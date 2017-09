Bentley zanevřel na fotbalisty a míří na čínského zákazníka

Zbrusu nová generace Bentley Continental GT je opravdu nová, nahrazuje předchůdce představeného v roce 2003. Alespoň co se designu týče, jde o skutečnou změnu, ne jen další ladění tvarů. Auto upustilo od původního mohutného svalnatého vzezření a snaží se působit elegantněji. Jenže mu to kazí celá řada detailů, které jako by byly doslova namalovány dle vkusu čínského zákazníka.

Obří a silně chromovaná maska chladiče, která září do dáli, by se ještě dala pochopit, docela hezky ladí s novými menšími dvojitými světlomety vozu. Mohutná chromovaná lišta na boku už ale není kdovíjakým vrcholem elegance a to nejkontroverznější se v podání nového Continentalu GT odehrává vzadu. V principu tu auto přebírá tvar světel z konceptu EXP 10 Speed 6 (prohlédněte si ho zde), ovšem designéři se rozhodli světla zarámovat do mohutné chromované obroučky.

Ty jsou samy o sobě vcelku rušivým prvkem, navíc jsou rozdělené tak, že jedna jejich část je vždy součástí víka kufru. Výsledkem je podivná změť linek a spár na zadní části auta, přičemž rámeček u vystavených vozů příliš nelícuje. Vše korunuje orámování prolisu na registrační značku, samozřejmě také v chromu.

Vypadá to, jako by se u Bentley v zadní části vykašlali na jakoukoli kvalitu dílenského zpracování, přednost dostal vizuální efekt. Efekt, který ovšem zaujme spíše asijské publikum. Continental GT se tím v podstatě definitivně zbavuje image auta pro fotbalisty, troufáme si tvrdit, že u nich už nebude tak populární jako první generace i druhé provedení.

V interiéru naopak Bentley předvádí, co je jeho jasnou doménou – špičkové zpracování, prvotřídní materiály a oku lahodící detaily. Vystavená auta mají dvě zcela odlišná provedení interiéru – jedno klasičtější tmavé, druhé trochu divoké červené provedení. Ukazuje to možnosti individualizace interiéru – ty jsou opravdu obrovské a každý zákazník si bude moci vnitřek auta doslova ušít sobě na míru.

Pod kapotou má novinka tradiční dvanáctiválec uspořádaný do W, který přišel už s první generací. Jde samozřejmě o technickou evoluci tohoto agregátu, nově má výkon 467 kW a točivý moment 900 Nm. Na stovku tak novinka zrychlí za pouhé 3,7 sekundy a maximální rychlost činí 333 km/h. Samozřejmostí je pohon všech kol, který nově rozděluje výkon aktivně mezi jednotlivé nápravy. Oproti předchůdci auto zhublo o 85 kilogramů.

Další motorizace přijdou později, očekávat můžeme základní osmiválec a nově přibude také hybridní verze, která by měla dostat techniku od koncernového příbuzného Porsche.