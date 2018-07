Zkusili jsme za vás: kapsář pobere spoustu haraburdí, pomůže s nákupem

, aktualizováno

Redakce iDNES.cz vyzkoušela několik pořadačů do auta. Kromě legrace, která se dá s touto autovychytávkou užít, se ukázalo, že není kapsář jako kapsář. Nedoporučujeme konkrétní značky, ale máme pár tipů, na co se při výběru pořadače do auta zaměřit. Například na způsob uchycení nebo počet kapes.