Soumrak autosalonů pokračuje. Z pařížské přehlídky se odhlásil i Volkswagen

Letošní pařížský autosalon se bude konat od 2. do 14. října. Neúčast ohlásila jen značka Volkswagen, další automobilky koncernu VW se do Paříže chystají. Škoda oficiální vyjádření nevydala, podle informací iDNES.cz se však česká značka na podzimní autosalon chystá. Zprávy ze zákulisí naznačují, že jednou z hlavních premiér bude výrazně inovovaná Octavia G-TEC (čtěte podrobnosti zde).

Z dalších značek skupiny Volkswagen by na autosalonu měly vystavovat Audi, Porsche a Seat. Důvod neúčasti Volkswagenu německá automobilka neuvedla.

Od vypuknutí skandálu s měřením emisí v roce 2015 (vše o aféře dieselgate čtěte zde) největší evropská automobilová skupina omezila účast na tradičních automobilových veletrzích. „Částečně kvůli snížení nákladů, částečně to však odráží širší trend v sektoru,“ upozornila agentura Reuters.

„Značka Volkswagen neustále vyhodnocuje svou účast na mezinárodních autosalonech,“ uvedla automobilka. Místo účasti prostřednictvím vlastního stánku na pařížském autosalonu by Volkswagen mohl v hlavním městě Francie 2. a 3. října, tedy v době konání autosalonu, uspořádat „různé komunikační aktivity“, včetně testovacích jízd.

Prezentace Škody na autosalonu v Paříži před osmdesáti lety.

Volkswagen se stává další a zatím nejvýznamnější automobilkou, která vynechá tradiční automobilovou přehlídku v Paříži. Ta se koná každé dva roky a střídá se s autosalonem ve Frankfurtu.

Mnoho tradičních autosalonů od počátku století zaznamenává pokles počtu návštěvníků. To přimělo automobilky přehodnotit svůj rozpočet na marketing.

Ředitel Centra pro automobilový výzkum při Duisburgsko-essenské univerzitě Ferdinand Dudenhöffer upozornil, že účast na autosalonu je nákladná a přináší jen velmi malé výhody v oblasti navázání kontaktů se zákazníky a budování značky. Podle jeho odhadu by skupina Volkswagen mohla za účast na pařížském autosalonu vynaložit až 50 milionů eur (1,3 miliardy Kč).

„Automobilové veletrhy jsou odsouzeny k zániku, pokud nenajdou nový přístup,“ řekl Dudenhöffer, který byl v minulosti marketingovým ředitelem Porsche.

Špioni na autosalonu v Paříži

Za jeden z důvodů poklesu zájmu je uváděno objevení nových technologií, jako jsou autonomní a propojená vozidla, které vystavovatelé předvádějí raději na jiných událostech, jako je veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas či veletrh mobilních technologií v Barceloně.

Pařížský autosalon, který se koná každý sudý rok (v těch lichých se největší podzimní evropský autosalon koná ve Frankfurtu nad Mohanem), už se potýkal s výrazným úbytkem vystavovatelů při svém posledním ročníku v roce 2016, proto pro letošní rok pozměnil svůj formát. Organizátoři už ho neprezentují výhradně jako výstavu aut, ale jako „veletrh mobility“. Kromě přehlídky aut bude k vidění výstava motocyklů, dalších druhů dopravy a věcí, které se mobility týkají.

To potvrzuje, že na autosalony dnes už mezi vystavovateli takový nával jako v minulosti není, automobilky raději představují své novinky jindy. Vše už několik sezon směřuje k tomu, že Evropě zůstane jen jeden opravdu velký důležitý autosalon, ten který se každý rok v březnu koná v Ženevě.

Je to konsolidace na veletržním trhu, to samé proběhlo třeba i v případě výstav elektroniky. Regionální veletrhy jednoduše už nikoho nezajímají, obzvlášť v době internetu. Už několik let jsou autosalony přehlídkami bez překvapení. V rychlé době internetu se většina novinek představuje v předstihu. Automobilky přišly na to, že těch pět minut slávy při odhalení novinky je moc krátkých, i proto je představují v předstihu a klidně úplně mimo autovýstavy.

„Automobilkám, které tradiční autovýstavy odsouvají na vedlejší kolej, nebo rovnou úplně vypouštějí, jde jen těžko rozumět. Pro lidi mají takové akce stále přínos,“ myslí si generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. „Není to o penězích, ale o přístupu centrál,“ dodává, ale uznává, že účast na autosalonech stojí firmy obrovské peníze. Šéf Peugeotu Jean-Philippe Imparato loni na podzim při příležitosti konání autosalonu ve Frankfurtu uvedl, že účast na takové akci stojí automobilku mezi 3 a 20 miliony eur, což je 80 až 500 milionů korun.

Kuliš připomíná ještě nečekaného konkurenta pařížského autosalonu: malý, ale stále skvěle fungující a hojně navštěvovaný autosalon v Bruselu, konaný koncem ledna, který je důležitou automobilovou událostí pro celý Benelux. „Do Bruselu příjde možná víc lidí než na autosalon v Paříži,“ dodává.