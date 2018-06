Rozborka do šroubku. Jak automobilky detailně zkoumají cizí vozy

Elektromobil a supersport v jednom nabízí to nejlepší, co dnešní konstruktéři umějí. Pro taková auta nás baví žít!

Superhonda bude, ale ne hned. Sporťák NSX potvrzen

Nejvýkonnější a nejsportovnější Honda NSX se stává realitou. Do prodeje se sice dostane až do tří let, ale bude....