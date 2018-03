Autosalony už netáhnou. Velké značky si nechaly novinky na jindy

I tak tradiční výstava se mění a musí se potýkat s určitou změnou zájmu o automobily jako takové. Vždyť na letošním 88. ročníku, který včera (v neděli 18. března) skončil, například pořadatelé nahradili prázdné místo, které si žádná automobilka pro sebe neuzmula, kavárnou (čtěte více zde). To bylo v předchozích ročnících něco nemyslitelného, o výstavní plochu se značky doslova praly.

Chybějící značky

Jenže letos se některé ani v Ženevě neobjevily, což je situace, která se stává spíše dvojici autosalonů ve Frankfurtu a Paříži, které se každoročně střídají v podzimním termínu. Nedorazila například značka Opel, a to i přesto, že by měla návštěvníkům co nabídnout: její začlenění do koncernu PSA totiž přineslo novinku v podobě Opelu Combo: sesterské modely Peugeot Rifter a Citroën Berlingo v Ženevě pochopitelně nechyběly (podrobnosti čtěte zde).

Nový Opel Combo

Podobně se švýcarského autosalonu nezúčastnila ani značka Borgward, která se snaží (s čínským kapitálem za zády) vrátit na evropské i světové trhy. Pravda, Borgward letos nejspíš neměl co ukázat, takže účast by byla jen „do počtu“. Jenže otázkou je, proč ambiciózní značka pro publikum nic nepřipravila – loni ve Frankfurtu ohromovala studií elektrického čtyřdveřového kupé Isabella, o zhruba půl roku později v Ženevě neměla značka nic. Trochu ironické je, že Švýcarsko se při obnovení značky v roce 2005 stalo prvním sídlem společnosti, takže je pro ni Ženeva tak trochu domácím prostředím (aktuálně už Borgward sídlí v Německu).

Čína táhne

Ještě zvláštnější než nepřítomnost některých automobilek je ovšem to, že v Ženevě se neukázaly některé důležité novinky velkých světových značek. Obzvlášť to překvapí u těch, které vlastně neměly tím pádem evropskému publiku co naservírovat.

Tak třeba Volkswagen sice ukázal studii svého velkého autonomního elektromobilu I.D. Vizzion, ale na poli sériových aut žádnou novinku nepředvedl. Přitom má jedno „eso“ v rukávě: na spadnutí je uvedení nové generace velkého SUV Touareg. Jenže to je pro evropské zákazníky spíše okrajovým modelem, prodejům u VW vládne Tiguan a teď značka hodně vsadila i na malý T-Roc, který dostal na stánku VW v Palexpu opravdu spoustu prostoru.

A tak se Touareg představí na autosalonu v Pekingu, který začíná 23. března. Čína je pro VW samozřejmě čím dál důležitějším trhem a pro Touareg momentálně tím největším odbytištěm. Takže lze vlastně tento tah pochopit. Ale ukazuje to, jak se automobilový svět v posledních letech změnil, novinky, které kdysi automobilky hrdě servírovaly na svých „domácích“ autosalonech v Evropě či USA, teď míří primárně do Číny. Důležitost Číny je až ohromující a můžeme očekávat, že v tomto světle bude množství novinek uváděných exkluzivně v Evropě klesat.

Různorodý svět

Různorodost automobilového světa potvrzují i další novinky, které do Ženevy nedorazily. Toyota například neodhalila novou generaci SUV RAV4, přitom to je pro ni v Evropě pořád hodně důležitý model. Premiéru si ovšem automobilka schovala na méně důležitý autosalon v New Yorku, který startuje 28. března a tedy se vlastně kryje s tím pekingským. Pravda, i v USA je RAV4 důležitá, takže japonská značka chce jednoduše každému publiku naservírovat něco: v Ženevě totiž ukázala ve světové premiéře novou generaci hatchbacku Auris.

Toyota RAV4

Další japonská značka, Suzuki, do Ženevy nepřivezla očekávanou novou generaci svého malého off-roadu Jimny. Kdy a kde ho uvede, zatím není jasné. Nově vzniklá značka Cupra, sportovní divize Seatu, pak lákala na SUV Cupra Ateca, ale chyběla nabroušená Ibiza, o jejímž uvedení se mohutně spekuluje. Proč, to těžko říct, snad automobilka nechtěla tříštit pozornost, kromě sériové Atecy totiž ohromovala i závodním konceptem Cupra e-Racer (který dostane novou závodní sérii).

Tříštění pozornosti

Ostatně velká záplava novinek na autosalonech a tudíž určitá omezená pozornost, které se může dostat právě té jejich, trápí automobilky už dlouho. Zatím to řada značek řeší tak, že postupně před samotným autosalonem uvolňuje různé drobky nebo i větší částí informací o svých modelech a snaží se pozornost získat už dopředu. Na autosalonu pak už často proběhne jen oficiální odhalení v podstatě už známého a po internetu představeného auta.

Zcela jinou cestu ale letos zvolil Ford. Jeden z nejočekávanějších nových vozů letošního roku, nová generace Fordu Focus, jednoduše do Ženevy nepřivezl. Auto, které patří k nejprodávanějším modelům na světě a stálicím na evropském trhu, neukázal Ford vůbec. Značka do Ženevy přitom nepřivezla žádnou světovou premiéru. Focus se jednoduše představí později a jinde, velmi pravděpodobně v rámci zcela samostatné akce, namísto velkého autosalonu. Ford jednoduše chce, aby byla jeho novince věnována maximální možná pozornost.

Problém pro autosalony

Jenže právě takové individualistické chování automobilek znamená pro autosalony sílící potíže. Naznačuje, že doba věhlasu těchto veletrhů je nejspíš ta tam, a i když jen tak nezmizí, jejich důležitost bude dlouhodobě klesat.

Důvodů je samozřejmě celá řada. Kromě snahy automobilek získat si více pozornosti právě pro sebe za vším stojí třeba i změna vnímání automobilového světa jako takového. Někde jsou auta snad skoro jako nepřítel a rozmáchlé prezentace na autosalonech tak mohou někteří vnímat jako negativní záležitost. Jindy zákazníci přestali vozy řešit a namísto vlastnictví berou automobilovou dopravu jako službu, takovým vlastně nemá autosalon coby výstava „plechu“ co nabídnout – a to i přesto, že vizí mobility je tu víc než dost, jenže zákazník si je jaksi nevyzkouší.

Svou roli samozřejmě hrají i finance: v době internetu se jednoduše pompézní představování novinek na autosalonech stalo hodně drahou záležitostí.