AUTOVIDEA ROKU: Vnadné traktoristky, supersilničáři a elektrický tahač

Navlékání sněžných řetězů nepatří mezi zimní radovánky, ale občas se bez nich řidiči prostě neobejdou. Nasazování řetězu na kolo v závěji zmrzlýma rukama za tmy a vánice je konec díky Petru Grossovi. Moravský vynálezce vymyslel speciální dálkově ovládané zařízení, které nahradí klasické řetězy (více čtěte zde).

VIDEO: Čech vynalezl automatické sněhové řetězy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Autosalony patří k nejdůležitějším událostem roku. Ten nejdůležitější evropský podzimní byl ve Frankfurtu nad Mohanem. Podívejte, co se dělo na stánku Škody po zavíračce.

VIDEO: Když jde autosalon spát, u Škodovky se tančí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česká automobilka Škoda letos představila nové SUV jménem Karoq, které v nabídce nahradilo model Yeti. Ještě před zahájením prodeje jsme nejočekávanější škodováckou novinku srovnali s větším Kodiaqem.

VIDEO: Srovnali jsme Škodu Karoq a Kodiaq Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velkým tématem dneška je elektromobilita, jejím poslem je módní americká automobilka Tesla. Po osobních modelech představila tahač na baterky. Do výroby má ovšem ještě daleko (podrobnosti čtěte zde).

VIDEO: Tesla představila elektrický tahač Semi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Velký úspěch mělo video z Austrálie. Moora je okres na jejím západním okraji. Největší zimu tam mají v červenci a srpnu, to se někdy teploměr podívá k sedmi stupňům Celsia, absolutním rekordem je minus 1,4 stupně. To se jim tam pak staví silnice, když jim je neničí mráz. Podívejte se, jak bleskově jim to jde. Zpevněná silnice o délce 4,9 kilometru byla hotová za dva dny. Nutno však přiznat, že si vystačili s mnohem primitivnější technologií než v našich zeměpisných šířkách.