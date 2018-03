Černobílá krása analogu. Moderní autosalon čočkou prastarého fotoaparátu

Skoro čtyřicet let starý fotoaparát Plaubel Makina si vzal letos na autosalon do Ženevy Petr Uher. Vznikly z toho fotky s úžasnou atmosférou. „Sám jsem netušil, jak to dopadne, jestli se vůbec podaří něco vyfotit,“ komentuje autor.