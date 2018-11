Autofotka týdne: Nákladní vůz bez řidiče nastoupil do práce

Nejproblémovější položkou automobilové dopravy je řidič, a u kamionů to platí o to víc, protože člověk potřebuje přestávky na odpočinek a další nezbytné věci. Stroj pak zahálí. Podrobnosti čtěte ZDE



Náklaďák od Einride vypadá správně futuristicky, původní kabina je redukovaná jen na čelo, ve kterém jsou ukryté nezbytné komponenty. To v architektuře vozu ušetřilo další místo, které pak v pracovním nasazení může zabírat náklad. Ještě lépe než T-Pod to ukazuje z něj odvozená varianta T-Log, která je uzpůsobená na převoz dřeva - o co méně místa zabere kabina, o to delší klády se dají naložit.

Autonomní nákladní vůz od Einride teď nasadila do ostrého provozu logistická firma DB Schenker. Do běžného provozu zatím autonomní auta bez dozoru a s jinými než výzkumnými úkoly nemohou. T-Pod tak brázdí cesty v uzavřeném areálu terminálu DB Schenker ve švédském Jönköpingu. Tam nepřetržitě jezdí mezi sklady. Obě firmy tak tuto technologii otestují v rámci přípravy na postupný přechod do silničního provozu.

„Autonomní řízení bude stále důležitější. Spolu s Einride chceme v blízké budoucnosti do běžného provozu uvést první autonomní elektrický nákladní vůz,“ říká Jochen Thewes, CEO společnosti DB Schenker.

Úplně bez dozoru T-Pody nejsou, není ovšem třeba na každý vůz jeden řidič, jako u klasických aut. T-Pod je pod dohledem operátora, který může vůz ovládat až na vzdálenost několika set kilometrů. Flotilu koordinuje inteligentní trasovací systém, který optimalizuje časy doručení a sleduje životnost baterií a spotřebu energie.

„Díky absenci kabiny řidiče je T-Pod menší, má větší nosnost nákladu a flexibilitu, nižší výrobní a provozní náklady a optimalizovanou spotřebu energie,“ uvádí DB Schenker.

T-pody mají 200kWh akumulátory, které mají vystačit na 200 km dojezdu. Maximální rychlost je omezena na 85 km/h. Auto s půdorysem 7 x 2,5 metru pobere až 15 europalet. Maximální hmotnost je 26 tun.

Firmy Einride a DB Schenker své partnerství zahájily letos v dubnu. Dohoda zahrnuje pilotní provoz v Jönköpingu s možností dalších pilotních projektů v zahraničí. O T-Pod projevil zájem také Lidl, který podepsal s Einride smlouvu o partnerství v loňském roce. Letos v březnu oznámili partnerství s výrobcem čipů NVIDIA.

Einride nyní vyvíjí vlastní rychlonabíječku pro své T-Pody a plánuje, že v roce 2020 bude na dvousetkilometrové trase mezi Göteborgem a Helsingborgem pendlovat 200 T-Podů. Einride založili v roce 2016 Robert Falck, Filip Lilja a Linnéa Kornehed.