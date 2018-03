Čínský Borgward chce dobýt svět. Automobilka cílí na zákazníky Mercedesu

Na úvod krátký pohled do historie. Německou značku Borgward založil v roce 1919 Carl Friedrich Wilhelm Borgward, v letech 1924 až 1961 vyrobila firma více než milion automobilů. V roce 1949 představila na Ženevském autosalonu první poválečný model Hansa 1500, v roce 1955 následoval model Isabella a v roce 1959 P100.

Ve všech případech šlo o vozy vyšší třídy, jejichž jízdní vlastnosti i vybavení byly prvotřídní. Skupina Borgward byla tehdy s 23 tisíci zaměstnanci pátou největší automobilkou v Německu. C. F. W. Borhward se podílel na vývoji téměř všech modelů. Ovšem o co geniálnější byl technik, o to horší byl obchodník, a tak jeho firma v roce 1961 zkrachovala (více o historii značky čtěte zde).



V roce 2015 oslavila značka díky čínským investorům svůj comeback a nyní chce Borgward se třemi modely SUV opět vstoupit na světové trhy. Smělý návrh na jednu z reklam dokazuje, jak velké má firma ambice: „Děkujeme Audi, BMW a Mercedesu, že se celé ty roky staraly o naše zákazníky. Teď už to není nutné!“

Na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2015 představila značka první dva prototypy, BX7 a BX7 TS, následující rok pak BX5 a BX6. V témže roce rozjel Borgward výrobu v čínském Mi-jün a zahájil prodej na tamním trhu, v letošním roce chce začít prodávat i v Evropě.

Moderní čínská fabrika je schopna vyrábět osm modelů – kromě SUV také limuzíny, modely s pohonem dvou i všech kol, vozidla s benzinovými motory, plug-in pohonem i elektromobily. Borgward je součástí skupiny Beiqi Foton Motor, která si chce v Borgwardu i v budoucnu v každém případě ponechat minimálně 51procentní podíl.

Švýcarský otisk

Na chodu čínsko-německé značky se od března 2016 významnou měrou podílí i Švýcar Tom Anliker (55), který v minulosti působil u automobilek General Motors, Opel, krátce také v Cadillacu Europa a u Volva ve Švýcarsku.



Možnost být u zrodu start-upu, jako je Borgward, považuje za jedinečnou šanci, jakou člověk dostane jen jednou za život. V roli viceprezidenta pro marketing, prodej a služby je ve firmě zodpovědný za veškerý prodej mimo Čínu. Okruh momentálně čítá 15 zemí, přičemž hlavní pozornost je věnována Blízkému východu, Jižní Americe a několika středoasijským zemím, přičemž od letošního jara k nim přibude Německo. Firma se chce soustředit především na online způsob prodeje, samozřejmostí budou i showroomy, kde si bude moci zákazník domluvit testovací jízdy a získat veškeré informace o materiálech a výbavě vozů.

„Všem, kdo se nám při naší první prezentaci na ženevském autosalonu v roce 2015 posmívali, jsme vzali vítr z plachet. Dnes už nás konkurence bere vážně, což je jasná známka toho, že svou práci děláme dobře,“ pochvaluje si Anliker.

Za největší výzvu, která přede ním momentálně stojí, považuje propojení čínské a německé kultury. „Obě mají své klady i zápory a mým cílem je propojit pozitivní aspekty a vytvořit úspěšnou podnikatelskou dynamiku. Dalším úkolem je dostat značku Borgward opět do všeobecného povědomí. Velké ambice máme i co se týče vývoje nových vozů včetně elektromobilů,“ definuje Tom Anliker hlavní cíle značky v rozhovoru pro švýcarský magazín Blick Auto. První čistě elektricky poháněný sériově vyráběný vůz představí Borgward v letošním roce.

Finanční síla z Číny

Borgward je moderní podnik, který disponuje enormní finanční silou z Číny a má přístup k vysoce dynamickému, celosvětově největšímu automobilovému trhu.

„Nepřestává nás pozitivně překvapovat dynamika práce čínských vývojářů. Němci do firmy vnášejí vysoké inženýrské umění a zkušenosti s vývojem a výrobou prémiových vozů. Ve firmě nerozhoduje čínská, nebo německá strana, ale společné grémium,“ popírá Anliker, že by si musel veškerá rozhodnutí nechat nejprve posvětit v Číně.

Zároveň uznává, že jako Švýcar zvyklý uvažovat do budoucna spíš v kvartálech, se od svých partnerů učí i novému způsobu myšlení. „Zatímco Evropané přemýšlejí spíš v pětiletém horizontu, Asiaté plánují na deset let dopředu. A jak už jsem za dobu svého působení v Borgwardu zjistil – když si Číňané vezmou něco do hlavy, dokážou to také prosadit,“ popisuje.