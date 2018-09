Tři dětské sedačky v autě: ne každý rodinný vůz sveze pět lidí

Mají tři sedadla vzadu, ale často nepojmou tři autosedačky. Pokud rodiče lpí na oblíbené značce vozu, často si budou muset vystačit jen s podsedáky. Všechny tři děti by však vzadu měly ideálně sedět v plnohodnotných autosedačkách.



S rostoucí oblibou vozů typu SUV, které jdou výrobci rádi naproti, ubývá také praktických rodinných MPV. Mohutná karoserie SUV s vysokou stavbou nahrává prodejcům při prezentaci takových aut jako rodinných. Jenže realita je složitější, ukázal test TCS. Švýcarský autoklub testoval 18 modelů od Audi až po Volkswagen.



„Jen jeden z porovnávaných vozů nabízí dost prostoru pro tři plnohodnotné dětské sedačky ve druhé řadě - Ford Galaxy. Ostatní zvládnou nanejvýš dvě. Výrobci některých vozů dokonce vůbec instalaci dětské autosedačky na zadním prostředním sedadle nedoporučují,“ cituje z testu TCS Petr Buček, šéfredaktor magazínu Autembezpečně.cz.

Velký rodinný autobus Ford Galaxy získal ve srovnávacím testu pět hvězdiček, a je tedy pro větší rodinu jasnou volbou. Patří sice už mezi letitější modely, rodiny si ho ovšem nemohou vynachválit. Široká kabina galaxy pojme tři sedačky pohodlně jako jediná z 18 testovaných modelů.



Tři autosedačky na zadních sedadlech Přehlednou tabulku aktuálního srovnávacího testu TCS jednotlivých modelů rodinných vozů najdete zde.



Zbylé testované značky skončily za ním až s odstupem a v testu získaly pouze průměrné tři, nebo podprůměrné dvě hvězdy. To je případ automobilů Dacia Duster, Mitsubushi Eclipse Cross a Opel Crossland X. Podle švýcarského autoklubu jsou tyto vozy pro větší rodinu nevhodné, protože jejich výrobci instalaci třetí sedačky na zadní prostřední sedadlo vůbec nedoporučují.

Sedačka na sedadle spolujezdce Zákon ukládá povinnost používání dětských autosedaček každým dítětem (menším než 150 cm, lehčím než 36 kg). Omezení, že dítě smí na přední sedačku až od 12 let, neplatí už od roku 2006. Dnes je možné na přední sedačce přepravovat děti neomezeně, ovšem musí sedět v dětské autosedačce, která je přiměřená jeho věku. „Pokud dítě dosáhne výšky 150 cm, nebo váhu 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce, ale lze jej přepravovat pouze za použití bezpečnostních pásů, je-li jim dané vozidlo vybaveno. Toto tedy platí například i pro dítě při výšce 140 cm a váze 40 kg nebo výšce 155 cm a váze 30 kg,“ uvádí Policie České republiky. V případě, že řidič poruší povinnost použit dětskou autosedačku při přepravě dětí, hrozí mu připsání 4 bodů, bloková pokuta až do 2000 korun nebo pokuta ve správním řízení 1500 až 2500 korun.

Česká Škoda Karoq vyšla ze srovnávacího testu jako průměrná a obdržela od testerů tři hvězdičky. Ani ona na zadních sedadlech neuveze tři plnohodnotné dětské sedačky, pasažér na prostředním sedadle si bude muset vystačit s podsedákem. „Autoklub navíc u mladoboleslavského vozu kritizoval horší přístup k úchytům top-tether (dodatečné kotvící body, umístěné na různých místech za zadním sedadlem - pozn. red.),“ uvádí Buček.

Naopak výhodou škodovky je, že stejně jako několik málo dalších vozů nabízí uchycení isofix i na sedadla spolujezdce. TCS však připomíná, že umístění autosedaček dozadu je bezpečnější.

Na přední sedadlo lze umístit autosedačku i v protisměru - takzvané vajíčko - s nejmenším členem rodiny. V takovém případě je ovšem nutné vypnout čelní airbag u spolujezdce. Švýcarský autoklub testoval u aut i tuto možnost a ukázalo se, že u některých značek je vypínání příliš komplikované. U vozů Dacia Duster, Renault Koleos nebo Volvo XC40 je nutné airbag deaktivovat otočným kolečkem, model Jeep Compass nabízí deaktivaci čelního airbagu pouze přes palubní počítač.

Švýcaři se zaměřili také na jednotlivé autosedačky: ukázalo se, že ne každá je vhodná do každého modelu. S náročnějším výběrem bezpečného sezení musí rodiče počítat například u modelů Kia Sportage nebo Mazda CX5. U vozu Opel Crossland X počítejte s omezeným prostorem pro dětskou sedačku na předním sedadle.

Správná sedačka musí sedět autu i dítěti

Rodiče se při výběru sedačky musí řídit návodem k obsluze vozu, testeři radí v ideálním případě vyrazit do obchodu pro sedačku s autem, ve kterém ji budou vozit, a před koupí ji přímo ve voze vyzkoušet. Ideální je do autosedačky přibrat rovnou budoucího pasažéra.

„Nechte si odborně předvést, jak ji umístit do automobilu. Žádejte návod v češtině a dbejte na to, aby sedačka byla homologovaná. Lepší než obecný supermarket nebo e-shop bude specializovaný obchod nebo autosalon, kde nabídnou sedačku přímo pasující do vašeho vozu,“ zdůraznil pro iDNES.cz Robert Šťastný, člen týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda Auto.



Odborníci varují před používáním autosedačky, která prošla sebemenší nehodou. Zvenčí na ní nemusí být nic znát, ale drobné vady a prasklinky už bezpečí vašemu dítěti nezajistí. Rodiče by měli pamatovat také na to, že univerzální sedačky nebývají vhodné, lepší variantou je zainvestovat a dítěti pořizovat modely podle věku a hmotnosti. (více tipů, jak vybrat správnou autosedačku).

Nejnovější test dětských sedaček Nejnovější test dětských sedaček odhalil nebezpečnou sedačku, výrobce ji přestal vyrábět. Kompletní výsledky testu najdete zde.

Spousta rodičů si také při střídání aut pomáhá podsedáky. Na bezpečnější variantu se zádovou opěrkou by však neměli předčasně rezignovat. „Obyčejný podsedák není ideální dětská autosedačka. Nemají zádovou část, a nechrání tak hlavu a krk. Při bočním nárazu se dítě udeří do hlavy. Při čelním se naopak mnohdy škrtí na krku, nikoli na rameni, protože právě na něm není fixováno,“ upozornil Šťastný.

Kdy by mělo dítě přejít ze sedačky do podsedáku? Rozhodujícím a nejbezpečnějším vodítkem je, kudy vede dítěti šikmá část bezpečnostního pásu auta. Pokud vede přes krk, je ještě moc malé, pás musí vést cestujícímu přes rameno. Pokud se dítě za velkou autosedačku stydí, je dobré je motivovat tím, že v podobných sedačkách řídí třeba závodní jezdci.

Typická rodinná auta mizí

Rodin se třemi dětmi přibývá. Prodejci aut jim dnes nabízejí hlavně auta kategorie SUV, jenže takový vůz je z pohledu praktičnosti vždy horší než klasický kombík nebo MPV. Na trhu jsou sice i sedmimístná auta s třetí řadou sedadel vzadu, jenže pomineme-li to, že téměř bez výjimky se do třetí řady sedadel vejde pohodlně jen dítě (nad 170 cm výšky to už je jen na nouzový převoz), jsou tato dodatečná sedadla vlastně v kufru, takže pak není kam dát bagáž.

Ford Galaxy

Vícehlavé rodiny tak často končí u osobních verzí dodávek typu VW Sharan nebo Citroen SpaceTourer.

Zájemce o vítěze testu Ford Galaxy, nepotěší informace, že model Galaxy nemá optimistické vyhlídky. Automobilka začíná restrukturalizaci, v rámci které bude ukončovat výrobu méně rentabilních modelů (podrobnosti zde). A Galaxy má být první „na ráně“. Před lety měli zákazníci na výběr z více modelů, ovšem nyní krabicovitých rodinných MPV zaměřených čistě na rodinu ubývá na úkor módních silničních teréňáků (SUV). Segment velkých MPV (VW Sharan, Seat Alhambra a podobné) má v Evropě stabilní prodeje, neroste, ale ani neklesá - to je však automobilkám málo.

„Vývojové kapacity teď jsou plně vytížené rozvojem SUV segmentů, crossoverů a hlavně všech hybridních a elektrických vozů,“ shrnuje aktuální situaci Petr Knap, vedoucí týmu automobilového sektoru ve společnosti Ernst & Young.