebo pod sedadlem. A pozor, především by měla být uložena bezpečně, aby se v případě nárazu nestala možným zdrojem zranění posádky auta.

„Je dobré čas od času zkontrolovat dobu životnosti jednotlivých prvků lékárničky a v případě potřeby je obměnit za nové. V opačném případě hrozí při silniční kontrole pokuta ve výši až dva tisíce korun, ve správním řízení to může být ještě o 500 korun více,“ připomněl Roman Budský.

Resort dopravy chce obsah řešit

Naposledy se lékárnička měnila úpravou vyhlášky v roce 2009, kdy z ní zmizela například resuscitační rouška. Ministerstvo dopravy chce nyní zjistit, jestli by si lékárnička nezasloužila další revitalizaci. „Nejsme odborníky na zdravotnický materiál a vycházíme z doporučení ministerstva zdravotnictví. Během dalších týdnů proto plánujeme ministerstvo oslovit a otevřít diskuzi o tom, zda je potřeba něco v autolékárničce změnit,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Dodal, že resort dopravy nechce řidičům přitěžovat, na druhou stranu nevyhovující obsah jim není lhostejný. „Nechceme řidiče zatěžovat častými změnami. Nová vyhláška pro ně znamená nákup nové autolékárničky, případně dokoupení některých prvků. Takže změna musí být oprávněná,“ míní.