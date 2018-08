Zničili auto v servisu? Mají na to pojistku

Václav si dal do servisu opravit auto, automechanik špatně zavřel kapotu, ta se při testovací jízdě otevřela a rozbila...

Zastav, je mi zle. Bojujte účinně s kinetózou během cest autem

Zná to téměř každý, kdo cestoval na zadním sedadle auta. Začte se do knihy, zadívá do mobilu a závratě i nevolnost jsou...