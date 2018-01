AUTO 2038: Řízení na zbrojní pas a čínská elektrická nadvláda

Je to pro všechny jednodušší. Lidský faktor je rušivý nespolehlivý element a všechny nehody jdou na vrub člověku. Jsou místa, kam mohou jen autonomní auta, a vše směřuje k tomu, že na řízení bude třeba speciální oprávnění, vlastně zbrojní průkaz.



I přes odpor zpátečníků se podařilo prosadit elektrický pohon a dnes je dominantní ve většině rozvinutého světa. Především díky zvyšujícímu se tlaku politiků na snižování emisí. V letech 2015 až 2020, kdy byl boj o to, zda se elektřina v autech prosadí, nejtužší, vsadila všechno na jednu kartu Čína.

Stala se největším podporovatelem elektrických aut na světě a vzhledem k obrovské ekonomické síle podepřené politikou se stala jedním z hlavních hybatelů autoprůmyslu od Detroitu až po Jokohamu. Vláda napumpovala obrovské množství peněz do naplnění vize Číny jakožto vládce technologií zítřka. Vyplatilo se to, v lednu 2038 je z ní technologický leader.

Když hrozil automobilový odborník Fritz Indra, že kvůli čínským ambicím bude ve světě napětí a mluvil o hospodářské válce, bylo vlastně už pozdě. Číňané postupem času získali a ovládli těžbu surovin. Na výrobu baterií do elektromobilů je potřeba kobalt, grafit, mangan, lithium, měď a další prvky. A všechny jejich zdroje a zpracovatele drží Čína. Stejně tak vzácné zeminy potřebné na permanentní magnety potřebné pro elektromobily. Evropské automobilky jsou na nich totálně závislé, pokud už tedy čínským výrobcům rovnou nepatří.

Elon Musk po krachu své automobilky Tesla (co z ní zbylo, koupili Číňané) patří k nejúspěšnějším podnikatelům světa díky svému projektu potrubní pošty na lidi jménem Hyperloop. Mezi průkopníky, kteří Muskovy vize vzali brzy za své, byli i vládci města Brna (čtěte zde). Trysková doprava tak dovolila překonat jednoduše vzdálenost mezi Prahou a Brnem dříve, než se podařilo v roce 2029 dokončit rekonstrukci dálnice D1.



Auta budoucnosti v představách studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Jak by se mohla vyvinout kategorie dnešních SUV, si zkouší představit Radek Štěpán.

„Změnit tvář několika průmyslových odvětví se Číně již podařilo, rozsah začínající transformace je však nesrovnatelně větší,“ napsal v roce 2017 americký deník The New York Times (čtěte více).

V druhé polovině dvacátého století, v dobách, kdy Evropa s Amerikou budovala svou konjunkturu na kvetoucím automobilismu, se Čína pohybovala na černých bicyklech. A motorismus tam začínal v roce 1984 se startem výroby Volkswagenu Santana. V roce 2005, když ukázali Evropanům poprvé auto z Číny, měl z něj starý kontinent legraci. Ale kdo se směje naposled...

Oddělení pro předvídání budoucnosti

Automobilky patří k firmám, které musí plánovat velmi důkladně a na dlouho dopředu, ale i na ně je dvacet let hodně. Současnost, tedy rok 2018, je i v tomto odvětví dobou, kdy se mnoho věcí často rozhoduje ze dne na den.

Mladoboleslavská Škoda má svůj speciální DigiLab – inovační centrum, kde vznikají nápady pro budoucnost a rodí se plány, na nichž stojí česká ekonomika. Laboratoř vyhledává a vymýšlí nové projekty, nápady, start-upy a testuje je. Ukazuje se, že hlavním mottem je to, zda „potřebujete auto, nebo mobilitu“.

Takto mluví některé automobilky už dnes. Pryč jsou totiž doby, kdy mladí lidé toužili po řidičáku a vlastním autě, ať už to byl sebehorší vrak. Dřívější symboly svobody, dospělosti a samostatnosti vyměnili za internet, sociální sítě. Vlastnit auto se přestává nosit, hitem je sdílení (carsharing).

Roboti za volantem

Hlavní trendy pro budoucnost jsou jasné: autonomní (robotické) řízení a elektromobilita. První je podle výrobců za ideálních podmínek už nyní z pohledu techniky zvládnuté. Otázkou je, jestli se včas stačí vyřešit legislativní a etické okolnosti a „zda bude samořiditelné auto schopné svištět bez lidské pomoci jak na moderně značené dálnici, tak na zaprášené vesnické cestě. A jestli kluci odjakživa milující vůni benzinu skousnou, že budou muset zničehonic točení volantu předat umělé inteligenci,“ píše magazín Víkend MF DNES.

Spisovatel a vizionář Ondřej Neff je zrovna v tomto spíš skeptický. Předpovídá, že vyhlížená moderna vždycky bude spíš doplňkem k běžnému řízení auta. „Ale třeba jsem směšně nedůvěřivý a nakonec na samořiditelná auta dojde,“ komentuje Neff pro Víkend.

Motorkářské firmy dnes už umějí postavit robota, který ovládá motorku. Otázkou je, k čemu pak mít motorku, když jí nemůžu řídit...

To vše je blízká budoucnost. Ta vzdálenější může být docela jiná. Až se totiž některá ze zemí odváží vypustit auta řízená roboty do provozu, dá se očekávat lavina. A ta se nezastaví jen u toho, že se přidají ostatní. Druhá spoušť bude bezprostředně následovat. Odborníci se totiž shodují, že až se začnou robotická auta potkávat na silnicích s obyčejnými, řízenými chybujícími smrtelníky, nastane mela. A od toho je jen krůček, aby se z řidičů stali pasažéři a ovládání auta lidskou bytostí bylo zakázáno.

Elektromobilita je mnohem blíž

Auta tankující ze zásuvky jsou nyní běžně k dostání, ale rozhodně nejsou prodejním hitem. Rozhodně se neprosazují organicky, tlak na rozšíření aut do zásuvky nepřichází od motoristů, vytváří ho zpřísňující ekologické předpisy (čtěte komentář).

A politika tvořící regule, omezení, limity je po robotizaci a elektromobilech třetím významným vlivem, který o budoucnosti aut rozhodne.

„Odklon od fosilních paliv může stlačit cenu ropy a změnit geopolitickou rovnováhu. A pokud se prosadí autonomní auta, bude potřeba také najít práci pro současné profesionální řidiče. Jen v Británii je to 250 tisíc tvrdě pracujících a nadprůměrně placených lidí. Co budou dělat, až se kamiony budou řídit samy?“ ptá se Ralf Speth, šéf koncernu Jaguar Land Rover. Kdoví, zda v roce 2038 budou ještě profesionální řidiči vůbec existovat...

„Nákladní vozidla budou jezdit na vodík z obnovitelných zdrojů (palivové články - pozn. red.) nebo synteticky vyrobený metan,“ dodává prezident České automobilové společnosti Ondřej Vaculín



Koncept vozu budoucnosti čínské automobilky Byton Koncept vozu budoucnosti čínské automobilky Byton

Kapitáni autoprůmyslu říkají, že obor prochází největšími změnami v historii, ale zároveň přiznávají, že nikdo neví, jak to dopadne. “Zažíváme největší změny v našem odvětví od vynalezení automobilu,“ míní šéf Škodovky Bernhard Maier. Ten teď ladí a průběžně upravuje strategii automobilky do roku 2025.

Pokud půjde vývoj dnešní cestou, bude v roce 2038 na trhu šestá generace octavie; dnes se prodává třetí. Nejprodávanější variantou bude ta elektrická a bude umět jezdit sama. Kdo ví, jestli si člověk bude moci vůbec připlatit za volant a octavia bude ještě vypadat jako auto. Možná bude vypadat spíš jako akvárium, na střeše mít záhonek a místo kol koule. Jako vize auta budoucnosti studenta plzeňské univerzity Jaroslava Prchala.

Auta budoucnosti v představách studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Nejulítlejší nápad má Jaroslav Prchal, auto se záhonkem na střeše bude součástí zahrady.

Bob Lutz, jeden z nejvýznamnějších manažerů ve světě automobilů, dnes věští konec autům i samotným automobilkám. Během 15 až 20 let se podle něj kompletně změní přístup k individuální dopravě.

„Jsem smutný, že to říkám, ale blížíme se ke konci éry automobilů,“ řekl pro odborný magazín Automotive News. Za 15 až 20 let podle něj nebudou lidé řídit auta, protože to bude zakázané zákonem. „Bod zlomu nastane, až bude 20 až 30 procent vozidel plně autonomních. V tu chvíli se vlády podívají na statistiky nehodovosti a zjistí, že 99,9 % nehod způsobí člověk za volantem,“ upřesňuje svoji myšlenku.

V tu chvíli budou mít podle Lutze lidé pět let na to, aby se zbavili svých aut – prodali je do šrotu nebo je vyměnili za něco, co nazývá „modulem“. Modul má být bezpilotní jednotkou pro individuální dopravu, která se objeví na vyžádání a cestující odveze ve vláčku dalších takových modulů na požadované místo (více o názorech Boba Lutze čtěte zde).

Kapsle k pronájmu

Na rozdíl od současných aut bude modul standardizovaný, a tak nebude důvod, aby existovaly rozdílné produkty různých značek. Moduly budou mít podle Lutzových předpovědí spíše značky jako Uber nebo Lyft a primárně se budou nabízet formou účelového pronájmu na každou jednotlivou cestu. Design a jízdní výkony přestanou hrát významnější roli, protože z individuální dopravy se stane ryze spotřební záležitost bez emocí.

Jmenuji se Sayer a jsem volant budoucnosti

Jak budou vypadat auta v roce 2040, si zkusili představit designéři a konstruktéři Jaguaru. Jejich Future-Type Lutzovu vizi vlastně rozvíjí. Ústředním ovládacím prvkem je volant Sayer, který se stará o komunikaci s posádkou. Idea je taková, že bude stačit vlastnit volant, kterým si přivoláte nejbližší volné auto, modul, kapsli.

Vozidlo má být schopné autonomní jízdy, ale zároveň se bude dát řídit. Bude komunikovat s ostatními auty v provozu, což zvýší bezpečnost a zefektivní provoz - při stejném množství vozidel v provozu tedy ubude dopravních zácp.

To je další důležitý prvek, na kterém dnes automobilky intenzivně pracují. „Nově vše směřuje ke komunikaci mezi vozidly, případně infrastrukturou, a dokonce i chodci,“ říká prezident České automobilové společnosti Ondřej Vaculín, který se věnuje hledání kritérií hodnocení autonomních systémů v TÜV SÜD. „Dopravní značky a celá infrastruktura bude aktivní a vozidla vždy najdou nejlepší trasu,“ slibuje.

Automobilky si od inovací slibují snížení nehodovosti až o 90 %, příčinou dopravních neštěstí je totiž většinou člověk. Lidé už nebudou auta vlastnit, prostě si je budou dočasně přivolávat jako taxíky. V centrech měst ubudou přeplněná parkoviště, vozy budou stát na soukromých odstavných plochách přepravních firem někde na předměstí.

„K přepravě bude třeba méně vozidel, protože ta dnešní většinu času někde stojí zaparkovaná. Zkrátka mobilita vyhrála na automobilem. Sdílená ekonomika a sdílená elektricky poháněná, autonomně se pohybující vozidla umožní jejich lepší využití. Nebude tedy třeba tolik parkovacích ploch v centrech měst, která nahradí zeleň, na noc se pak zaparkují sama na okrajích měst. To přinese menší poptávku a mnozí výrobci se dostanou do problémů, protože se jejich výroba sníží o desítky procent,“ líčí Ondřej Vaculín.



A zase ta Čína

Na rok 2020 čínský národní úřad pro vývoj a reformy vytvořil „smart car strategy“, podle které má být v Číně v tu dobu alespoň polovina prodávaných aut vybavena umělou inteligencí (systémy autonomního řízení a podobně), zatímco v roce 2025 má být Čína lídrem této technologie. Čínská vláda kvůli tomu chce pokrýt dálnice a velká města vysokorychlostním internetovým bezdrátovým připojením, díky kterému budou auta komunikovat mezi sebou.

Podle studie IHS Markit má být Čína v roce 2040 hlavním trhem tohoto typu aut se 14,5 miliony prodanými autonomními vozidly za rok. Nyní se v Číně prodá přes 25 milionů aut ročně.