Pařížský autosalon se zmenšil, u konce s dechem však není

Kdo pamatuje pařížské autosalony minulosti, je mu do pláče. Změna je jasná na první pohled. Ústup ze slávy začal v uplynulé dekádě. V Paříži se koná vždy v sudém roce, o pořádaní podzimní výstavy aut se město nad Seinou dělí s Frankfurtem.

Taky už to není autosalon, sami organizátoři ho prezentují jako „salon mobility“. Kromě aut jsou ode dneška do 14. října na výstavišti u Porte de Versailles k vidění motorky, prezentace sdílení aut a dalších služeb, které se lidské přepravy týkají.



Z letošního ročníku se odhlásilo velké množství světových výrobců v čele s Volkswagenem, nedorazily ani značky koncernu FCA v čele s Fiatem, Jeepem a Alfou Romeo. Návštěvníci neuvidí expozice Fordu, Nissanu, Subaru, Hondy nebo Mazdy. Z japonských automobilek se v Paříži prezentuje jen Toyota. Už tradičně vynechává autosalony Volvo. Pařížský autosalon je ovšem tradičně výsostné území domácích automobilek.

Francouzi jsou doma

Francouzský automobilový trh je silně nacionální, Peugeot s Citroënem a Renault s Dacií tam drží 60procentní podíl na prodejích. I to vysvětluje, proč je nejstarší a nejslavnější autosalon světový i dnes, kdy je v porovnání s předchozími ročníky třetinový. A taky to naznačuje, že ani po 120 letech není konec.

Francouzské značky a jejich kapitáni v čele s osobnostmi jako jsou Carlos Tavares (PSA - Citroën, Peugeot, Opel) a Carlos Ghosn (Renault, Nissan, Mitsubishi) se budou vždy chtít naparovat doma. A představovat své novinky; obrovitá socha lva, kterého má Peugeot ve znaku, namířená proti rozlehlé expozici Renaultu, to jasně potvrzuje.

Chytrý tah udělaly BMW s Mercedesem, obě značky přivezly do Paříže do posledních chvil utajené výrazné novinky. Mnichovská automobilka představila novou generaci řady 3. Model, kterého se za více než 40 let prodalo přes 15 milionů kusů, je základním stavebním kamenem značky. BMW také poprvé naživo ukázalo novou generaci SUV X5.

Stejně to udělal Mercedes, do Paříže přivezl do poslední chvíle utajenou novou generaci oblíbeného MPV třídy B a také nové SUV jménem GLE (pokračovatel veleúspěšného modelu ML). Obě značky využily toho, že se z letošního autosalonu odhlásilo tolik značek. Obvykle totiž automobilky představují své novinky mimo autosalony, kde by jinak zapadly a bojovaly o pozornost veřejnosti a médií s desítkami dalších premiér. Tentokrát, kdy je v Paříži dohromady do desíti opravdových autonovinek, tak může „trojka“ a „béčko“ strhnout pozornost na sebe.

Elektrická naděje

Volkswagen na výstavišti sice není, ale podle informací iDNES.cz uspořádal ve francouzské metropoli v prvních dvou autosalonových dnech speciální akce pro své hosty. Na rok 2020 už má také objednané místo na výstavišti a bude na něm prezentovat elektromobily. Právě na rok 2020 si ostrý start elektromobilizace naplánovalo více automobilek. A protože Francie jako jeden z důležitých evropských trhů, u kterého automobilky předpokládají velký potenciál pro prodeje aut do zásuvky, bude pro výrobce důležitá. Možná v roce 2020 pojedeme na pařížský autosalon elektromobility.

Jízda od zásuvky k zásuvce však přestává být přijímána a opěvována bez výhrad jako v uplynulých sezonách. Rozmáhají se totiž obavy, že elektromobilita bude moc drahá pro výrobce i zákazníky. Spotřebitelé se zdráhají platit za vozy s elektrickým pohonem více peněz a automobilky je musí prodávat s větší ztrátou, aby splnily emisní cíle.

„Každý si musí uvědomit, že čistá mobilita je jako organické jídlo, je dražší,“ komentuje šéf skupiny PSA Carlos Tavares. „Buď budeme akceptovat větší výdaje za čistou mobilitu, nebo ohrozíme evropský automobilový průmysl,“ dodal (Více čtěte ZDE).

Nadšení z elektromobilů je u automobilek často vynucené. Mercedes s Audi prezentují v Paříži svá elektrická SUV, jejichž výrobu už rozjely. Škoda chce v příštích pěti letech do rozvoje elektromobility a nových technologií investovat dvě miliardy eur.

Berhnard Maier, šéf české značky na autosalonu zopakoval plány na příští roky: „V příštím roce představíme model Superb s plug-in hybridním pohonem a prvním čistě elektrickým vozem v našem portfoliu bude model Citigo, který představíme také v roce 2019. Prvním nově vyvinutým čistě elektrickým modelem bude v roce 2020 sériová verze konceptu Vision E. Do roku 2025 budeme mít v nabídce deset elektrifikovaných modelů.“

Mezinárodní autosalon v Paříži, 2. října 2018. Předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier uvedl nástupce modelu Rapid pod názvem Vision RS.

Škoda na autosalonu představuje studii Vision RS, která napoví, jak bude vypadat nástupce modelu Rapid. Sportovně situovaný hatchback je vybavený plug-in hybridním pohonem a využívá ekologicky vyrobené a veganské materiály. Vedle toho je na stánku Škody k vidění také SUV Kodiaq ve sportovní úpravě RS. Jako první vůz Škoda využívá motor TDI se dvěma turby, je to nejvýkonnější turbodiesel, který kdy nějaká škodovka měla. S cenou 1,2 milionu korun je to také nejdražší model značky.

Škoda je jediná z koncernu Volkswagen, která se na pařížském autosalonu prezentuje jako v předchozích ročnících, její expozice je tedy v režii samotné značky, ostatní divize německé skupiny (Audi a Seat) prezentují lokání francouzská zastoupení. Škoda má také větší stánek než v předchozích ročnících.

David Beckham na autosalonu v Paříži u automobilky VinFast

Obrovský zájem budí expozice teprve rok staré, vůbec první vietnamské automobilky Vinfast, která bude vyrábět přepracovaná BMW předchozí generace. Na autosalonu v Paříži její expozici otevírala bývalá fotbalová superstar David Beckham. Pod Eiffelovku se také přijela ukázat čínská značka GAC, specializovaná na vozy typu SUV.