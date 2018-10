OBRAZEM: Pařížský autosalon před otevřením ukazuje svůj úpadek

20:00 , aktualizováno 20:00

Kdo pamatuje pařížské autosalony minulosti, je mu do pláče. Změna je jasná na první pohled. Na gigantickém výstavišti jsou auta v defenzivě. Výstava obsadila zhruba třetinu toho, co před lety. Dostat se tehdy do dějiště tohoto automobilového svátku den před otevřením dalo práci. Dnes tam proklouzne snad i slon na koloběžce.