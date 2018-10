Autosalon v Paříži bude chudší. K návštěvě lákalo defilé veteránů

15:47 , aktualizováno 15:47

Paříž (od zpravodajů iDNES.cz) - Zhruba pět desítek světových nebo evropských premiér slibuje nadcházející pařížský autosalon. Je jich výrazně méně než v předchozích letech, protože účast odřekla celá řada velkých značek. Pařížská autoshow je nejstarší autopřehlídkou světa, letos je to 120 let od prvního ročníku. Možná je to poslední autosalon ve městě nad Seinou.