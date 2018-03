Začátek konce autosalonu Ženeva? Místo aut fikusy a kafe

Ženevský autosalon má v rukou všechny trumfy: březnový termín je ideální, má dobrou polohu uprostřed Evropy a výstaviště je komfortně v dochozí vzdálenosti od letiště. Ženevský autosalon vyhovuje návštěvníkům i vystavovatelům také svým formátem. Vše je v jedné obří hale pohromadě, výrobci mají omezený prostor pro své stánky, takže musí s místem lépe hospodařit. Návštěvník obejde komfortně celý autosalon klidně během jediného dne.

To v Paříži nebo Frankfurtu je situace jiná: výrobci obsazují obrovité areály, kde je autosalon rozmístěný do několika hal. Navíc jsou zřetelné symbolické boje mezi domácími značkami. Ve Frankfurtu má Mercedes jeden vlastní několikapatrový pavilon, BMW obsadí další, ještě větší na opačném konci výstaviště, kam je to asi kilometr chůze, aby Audi nebylo pozadu, staví si na dobu autosalonu vlastní obrovitý palác. V Paříži obsazují tradičně nejlepší místa domácí výrobci. Ženeva má oproti ostatním kromě kompaktnosti výhodu ve své neutralitě, žádná velká automobilka ve Švýcarsku nesídlí. Ženeva je nej i pro mnohé vystavovatele, malovýrobci, nově vznikající značky i designérská studia se jezdí prezentovat právě tam a podzimní veletrhy vypouštějí. Výhodný termín začátku automobilové sezony se hodí i pro vyhlášení titulu Evropského auta roku. Už několikátou sezonu ho vyhlašují právě v předvečer zahájení.